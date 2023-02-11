У «Челси» худший трансферный баланс за последние 5 сезонов – минус 749 млн евро. В десятке 9 клубов АПЛ, «Юве» – 9-й, «Барса» – 12-я, «ПСЖ» – 18-й, «Бавария» – 20-я

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CIES Football Observatory опубликовала рейтинг клубов с худшим трансферным балансом за последние годы. 

Исследовательская группа сравнила трансферные доходы и расходы клубов за последние 5 сезонов. Худший результат показал «Челси», ушедший в минус на 749 миллионов евро.

В рейтинг попали 100 клубов с наибольшей общей суммой трансферных сделок – как покупок, так и продаж. В подсчетах учитывались бонусы, заложенные в цены трансферов.

Список 20 клубов с наибольшим чистым трансферным убытком выглядит следующим образом:

1. «Челси» ( минус 749 млн евро);

2. «Манчестер Юнайтед» (-670 млн);

3. «Арсенал» (-544 млн);

4. «Тоттенхэм» (-477 млн);

5. «Вест Хэм» (-435 млн);

6. «Ньюкасл» (-422 млн);

7. «Астон Вилла» (-370 млн);

8. «Вулверхэмптон» (-355 млн);

9. «Ювентус» (-337 млн);

10. «Ливерпуль» (-313 млн);

11. «Фулхэм» (-271 млн);

12. «Барселона» (-257 млн);

13. «Ноттингем Форест» (-246 млн);

14. «Лидс» (-242 млн);

15. «Саутгемптон» (-237 млн);

16. «Милан» (-227 млн);

17. «Эвертон» (-219 млн);

18. «ПСЖ» (-202 млн);

19. «Марсель» (-192 млн);

20. «Бавария» (-170 млн).

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94 комментария

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Томаш Спенсер
Ответ aslvowk@mail.ru
Челси , Юнайтед, Ливерпуль.... Но сектанты на спортсе все равно мешком назовут Сити. Не перепутайте
Голубая луна 2 лярда на трансферы 🤩
Ноль еврокубков 😅
Но по мнению сектантов "ета ни мищок" 🌚
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Joe91
Ответ Висита Эльмурзаев
деньги есть вот и тратят, поэтому там нет всяких эспанолов с сарагосами
ффп? неее, оно англичан не касается. Вот бы и варились у себя на острове одни, раз правила общие только Италию касаются или Францию.
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aslvowk@mail.ru
Челси , Юнайтед, Ливерпуль.... Но сектанты на спортсе все равно мешком назовут Сити. Не перепутайте
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Yuriy Matochkin
С учетом последних четырех сезонов с Абрамовичем и Грановской клуб стабильно показывал небольшую, но прибыль
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Томаш Спенсер
Ответ гель кристины
Но мешок Сити, не забываем, мешок СИТИ!
Такое не забывается 😅
2 лярда на трансферы = 0 еврокубков 🤩
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Человек1991
Вот вам и мешки вся АПЛ, ну Сити ещё ладно Топ команда последних 15 лет . Так что АПЛ надо умерить свои аппетиты, все на них злятся и могут их кинуть, создать СуперЛигу и позвать только Сити .
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Томаш Спенсер
Зато куплен скоростной чуб за сотку лямов 😅👍
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SnowPhoenix
Ответ бек саидов
Все кому не лень, всё это время считали убытки Барселоны , предрекли банкротство и сегунду и тогда ли. А на самом деле вон оно, оказывается, как существует английские мешки, якобы самые прибыльные из всех прибыльных.
но тут же не прибыль клубов посчитана а +- трансферов (а к прибыли еще много чего относится). Так что хз к чему накидка. На всякий случай мне нет разницы кто сколько тратит и кто разорится или нет, а то обвинит кто нить что я защищаю мешки...
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Nekitruban
Только ж писали что Челси больше всего заработало на продаже игроков за сколько-то последние лет))) оказывается все не совсем так - баланс неудержном
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гель кристины
Ответ DolJun
если бы не последние два окна - то и в 20 походу не попали бы синие
кабы не было зимы, в городах и селах...
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Nekitruban
Ответ Олег Лисицын
Помогите найти Сити
Так сити всех купило до этого))). А Вити 5 лет только продавало
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андрей калуцких
У Реала почти такой же убыток, как у Лацио и Герты.....Герты....***ть. При этом клуб еще и 2 лч зацепить успел.
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statistic5
я сначала подумал, что это рейтинг клубов АПЛ
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гель кристины
Но мешок Сити, не забываем, мешок СИТИ!
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Pavel Fedorov
Десятка худших балансов АПЛ за 5 лет по трансфермаркету. У Сити не такой хороший результат как по CIES, но все равно они далековато от топа.

1 Chelsea FC €-740.39m
2 Manchester United €-611.40m
3 Arsenal FC €-549.61m
4 West Ham United €-403.46m
5 Newcastle United €-398.24m
6 Tottenham Hotspur €-376.28m
7 Wolverhampton Wanderers €-312.98m
8 Aston Villa €-306.97m
9 Liverpool FC €-287.68m
10 Manchester City €-254.61m
+4
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Блуждающий странник
Трансферный баланс Милана за 5 сезонов хуже чем у ПСЖ. Продавать совсем игроков не умеем. Бесплатный Кессье и Доннарумма половину суммы могли бы отбить в свое время
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Дима Ермаков
Португальцы и Голландцы топовые . Бенфика круче всех.
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Висита Эльмурзаев
Ответ Родя Раскольников
>Шейхи есть вот и тратят Исправил тебя, не благодари.
лучше шейхи, чем испанские бoмжи
+2
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бек саидов
Ответ DolJun
бек, привет, где пропадал?)
Привет, это когда я пропадал?
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Ansu Fati
Английским клубам географически сильно повезло) условный Вэст Хем был бы на грани банкрота в какой нибудь Ла Лиге
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TeLLer
Ответ Олег Лисицын
Помогите найти Сити
По Транфермаркту Сити продал игроков за этот период на 446 млн, а купил на 700.
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Диер Ташкент
на transfermarkt совсем другие цифры
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андрей калуцких
Ответ Олег Лисицын
Помогите найти Сити
26-й в рейтинге. Сразу после Зенита)))))
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LosBlancos
Удивительно видеть арсенал,ттх и вх в топ 5
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RYBvsSAB
12. «Барселона» (-257 млн);

13. «Ноттингем Форест» (-246 млн);

14. «Лидс» (-242 млн);

15. «Саутгемптон» (-237 млн);

16. «Милан» (-227 млн);

17. «Эвертон» (-219 млн);

18. «ПСЖ» (-202 млн);

19. «Марсель» (-192 млн);

20. «Бавария» (-170 млн).

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и это с 10 миллионными забитцерами
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