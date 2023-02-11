Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 9 матчей.

« » попытается одержать 6-ю победу подряд в игре с « ». Обновленные «Лейкерс» продолжат борьбу за выход в плей-офф гостевым матчем с действующим чемпионом « ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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