«Реал» в рекордный 5-й раз выиграл клубный чемпионат мира, у «Барсы» 3 победы
«Реал» укрепил рекорд чемпионата мира среди клубов, в пятый раз выиграв турнир.
Команда Карло Анчелотти победила саудовский «Аль-Хиляль» (5:3) в финальном матче.
«Реал» выигрывал клубный чемпионат мира также в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.
Ни один клуб не выигрывал этот турнир чаще «Реала». У «Барселоны» три победы, у «Коринтианс» и «Баварии» по две.
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Конечно же , есть некоторые расхождения в восприятии различных аспектов игры и исторических моментов обоих клубов, но смысл прост --- даже не находя общий знаменателель ( что бывает не так уж и часто) мы , все ровно уважаем мнение друг друга...и в худшем случае, остаемся каждый при своём мнении , завершая разговор в шутливой товарищеской форме