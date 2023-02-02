Радимов об Олимпиаде: «Без флага и гимна ехать можно и нужно. Девочки-фигуристки всю жизнь кладут, чтобы туда попасть»

высказался об участии россиян в Олимпиаде под нейтральным флагом.

Ранее глава МОК Томас Бах не исключил возможности выступления российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх с нейтральной символикой.

«Век спортсмена – максимум 10 лет. Девчонки‑фигуристки, которых сейчас не пустят (на турниры), будут сейчас заканчивать. А куда им идти? Они положили жизнь на то, чтобы попасть на одну Олимпиаду.

Останусь при своем мнении – без флага и гимна можно и нужно ехать. Никакие бумаги против своей страны подписывать не нужно, и никто в здравом уме этого делать не будет.

Я сам выступал за сборную, слушал гимн и гордился страной. Но ставя сейчас себя на место спортсменов, я бы защищал интересы страны без гимна», – сказал экс-игрок « ».