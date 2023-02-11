У «Челси» худший трансферный баланс за последние 5 сезонов – минус 749 млн евро. В десятке 9 клубов АПЛ, «Юве» – 9-й, «Барса» – 12-я, «ПСЖ» – 18-й, «Бавария» – 20-я
CIES Football Observatory опубликовала рейтинг клубов с худшим трансферным балансом за последние годы.
Исследовательская группа сравнила трансферные доходы и расходы клубов за последние 5 сезонов. Худший результат показал «Челси», ушедший в минус на 749 миллионов евро.
В рейтинг попали 100 клубов с наибольшей общей суммой трансферных сделок – как покупок, так и продаж. В подсчетах учитывались бонусы, заложенные в цены трансферов.
Список 20 клубов с наибольшим чистым трансферным убытком выглядит следующим образом:
1. «Челси» ( минус 749 млн евро);
2. «Манчестер Юнайтед» (-670 млн);
3. «Арсенал» (-544 млн);
4. «Тоттенхэм» (-477 млн);
5. «Вест Хэм» (-435 млн);
6. «Ньюкасл» (-422 млн);
7. «Астон Вилла» (-370 млн);
8. «Вулверхэмптон» (-355 млн);
9. «Ювентус» (-337 млн);
10. «Ливерпуль» (-313 млн);
11. «Фулхэм» (-271 млн);
12. «Барселона» (-257 млн);
13. «Ноттингем Форест» (-246 млн);
14. «Лидс» (-242 млн);
15. «Саутгемптон» (-237 млн);
16. «Милан» (-227 млн);
17. «Эвертон» (-219 млн);
18. «ПСЖ» (-202 млн);
19. «Марсель» (-192 млн);
20. «Бавария» (-170 млн).
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Ноль еврокубков 😅
Но по мнению сектантов "ета ни мищок" 🌚
2 лярда на трансферы = 0 еврокубков 🤩
1 Chelsea FC €-740.39m
2 Manchester United €-611.40m
3 Arsenal FC €-549.61m
4 West Ham United €-403.46m
5 Newcastle United €-398.24m
6 Tottenham Hotspur €-376.28m
7 Wolverhampton Wanderers €-312.98m
8 Aston Villa €-306.97m
9 Liverpool FC €-287.68m
10 Manchester City €-254.61m
13. «Ноттингем Форест» (-246 млн);
14. «Лидс» (-242 млн);
15. «Саутгемптон» (-237 млн);
16. «Милан» (-227 млн);
17. «Эвертон» (-219 млн);
18. «ПСЖ» (-202 млн);
19. «Марсель» (-192 млн);
20. «Бавария» (-170 млн).
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и это с 10 миллионными забитцерами