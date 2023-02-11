Артем Дзюба: «В Турции был безумно интересный и тяжелый опыт, вышел из зоны комфорта. Но русская земля, российская – это прямо мое»

вспомнил период выступлений за «Адана Демиспор» в Турции.

– Что тебе дал опыт игры в Турции? Расскажи коротко про этот период.

– Долго можно рассказывать. Если вкратце, то это был безумно интересный, безумно тяжелый опыт, но я его расцениваю как положительный. Я вышел из зоны комфорта, попробовал.

Многое смог переосмыслить и в человеческом плане. И что русская земля, российская – это прямо мое. Хотя там я хорошо коммуницировал с ребятами, со многими и по сей день переписываюсь, общаюсь. Но, наверное, все-таки не мое, – сказал новичок « ».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!