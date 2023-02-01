Кокорин об ударе Пака стулом: «Он говорит: «Вы типа кучка...» Я спросил: «Вы это кому?» Стул был уже в руке, я ждал: ответит «да» – получит»
Александр Кокорин вспомнил, как попал в тюрьму.
В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий затеяли потасовку в московском кафе «Кофемания».
В результате футболист, выступавший на тот момент за «Зенит», ударил стулом по голове главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся тому черепно-мозговую травму.
Спустя несколько дней все они были задержаны, а в мае 2019-го суд приговорил Кокорина к полутора годам заключения. Брат Александра, Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев. В сентябре того же года они были выпущены из колонии по УДО.
– Можно было как-то по-другому решить эту ситуацию?
– Решить?
– Если отматывать назад, можно было по-другому поступить?
– Можно. Вообще не пойти никуда, дома остаться (улыбается).
– Вариант было так сделать?
– Вариант, конечно.
– Серьезно?
– Конечно.
– А что тебя сподвигло? Вот ты садишься в этот «Сапсан», который несет тебя до Москвы...
– Я восстанавливался после тяжелой травмы, вернулся на поле, начал играть. Не помню, забил ли уже... Да, забивал – на Кубок, в Лиге Европы. Мы обыграли «Краснодар» дома. У нас было четыре дня выходных.
Впереди в «Сапсане» есть отдельные кабинки. Мы ее сняли. Мы приехали супернавеселе, давно не виделись. Вечер прошел замечательно. Если отмотать назад, к этому все и шло. Не может быть столько пересечений.
Я знаю эту «Кофеманию», мы часто туда ходим. Мы сидели в углу, никого не трогали. Пришел этот дядя и сел так, как мы сейчас сидим и пишем интервью. Полный ресторан свободных мест – сядь там, никого не трогай.
Я услышал агрессивную речь и подошел очень раздраженным, потому что в первом скандале я смог удержаться и не трогать этого водителя-чайника, а тут, когда я слышу дополнительно… Я подошел к нему в тот момент, когда был уже конец, хватило мозгов спросить: «А кому вы это сказали?» Он говорит: «Вам, вы типа кучка…» Естественно, стул уже у меня в руке, я только ждал: ответит «да» — получит. Не ответит...
– Как ствол в руке?
– Не дай бог ствол. Если бы ствол, то мы бы с тобой там [в тюрьме] интервью писали, – сказал Кокорин.
Драка, к слову, тоже началась после удара водителя по лицу Мамаева. Это к вопросу о психологическом портрете человека.
Люстру? Да, когда выходили, Валико стулом зацепил)
Кто и что там "орал" - большой вопрос. Но как бы ты сам себя повел в такой ситуации?
По поводу коррупции Пака - это конечно мои домыслы, основанные на новости о заявлении, которые он написал по поводу пропажи 800 тысяч рублей в своём доме, происхождение которых он не смог объяснить и позже отозвал заявление о пропаже. Ко всему в Минпромторге примерно в тот же период разгорелся коррупционный скандал, несколько человек из команды Дениса Мантурова осудили за коррупции. А у матери Мантурова нашли особняк за 5 млрд рублей. Это, конечно, всё только косвенно говорит о соучастии Пака, но для себя я вывод сделал.