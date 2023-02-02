«МЮ» в финале, перл Кокорина про тюрьму, Брэди завершил карьеру, победа «Барсы», налоговый платеж Ротенберга и другие новости утра

1. «Манчестер Юнайтед» снова обыграл «Ноттингем Форест» (2:0) и вышел в финал Кубка английской лиги, где встретится с «Ньюкаслом».

2. «Барселона» победила «Бетис» (2:1) в гостях в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги, возможно, забив один из голов с нарушением правил.

3. СКА проиграл «Локомотиву» (3-е подряд поражение команды Ротенберга), ЦСКА забросил 7 шайб «Куньлуню», «Торпедо» (вышло в плей-офф) забило 5 голов «Салавату» и другие результаты дня Фонбет чемпионата КХЛ.

4. Александр Кокорин дал резонансное интервью. Экс-форвард «Зенита» считает, что тюрьма – хорошая школа: «Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО». Нападающий «Ариса» также вспомнил о нападении на чиновника Пака: «Он говорит: «Вы типа кучка...» Я спросил: «Вы это кому?» Стул был уже в руке, я ждал: ответит «да» – получит». И о драке с водителем: «Чайник из Беларуси приехал, какой-то иммигрант, находясь на птичьих правах, позволяет себе такое поведение в центре Москвы».

Высказался и о зарплатах в футболе: «Это адский труд, у меня не было детства. Пока все учились, пошли в универ – Саша тренировался. Когда вы все начали работать, Саша уже работал». Рассказал об игре против Роналду: «От него реально очень круто пахло. Почувствовали все, кто был в штрафной, думаю». Уверен, что матчем в тюрьме начал Медиалигу: «Первый медийный матч. Было 160 заявок от прессы».

5. Семикратный победитель Супербоула Том Брэди объявил о завершении карьеры в 45 лет: «Я ухожу. Окончательно».

6. Финская полиция конфисковала налоговый платеж Романа Ротенберга на 120 тысяч евро. Подозревают, что он помог обойти санкции своему отцу Борису.

7. «Челси» потратил около 323 млн фунтов зимой – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе. Команды АПЛ впервые потратили более 1 млрд долларов зимой. Клубы Ла Лиги потратили 28,2 млн евро на январские трансферы – меньше команд МЛС и Аргентины.

8. «ПСЖ» обыграл «Монпелье» (3:1) в 21-м туре чемпионата Франции. Месси забил, а вот Мбаппе не забил пенальти с двух попыток и ударил выше ворот на добивании, а потом еще и получил травму, и Рамос тоже. «Монако» Александра Головина победил «Осер» (3:2), «Марсель» был сильнее «Нанта» (2:0).

9. НБА. «Бостон» разгромил «Бруклин», «Голден Стэйт» уступил «Миннесоте». Другие результаты – здесь.

10. «Рома» Жозе Моуринью вылетела из Кубка Италии, проиграв дома «Кремонезе» (1:2) с последнего места в Серии А. «Торино» Алексея Миранчука тоже не вышло в полуфинал, уступив «Фиорентине» (1:2).

11. В Олимпийском комитете России заявили об отсутствии единогласной поддержки Олимпийским саммитом санкций против России и Беларуси.

12. Новак Джокович выиграл Australian Open с трехсантиметровым надрывом мышцы задней поверхности бедра, если верить директору турнира.

13. НХЛ. Андрей Свечников набрал 42-е очко в сезоне, но продлил безголевую серию до 15 матчей. Илья Самсонов сделал 2-ю передачу в сезоне, но пропустил 5 шайб от «Бостона». Подробности двух игр – здесь.

14. Министерство спорта РФ отменило приказ о временном запрете тренировочных сборов за границей.

15. Адвокаты Алвеса заявили, что сначала в туалет ушел Дани, а потом – девушка из клуба. В ВИП-зоне никто не беспокоился, что их нет 16 минут, – это считают опровержением версии жертвы изнасилования. Так экс-игрок «Барсы» не виноват?

16. «Бавария» в гостях разгромила «Майнц» (4:0) в 1/8 финала Кубка Германии, «Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм» (3:1).

17. Боброва, Журова, Борзаковский, Алла Михеева и Митя Фомин выступят в биатлонной «Гонке звезд» в «Лужниках» 5 февраля.

18. «Зенит» одолел МБА благодаря данку Ройса Хэмма в Единой лиге ВТБ.

Цитаты дня:

Мария Захарова: «Коалиция по недопущению спортсменов из других стран – это что-то идущее в противоход мировому спорту. Скажите уже как есть: вы просто боитесь конкуренции»

«Украинский паспорт сдал, российский получил. У меня вся семья из России, другой вариант не рассматривал». Защитник «Факела» Калинин о смене гражданства

Депутат Терюшков: «Россия на Олимпиаду под белым флагом не поедет. Разговоры о нейтральности оставьте для русофобов и ТВ недружественных стран»

Экс-президент «Барсы» Росель о том, что в испанских тюрьмах выдают презервативы и вазелин: «Там много гомосексуальных отношений. Даже если ты не гей»

Максим Сушинский: «Футбол – бесполезная игра. Плей-офф нет, а там все самое интересное. Гладкий чемпионат – это каменный век!»

Радимов об Олимпиаде: «Без флага и гимна ехать можно и нужно. Девочки-фигуристки всю жизнь кладут, чтобы туда попасть»

Федор Емельяненко: «Благодарен Богу за мой долгий длинный путь. Пришло время заканчивать»