Артем Дзюба: «В Турции был безумно интересный и тяжелый опыт, вышел из зоны комфорта. Но русская земля, российская – это прямо мое»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Турция Адана Демирспор Футбол

Артем Дзюба вспомнил период выступлений за «Адана Демиспор» в Турции.

– Что тебе дал опыт игры в Турции? Расскажи коротко про этот период.

– Долго можно рассказывать. Если вкратце, то это был безумно интересный, безумно тяжелый опыт, но я его расцениваю как положительный. Я вышел из зоны комфорта, попробовал.

Многое смог переосмыслить и в человеческом плане. И что русская земля, российская – это прямо мое. Хотя там я хорошо коммуницировал с ребятами, со многими и по сей день переписываюсь, общаюсь. Но, наверное, все-таки не мое, – сказал новичок «Локомотива».

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30 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна!
Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна.
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Ярик01
Закрысил у коллеги гол, вот и весь опыт
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Jason Kidd
Ага. "Где родился, там и пригодился". Или какие там ещё отмазки есть у паспортистов?

"А товарищ Ленин ОЧЕНЬ хочет видеть Вас в родном кишлаке". Лол.
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Jaroslav Alexandrov
Не провалился в середняке довольно среднего чемпионата, а соскучился по Родине)
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Wasilij Petrow
"Когда Антей чувствовал, что начинает терять силы, он прикасался к земле, своей матери, и обновлялись его силы".
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Мукунку хороший
Как надоел..
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Gornostaev
Возвращение блудного сына...

"Я узнал, что у меня
Есть огромная семья
И тропинка и лесок
В поле каждый колосок
Речка, небо голубое —
Это все мое родное
Это Родина моя,
Всех люблю на свете я!"...
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Никому_никабельный
Ответ Sinister Kid
И эти люди хотят в топ-5 играть….
На словах
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Никому_никабельный
Снова заговорило. Вспомни слова кореша Слуцкого. Они как раз подходят для описания твоего турне
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Recreated
Слуцкий его хоть одному приличному слову научил, теперь, как обезьяна его повторяет:"Коммуницировать"!😂😂
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Spaten
Но тут над ухом крикнули: Белье брать будете? и Дзюба проснулся. Локомотив подъезжал к Уфе
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Recreated
Какой там был опыт?? На лавке сидеть? Клоун!
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Древний спартач
Ты забей десяток голов в Турции , стань лучшим в команде даже за короткое время , тогда и надо говорить о "любви к Родине" . А так - обосрался по полной и сразу о доме вспомнил . Обычный лицемер и пустобрёх .
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Minuvert
А о чем там можно долго рассказывать? Сыграл то пару игр всего
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cmorblr
«Каждый мужик должен выйти из зоны»
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Питер Пэн
Ответ Аталанта расправила плечи
Почему никто не удивлён.
Где деньги- там и Родина
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Василий Питерский
Куда не плюнь, в «патриота» попадаешь. Только отдыхать предпочитают на мальдивах, эти патриоты……
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zy888.8
Конечно, в России можно пешком играть и денежку дают.
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Tigo_Volchara93
Это он хотел сказать что не потянул уровень, просто на своем языке
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LIBerly
"Там русский дух, там Русью пахнет!", - крутя в руках запылившийся паспорт РФ, сказал Артем Дзюба и заказ билет до Москвы.
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Sinister Kid
И эти люди хотят в топ-5 играть….
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Velirpa
русская земля, российская, зарплатушка русская, российская, халявная.
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универсал78
Паспортист!
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John Smith
Ну да,березки не шумели,потому и не получилось,все-же очевидно!
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Xm.md
Хапать бюджетные деньги это прямо его
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