У «Челси» 1 победа и 4 гола в 8 последних матчах
«Челси» одержал лишь одну победу в 8 последних матчах.
В 23-м туре АПЛ команда Грэма Поттера сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1).
За 8 последних матчей у «Челси» 1 победа, 4 ничьих и 3 поражения. «Синие» смогли забить всего 4 мяча за этот отрезок.
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