КХЛ. «Авангард» против СКА, «Трактор» примет «Адмирал», «Салават» сыграет с «Витязем»

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«Авангард» примет СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Трактор» сыграет с «Адмиралом», «Салават Юлаев» – с «Витязем», «Торпедо» будет противостоять «Спартаку».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Авангард – СКА
Дата проведения
11 февраля, 14.00, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

 

Трактор – Адмирал
Дата проведения
11 февраля, 14.30, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Салават Юлаев – Витязь
Дата проведения
11 февраля, 14.30, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Автомобилист – Динамо Минск
Дата проведения
11 февраля, 15.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Куньлунь
Дата проведения
11 февраля, 17.00, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Спартак
Дата проведения
11 февраля, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Амур
Дата проведения
11 февраля, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

8 комментариев

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Кино Музыка
У Сочи появился шанс на победу)
0
0
0
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Алексей Синяков
Вперëд за Омск!
0
-1
-1
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Bashibuzuck
Заводи, Авто✊✊✊
+1
-3
-2
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Рустем Амиров
Ответ Marienburg
Только СКА и только победа!!!Авангарду, Торпедо, Северстали и Амуру удачи и тоже побеждать
Авангард с СКА играет вообще-то))
+2
-1
+1
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irek203102
За Салават Юлаев !
Без травм. Удачи и победы !
+1
-1
0
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СемёнСемёныч
Удачи СЮ !!!
+2
-2
0
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Marienburg
Только СКА и только победа!!!Авангарду, Торпедо, Северстали и Амуру удачи и тоже побеждать
0
-3
-3
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Brazil Barys
Амур Трактор вперёд
+1
-1
0
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