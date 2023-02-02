Радимов об Олимпиаде: «Без флага и гимна ехать можно и нужно. Девочки-фигуристки всю жизнь кладут, чтобы туда попасть»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Сборная России по футболу МОК Олимпийская сборная России Томас Бах женское катание Политика Матч ТВ Футбол

Владислав Радимов высказался об участии россиян в Олимпиаде под нейтральным флагом.

Ранее глава МОК Томас Бах не исключил возможности выступления российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх с нейтральной символикой.

«Век спортсмена – максимум 10 лет. Девчонки‑фигуристки, которых сейчас не пустят (на турниры), будут сейчас заканчивать. А куда им идти? Они положили жизнь на то, чтобы попасть на одну Олимпиаду.

Останусь при своем мнении – без флага и гимна можно и нужно ехать. Никакие бумаги против своей страны подписывать не нужно, и никто в здравом уме этого делать не будет.

Я сам выступал за сборную, слушал гимн и гордился страной. Но ставя сейчас себя на место спортсменов, я бы защищал интересы страны без гимна», – сказал экс-игрок «Зенита».

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10 комментариев

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Irina Kistler
Ответ Дмитрий9779
Век спортсмена короток,поэтому ехать надо,от того что не будет флага они не перестанут быть россиянами
уже выступали без гимна и флага, может ради того, чтобы век России и россиян не был короток надо встать с коленей и выступать только с гимном и флагом , ИМХО
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atomio
Ответ JBa
опа, самые адекватные новости и комментарии спортс на ночь оставляет а то слабенько полыхает, на таких инфоповодах траффик себе не обеспечишь 🥱
Ну они в течении дня всю ленту забили Кокориным, он им трафика нагнал. А потом и каментами депутатов о Кокорине 🤡😅
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Wiley Fox
Чего там кладут девочки?
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nssq76wfcausd2
Ждем комментария терюшкова и прочих?
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JBa
опа, самые адекватные новости и комментарии спортс на ночь оставляет

а то слабенько полыхает, на таких инфоповодах траффик себе не обеспечишь 🥱
+1
-2
-1
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Дмитрий9779
Ответ Enotaz24
Я думаю не дадут выступить нашим, продавят Баха и остальных
Сегодня эксперы ООН призвали чтобы допустили:
https://m.sports.ru/athletics/1114863138-eksperty-oon-podderzhali-mok-v-voprose-vozvrashheniya-rossijskix-sport.html
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Stas Politik
Не соглашались бы наши раньше на нейтральные флаги из-за той ерунды с допингом, а отстаивали свои права до конца - то, скорее всего, такой изоляции нашего спорта и не было бы.
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Дмитрий9779
Век спортсмена короток,поэтому ехать надо,от того что не будет флага они не перестанут быть россиянами
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Enotaz24
Я думаю не дадут выступить нашим, продавят Баха и остальных
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Венедиктов
Какую жизнь (они до 16 только выступают) и куда кладут?)
+2
-4
-2
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