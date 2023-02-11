Экипаж Мазепина стал 3-м в первой гонке Азиатской серии «Ле-Ман»

Теги Нил Джани Формула-1 Джеймс Аллен Феликс Портейро Никита Мазепин Азиатская серия Ле-Ман Авто

Никита Мазепин начал выступления в Азиатской серии «Ле-Ман» с подиума.

Экипаж «99 Рейсинг», выступавший в высшей категории (LMP2), занял третье место в первой гонке «4 часа Дубая». Экс-пилот «Формулы-1» выступал вместе с Нилом Джани и Гонсало Гомешем. Гомеш незадолго до начала чемпионата занял место Феликса Портейро, которому сменили категорию с «бронзовой» на «серебряную». В результате испанец не смог принять участие в соревнованиях.

Победу одержал экипаж «Алгарве Про Рейсинг» (Джеймс Аллен, Джон Фалб и Киффин Симпсон).

12 февраля состоится вторая гонка «4 часа Дубая».

Мазепин возвращается в топовые гонки – в Азии. Какая команда его взяла и что за чемпионат?

1 комментарий

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Wayne Gretzky 99
Это на двугорбых верблюдах или на одногорбых?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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