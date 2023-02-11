У «Челси» 1 победа и 4 гола в 8 последних матчах

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

«Челси» одержал лишь одну победу в 8 последних матчах.

В 23-м туре АПЛ команда Грэма Поттера сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

За 8 последних матчей у «Челси» 1 победа, 4 ничьих и 3 поражения. «Синие» смогли забить всего 4 мяча за этот отрезок.

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43 комментария

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DolJun
Ответ ALMANAC
Так серия прервалась в середине победой над Пэлас, нет?
походу ща для него америку откроем) а марат так и не отписался :(
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Obdob
Ответ ALMANAC
Так серия прервалась в середине победой над Пэлас, нет?
это ж не серия без побед, а просто неудачная, где победа над дачниками скорее ложка меда
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Shuller18
Ответ Криштиану Роналду
Даже голуби сегодня смотрелись на поле интересней, чем Кукурелья и Мудрик.
А мыльные пузыри интереснее Мадуэке
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Valery Kor
Че как там суперталант стомиллионный гибрид Азара и Мбаппе отыграл?
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DolJun
Ответ Obdob
если речь идет о серии (будь она удачной или как сейчас), начинают отчет с ее начала. держу в курсе :)
а какая тут серия, эйнштейн? из 1 победы?) в этом как бы был и вопрос, что логичнее было бы взять серию без побед или серию из ничьих. а эта серия, в новости, на чем основана?
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Сэйлор Мун
Лучше бы денежный мешок вместо Мудiков и прочих 100 млн клоунов лучше бы судье занесли и нужные 3 очка взяли.
+2
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Роман
Как же Челси с трансферами похорошел.
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алексей любовь
Поттер туповат для топ-клуба, третий матч один и тот же мотив. Ну и проседание левого фланга очевидно, когда у тебя в составе бестолковый ку-ку-релья
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Arty K.
Что ещё должно случиться, чтобы этот рыжий таракан был отправлен в отставку?!
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ALMANAC
Ответ Obdob
если речь идет о серии (будь она удачной или как сейчас), начинают отчет с ее начала. держу в курсе :)
Так серия прервалась в середине победой над Пэлас, нет?
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Акира_1
Ответ ALMANAC
Защитник заваливался, рука-опора. Я же не говорю, что у Райса правильное положение, очень тонкий момент в проекции. Решили милиметры
Можно и так, а можно сказать более точно. Чистый офсайд и игра защитника рукой при ударе мяча, которая повлияла на его траекторию. Но все это не важно, ибо тренер Челси все равно физрук.
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panda_07
Без бузинной палочки никак
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Donald J. Trump
Ответ Burel
Мешок без истории на законном месте. Скоро все глорики, которые услышали про этот клуб после прихода абрамовича, разбегутся
Сейчас налетят тру фэны Чавси и расскажут о 2-х трофеях за 100 лет до прихода Абрамовича
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llolishe
Эта ничья сохраняет Поттера как тренера Челси и учитывая качество игры Челси-радость для болельщиков других всех клубов АПЛ
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Юлия Закаблукова
куку и мудрик развод века красная цена 20 миллионов
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RYBvsSAB
спасибо, что ты на Свете есть, второй фулхэмовский
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Obdob
Ответ DolJun
всегда интересно было, на каком основании выбирают кол-во матчей для таких новостей) марат, есть инфа?
если речь идет о серии (будь она удачной или как сейчас), начинают отчет с ее начала. держу в курсе :)
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ALMANAC
Ответ DolJun
а с двумя оффсайдами хаверца не отскок? или челси почти не дожал?)
Ему бы еще замыкать их)
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Роман
Эта заявка на победу в АПЛ!
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ALMANAC
Ответ Акира_1
Что там по пенальти на последних минутах?
Защитник заваливался, рука-опора.
Я же не говорю, что у Райса правильное положение, очень тонкий момент в проекции. Решили милиметры
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Sevuska
Линекер прав - к лету всё рассосётся .
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Stewart Downing
поттер не доработает сезон
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chilingarovyura@icloud.com
Пусть Лев возглавит Челси( до сих пор не понимаю почему ни один топ клуб его не взял)
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Эден Азаров
А че соучек давно вратарем-водимой стал? И какой лимит на удары по ногам у чехов молотков?
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Burel
Мешок без истории на законном месте.
Скоро все глорики, которые услышали про этот клуб после прихода абрамовича, разбегутся
+2
-4
-2
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