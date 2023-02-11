КХЛ. «Авангард» против СКА, «Трактор» примет «Адмирал», «Салават» сыграет с «Витязем»

«Авангард» примет в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« » сыграет с « », « » – с «Витязем», «Торпедо» будет противостоять « ».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ