Радимов об Олимпиаде: «Без флага и гимна ехать можно и нужно. Девочки-фигуристки всю жизнь кладут, чтобы туда попасть»
Владислав Радимов высказался об участии россиян в Олимпиаде под нейтральным флагом.
Ранее глава МОК Томас Бах не исключил возможности выступления российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх с нейтральной символикой.
«Век спортсмена – максимум 10 лет. Девчонки‑фигуристки, которых сейчас не пустят (на турниры), будут сейчас заканчивать. А куда им идти? Они положили жизнь на то, чтобы попасть на одну Олимпиаду.
Останусь при своем мнении – без флага и гимна можно и нужно ехать. Никакие бумаги против своей страны подписывать не нужно, и никто в здравом уме этого делать не будет.
Я сам выступал за сборную, слушал гимн и гордился страной. Но ставя сейчас себя на место спортсменов, я бы защищал интересы страны без гимна», – сказал экс-игрок «Зенита».
а то слабенько полыхает, на таких инфоповодах траффик себе не обеспечишь 🥱
https://m.sports.ru/athletics/1114863138-eksperty-oon-podderzhali-mok-v-voprose-vozvrashheniya-rossijskix-sport.html