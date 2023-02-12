«Реал» в рекордный 5-й раз выиграл клубный чемпионат мира, у «Барсы» 3 победы

« » укрепил рекорд чемпионата мира среди клубов, в пятый раз выиграв турнир.

Команда Карло Анчелотти победила саудовский «Аль-Хиляль» (5:3) в финальном матче.

«Реал» выигрывал клубный чемпионат мира также в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

Ни один клуб не выигрывал этот турнир чаще «Реала». У «Барселоны» три победы, у «Коринтианс» и «Баварии» по две.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!