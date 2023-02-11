Артем Дзюба: «В Турции был безумно интересный и тяжелый опыт, вышел из зоны комфорта. Но русская земля, российская – это прямо мое»
Артем Дзюба вспомнил период выступлений за «Адана Демиспор» в Турции.
– Что тебе дал опыт игры в Турции? Расскажи коротко про этот период.
– Долго можно рассказывать. Если вкратце, то это был безумно интересный, безумно тяжелый опыт, но я его расцениваю как положительный. Я вышел из зоны комфорта, попробовал.
Многое смог переосмыслить и в человеческом плане. И что русская земля, российская – это прямо мое. Хотя там я хорошо коммуницировал с ребятами, со многими и по сей день переписываюсь, общаюсь. Но, наверное, все-таки не мое, – сказал новичок «Локомотива».
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Родная навеки страна!
Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна.
"А товарищ Ленин ОЧЕНЬ хочет видеть Вас в родном кишлаке". Лол.
"Я узнал, что у меня
Есть огромная семья
И тропинка и лесок
В поле каждый колосок
Речка, небо голубое —
Это все мое родное
Это Родина моя,
Всех люблю на свете я!"...