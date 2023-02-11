НБА. «Кливленд» сыграет с «Чикаго», «Лейкерс» в гостях у «Голден Стэйт» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 9 матчей.
«Кливленд» попытается одержать 6-ю победу подряд в игре с «Чикаго». Обновленные «Лейкерс» продолжат борьбу за выход в плей-офф гостевым матчем с действующим чемпионом «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 февраля, 02.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 12 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 12 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 12 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 12 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 12 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 12 февраля, 04.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 12 февраля, 04.30, «Chase Center»
- Дата проведения
- 12 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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И им надо конкретно прибавлять.
Но пока предпосылок не видно.
Гризлис может и гауно в плане их поведения. Но у них поставленная игра и сплоченный коллектив.
Но опять же все от травм зависит
Там все от Стивен Адамса зависит в каком он состоянии физическом
И ты не одупляешьсч что эти же середняки играют друг с другом как вчера Оклахома -Портленд и точно так же будут проигрывать
Ну тут уже логика отсутствует
После 2-3 едва ли будет уже какой-то прорыв.
Не бывает так, что полсезона херню катали, а потом чуть подрехтовали состав и понеслись всех обыгрывать.
2-3 в феврале еще сильнее отделит команду от топ-10, мотивации убиваться в марте практически не будет.
Март: Гризлис (гости), Окла (гости), Миннесота, Уорриорз, Гризлис (дома).
Это след 5 игр.
Гризлис, Окла и Уорриорз точно не середняки.
Мой прогноз: в ближайших 10 играх будет 4-6, максимум 5-5. И как следствие дальнейшие игры с середняками уже особой погоды не сделают в плане продвижения в сторону плей-офф/ин.
Там сплошные середняки и Даллас только из лидеров
В старте Руи,Бизли,Дэвис и Рассел который высокий для разыгрывающих 6.4
Беверли 6.2, Шреддер ещё ниже
матча всех звезд.
И Уорриорз, Маверикс - сразу после.
Если в этих играх не будет 4-1 минимум (а этого 99% не будет), то март-апрель можно уже рассматривать как подготовку к новому сезону.
Там тоже еще столько игр с сильными командами типа Санс, Уорриорз, Гризлис, что без поставленной игры и морального подъема от серии побед ловить нечего.
P. S. Просто аннигиляция навей от датчан. Надеюсь, 2-й матч будет интереснее.