КХЛ. «Авангард» против СКА, «Трактор» примет «Адмирал», «Салават» сыграет с «Витязем»
«Авангард» примет СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Трактор» сыграет с «Адмиралом», «Салават Юлаев» – с «Витязем», «Торпедо» будет противостоять «Спартаку».
- Дата проведения
- 11 февраля, 14.00, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 11 февраля, 14.30, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 11 февраля, 14.30, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 11 февраля, 15.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 11 февраля, 17.00, «Большой»
- Дата проведения
- 11 февраля, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 11 февраля, 17.00, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Без травм. Удачи и победы !