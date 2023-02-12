«Реал» в рекордный 5-й раз выиграл клубный чемпионат мира, у «Барсы» 3 победы

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига чемпионат мира среди клубов Аль-Хилаль Футбол

«Реал» укрепил рекорд чемпионата мира среди клубов, в пятый раз выиграв турнир.

Команда Карло Анчелотти победила саудовский «Аль-Хиляль» (5:3) в финальном матче.

«Реал» выигрывал клубный чемпионат мира также в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

Ни один клуб не выигрывал этот турнир чаще «Реала». У «Барселоны» три победы, у «Коринтианс» и «Баварии» по две.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

49 комментариев

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Владимир Туаев
Самый бестолковый турнир...
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predMBAPPE
Ответ Дмитрий Калашников
наша Марка самая тупая газетёнка в мире, хуже наверное, только AS
Может и тупая, точнее не может а тупая но трофей 99й)
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Геннадий Тимченко
Ответ MADRiD_00
Чтобы попасть туда, Зениту и ко надо перейти на Азиатскую лигу чемпионов)) Но и там не факт, что Зенит выиграет эту лигу чемпионов))
Так вроде собирались в Азию переходить или Зенит не хочет❓🤔 если всё так, по вашему мнению, просто там выиграть🤣🤣🤣
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Nissan 0123
Ответ Геннадий Тимченко
Хоть Дзюба и сказал, что чемпионат России по уровню гораздо сильнее саудовского, но почему-то в финале играла команда из чемпионата СА, а не Зенит🤣
Зениту, чтобы туда попасть, нужно выиграть европейскую ЛЧ, а Аль-Хилялю - азиатскую, так что сравнение так себе
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bolshovandrey
Ответ белошип
Лучший клуб 21 века-официально)
Все бы в 2023 году и говорить про лучший клуб века 🤦‍♂️
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Сергей Яскевич
Ответ Дмитрий Калашников
нет 100
Ибероамериканский кубок разыгрывался всего один раз. КОНМЕБОЛ признает его официальным, но ФИФА и УЕФА не признаёт и не учитывает при расчете международных баллов.
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Mustang Shelby
Поздравляю Реал Мадрид и их болельщиков!
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Дмитрий Калашников
Ответ predMBAPPE
После суперкубка ваша марка писала счёт Барсы Реала 97:98, о чём вы гоните ребята?)
наша Марка самая тупая газетёнка в мире, хуже наверное, только AS
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Леван Мкртчян
Ответ Homelender_666
Спасибо. К сожалению, и у Реала, и у Барселоны очень много глоров, целью которых являются взаимные оскорбления. Им вообще интересен футбол?
Не знаю. Но знаю точно одно, что у меня есть близкие товарищи, болеющие за Мадрид по 25 лет, и ничего кроме взаимного уважения и товарищеского троллинга (в шутливой форме) у нас не проскакивает в момент обсуждения обоих клубов,или допустим совместного просмотра Класико.
Конечно же , есть некоторые расхождения в восприятии различных аспектов игры и исторических моментов обоих клубов, но смысл прост --- даже не находя общий знаменателель ( что бывает не так уж и часто) мы , все ровно уважаем мнение друг друга...и в худшем случае, остаемся каждый при своём мнении , завершая разговор в шутливой товарищеской форме
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Анвар Масимов
Ответ Mario Enzo
Из Лиги Европы тоже не будут.
барселона же будет
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Mario Enzo
Ответ Анвар Масимов
ну там не будут команды из верблюд-лиги
Из Лиги Европы тоже не будут.
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cukken
Снова Испания царствует в трофеях, но Реалу предстоит в ближайшие сезоны большая работа, чтобы не повторить ямы Барселоны, будут ли бабки у столичных, на большие трансферы, ибо на воспитание своих болт забит сезонов этак 10 назад.
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predMBAPPE
Ответ Дмитрий Калашников
нет 100
После суперкубка ваша марка писала счёт Барсы Реала 97:98, о чём вы гоните ребята?)
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miguel_diaz
..... Барса...... Барса хей хей,..... Барса .... Барса хей хей)))
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nikolozi33
Ответ Анвар Масимов
ну там не будут команды из верблюд-лиги
А когда это мешало Реалу побеждать в Лиге чемпионов??? Или тебе напомнить, сколько раз Реал стал победителем Лиги Чемпионов?!
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predMBAPPE
Ответ Cruel Snake
«Реал Мадрид» выиграл свой СОТЫЙ трофей в истории 🏆💯👌🔥💥
Барса Реал после суперкубка было 97:98 но Реал выиграл 100й? А ты молодец) что успели выиграть еще?)
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Роман
Ответ белошип
Лучший клуб 21 века-официально)
Официально ещё в прошлом году было. В этом очередной раз подтверждает.
+7
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Дмитрий Калашников
Ответ Сергей Яскевич
У Реала 99 официальных трофеев: 68 национальных и 31 международный. Так что ты поспешил с поздравлением.
нет 100
+1
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mr kovalsky
Ответ Анвар Масимов
ну там не будут команды из верблюд-лиги
в прошлом году были?
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Homelender_666
Ответ Леван Мкртчян
Реал с заслуженной победой и юбилейным трофеем [болельщик Барселоны, если что]. надеюсь ,что таких как ты , Белошип и подобных , пишущих полную дичь на ветках , заминусют свои же нормальные фаны Мадрида
Спасибо. К сожалению, и у Реала, и у Барселоны очень много глоров, целью которых являются взаимные оскорбления. Им вообще интересен футбол?
+6
-3
+3
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Сергей Яскевич
Ответ Cruel Snake
«Реал Мадрид» выиграл свой СОТЫЙ трофей в истории 🏆💯👌🔥💥
У Реала 99 официальных трофеев: 68 национальных и 31 международный. Так что ты поспешил с поздравлением.
+1
-8
-7
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Moscwow
Ответ Artem Piatkov
6 ЛЧ + 6 КЧМ у Реала в 21 веке Думаю вопрос кто лучший футбольный клуб Мира 21 века на данный момент можно даже не ставить...
Ща вылезут у которых 6 рычагов+2 попадания в лигу Европы
+4
-2
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Анвар Масимов
Ответ Dmitriy6354
Игроки кайфовали от игры. Молодцы. Винисиус и Вальверде - лучшие. Хочется как можно чаще смотреть такие игры с соперниками равными по уровню Реалу. С победой! Hala Madrid! 💪🔥🤩
так они просто разорвали сегодня команду , равную себе по силе. молодцы
+1
-2
-1
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Адам Альмурзаев
Ответ Антимосковский
кчм можно было не упоминать
Почему? Чтобы выиграть КЧМ нужно выиграть ЛЧ.
+5
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Анвар Масимов
Ответ nikolozi33
С почином Мадрид!!! Дальше Лига Чемпионов и кубок Испании.
ну там не будут команды из верблюд-лиги
+2
-7
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