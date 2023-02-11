НБА. «Кливленд» сыграет с «Чикаго», «Лейкерс» в гостях у «Голден Стэйт» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 9 матчей.

«Кливленд» попытается одержать 6-ю победу подряд в игре с «Чикаго». Обновленные «Лейкерс» продолжат борьбу за выход в плей-офф гостевым матчем с действующим чемпионом «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный чемпионат

Бруклин – Филадельфия
Дата проведения
12 февраля, 02.00, «Barclays Center»
Онлайн матча

Шарлотт – Денвер
Дата проведения
12 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Орландо – Майами
Дата проведения
12 февраля, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Вашингтон – Индиана
Дата проведения
12 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Юта
Дата проведения
12 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Атланта – Сан-Антонио
Дата проведения
12 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Кливленд – Чикаго
Дата проведения
12 февраля, 04.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Лейкерс
Дата проведения
12 февраля, 04.30, «Chase Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Даллас
Дата проведения
12 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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22 комментария

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Nightblackwolf
Ответ vzi
Уорриорз, Блейзерс и Пеликаны - до матча всех звезд. И Уорриорз, Маверикс - сразу после. Если в этих играх не будет 4-1 минимум (а этого 99% не будет), то март-апрель можно уже рассматривать как подготовку к новому сезону. Там тоже еще столько игр с сильными командами типа Санс, Уорриорз, Гризлис, что без поставленной игры и морального подъема от серии побед ловить нечего.
Скорее будет 1-4, чем 4-1))
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vzi
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Да Гризилс это вообще собачье дрьмо Там все от Стивен Адамса зависит в каком он состоянии физическом И ты не одупляешьсч что эти же середняки играют друг с другом как вчера Оклахома -Портленд и точно так же будут проигрывать Ну тут уже логика отсутствует
Факт в том, что Лейкерс по результату сейчас ниже середняков.
И им надо конкретно прибавлять.
Но пока предпосылок не видно.

Гризлис может и гауно в плане их поведения. Но у них поставленная игра и сплоченный коллектив.
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ vzi
Чего такой агрессивный? Март: Гризлис (гости), Окла (гости), Миннесота, Уорриорз, Гризлис (дома). Это след 5 игр. Гризлис, Окла и Уорриорз точно не середняки. Мой прогноз: в ближайших 10 играх будет 4-6, максимум 5-5. И как следствие дальнейшие игры с середняками уже особой погоды не сделают в плане продвижения в сторону плей-офф/ин.
А мой прогноз 8-2 ,7-3
Но опять же все от травм зависит
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ vzi
Чего такой агрессивный? Март: Гризлис (гости), Окла (гости), Миннесота, Уорриорз, Гризлис (дома). Это след 5 игр. Гризлис, Окла и Уорриорз точно не середняки. Мой прогноз: в ближайших 10 играх будет 4-6, максимум 5-5. И как следствие дальнейшие игры с середняками уже особой погоды не сделают в плане продвижения в сторону плей-офф/ин.
А Ворриорс без Степашки это претендент на Вембаняину
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ vzi
Чего такой агрессивный? Март: Гризлис (гости), Окла (гости), Миннесота, Уорриорз, Гризлис (дома). Это след 5 игр. Гризлис, Окла и Уорриорз точно не середняки. Мой прогноз: в ближайших 10 играх будет 4-6, максимум 5-5. И как следствие дальнейшие игры с середняками уже особой погоды не сделают в плане продвижения в сторону плей-офф/ин.
Да Гризилс это вообще собачье дрьмо
Там все от Стивен Адамса зависит в каком он состоянии физическом
И ты не одупляешьсч что эти же середняки играют друг с другом как вчера Оклахома -Портленд и точно так же будут проигрывать
Ну тут уже логика отсутствует
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vzi
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
А этот вопрос его поставит в тупик
Не поставит.
После 2-3 едва ли будет уже какой-то прорыв.
Не бывает так, что полсезона херню катали, а потом чуть подрехтовали состав и понеслись всех обыгрывать.
2-3 в феврале еще сильнее отделит команду от топ-10, мотивации убиваться в марте практически не будет.
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Лиллард унижатель!
Ответ Xell
Считаю Лейкерс легко сегодня победят ГС без Карри. И Леброн будет мотивирован и новички.
ГСВ дома команда уровня топ-3 лиги.
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vzi
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Посмотри дальше расписание если хватит мозгов. Там сплошные середняки и Даллас только из лидеров
Чего такой агрессивный?
Март: Гризлис (гости), Окла (гости), Миннесота, Уорриорз, Гризлис (дома).
Это след 5 игр.
Гризлис, Окла и Уорриорз точно не середняки.

Мой прогноз: в ближайших 10 играх будет 4-6, максимум 5-5. И как следствие дальнейшие игры с середняками уже особой погоды не сделают в плане продвижения в сторону плей-офф/ин.
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Аккайын Жасов
А если за серией 2-3 последует 6-1 к примеру?
А этот вопрос его поставит в тупик
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ vzi
Уорриорз, Блейзерс и Пеликаны - до матча всех звезд. И Уорриорз, Маверикс - сразу после. Если в этих играх не будет 4-1 минимум (а этого 99% не будет), то март-апрель можно уже рассматривать как подготовку к новому сезону. Там тоже еще столько игр с сильными командами типа Санс, Уорриорз, Гризлис, что без поставленной игры и морального подъема от серии побед ловить нечего.
Посмотри дальше расписание если хватит мозгов.
Там сплошные середняки и Даллас только из лидеров
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Рома Шторкин
Ответ lecter666_destiny
Интересно Брон играет или окончательно забил на сезон? В любом случае будет очередное унижение Дэвиса великим Луни, ну и Грином заодно.
У Брона две козы недоенные,когда ему играть
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Аккайын Жасов
Ответ vzi
Уорриорз, Блейзерс и Пеликаны - до матча всех звезд. И Уорриорз, Маверикс - сразу после. Если в этих играх не будет 4-1 минимум (а этого 99% не будет), то март-апрель можно уже рассматривать как подготовку к новому сезону. Там тоже еще столько игр с сильными командами типа Санс, Уорриорз, Гризлис, что без поставленной игры и морального подъема от серии побед ловить нечего.
А если за серией 2-3 последует 6-1 к примеру?
0
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Мурзин Ринат
В команде где есть большие и игроки играющие в краске, с ними Луни сидит на скамейке или сидит с перебором фолов, как пример серия с Денвером где он не выходил, а вот на смоллбольных командах эффект Луни работает тут спорить не буду)
Лейкерс с трейдом Беверли перестал быть смолбольной
В старте Руи,Бизли,Дэвис и Рассел который высокий для разыгрывающих 6.4
Беверли 6.2, Шреддер ещё ниже
+1
0
+1
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vzi
Уорриорз, Блейзерс и Пеликаны - до
матча всех звезд.
И Уорриорз, Маверикс - сразу после.
Если в этих играх не будет 4-1 минимум (а этого 99% не будет), то март-апрель можно уже рассматривать как подготовку к новому сезону.
Там тоже еще столько игр с сильными командами типа Санс, Уорриорз, Гризлис, что без поставленной игры и морального подъема от серии побед ловить нечего.
0
0
0
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Xell
Считаю Лейкерс легко сегодня победят ГС без Карри. И Леброн будет мотивирован и новички.
+4
-1
+3
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Мурзин Ринат
Ответ lecter666_destiny
Интересно Брон играет или окончательно забил на сезон? В любом случае будет очередное унижение Дэвиса великим Луни, ну и Грином заодно.
В команде где есть большие и игроки играющие в краске, с ними Луни сидит на скамейке или сидит с перебором фолов, как пример серия с Денвером где он не выходил, а вот на смоллбольных командах эффект Луни работает тут спорить не буду)
0
0
0
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Kudim41
Ответ Light Yagami
Последние 2 матча – топ! Удачного дебюта Расселлу и Бизли! P. S. Просто аннигиляция навей от датчан. Надеюсь, 2-й матч будет интереснее.
Блин что это в конце было!? Кс мажор чтоли??
0
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Be1983kot18leta@gmail.com
Вандербильт сегодня Грину затусует в одно место апельсину.Ниче себе я стал рифмоплетом 🙈
+2
-4
-2
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lecter666_destiny
Интересно Брон играет или окончательно забил на сезон? В любом случае будет очередное унижение Дэвиса великим Луни, ну и Грином заодно.
+3
-5
-2
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Аккайын Жасов
У Сакраменто два подряд матча с Далласом - я этот ваш НБА календарь труба шатал
0
0
0
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Light Yagami
Последние 2 матча – топ! Удачного дебюта Расселлу и Бизли!

P. S. Просто аннигиляция навей от датчан. Надеюсь, 2-й матч будет интереснее.
0
-1
-1
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Nightyork97
Ну что там, Пылинка новый конструктор собрал, нужно посмотреть
+2
-1
+1
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