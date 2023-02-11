У «Челси» 1 победа и 4 гола в 8 последних матчах

«Челси» одержал лишь одну победу в 8 последних матчах.

В 23-м туре команда сыграла вничью с « » (1:1).

За 8 последних матчей у « » 1 победа, 4 ничьих и 3 поражения. «Синие» смогли забить всего 4 мяча за этот отрезок.

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