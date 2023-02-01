Кокорин об ударе Пака стулом: «Он говорит: «Вы типа кучка...» Я спросил: «Вы это кому?» Стул был уже в руке, я ждал: ответит «да» – получит»

вспомнил, как попал в тюрьму.

В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат , полузащитник , а также их друг Александр Протасовицкий затеяли потасовку в московском кафе «Кофемания».

В результате футболист, выступавший на тот момент за « », ударил стулом по голове главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся тому черепно-мозговую травму.

Спустя несколько дней все они были задержаны, а в мае 2019-го суд приговорил Кокорина к полутора годам заключения. Брат Александра, Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев. В сентябре того же года они были выпущены из колонии по УДО.

– Можно было как-то по-другому решить эту ситуацию?

– Решить?

– Если отматывать назад, можно было по-другому поступить?

– Можно. Вообще не пойти никуда, дома остаться (улыбается).

– Вариант было так сделать?

– Вариант, конечно.

– Серьезно?

– Конечно.

– А что тебя сподвигло? Вот ты садишься в этот «Сапсан», который несет тебя до Москвы...

– Я восстанавливался после тяжелой травмы, вернулся на поле, начал играть. Не помню, забил ли уже... Да, забивал – на Кубок, в Лиге Европы. Мы обыграли « » дома. У нас было четыре дня выходных.

Впереди в «Сапсане» есть отдельные кабинки. Мы ее сняли. Мы приехали супернавеселе, давно не виделись. Вечер прошел замечательно. Если отмотать назад, к этому все и шло. Не может быть столько пересечений.

Я знаю эту «Кофеманию», мы часто туда ходим. Мы сидели в углу, никого не трогали. Пришел этот дядя и сел так, как мы сейчас сидим и пишем интервью. Полный ресторан свободных мест – сядь там, никого не трогай.

Я услышал агрессивную речь и подошел очень раздраженным, потому что в первом скандале я смог удержаться и не трогать этого водителя-чайника, а тут, когда я слышу дополнительно… Я подошел к нему в тот момент, когда был уже конец, хватило мозгов спросить: «А кому вы это сказали?» Он говорит: «Вам, вы типа кучка…» Естественно, стул уже у меня в руке, я только ждал: ответит «да» — получит. Не ответит...

– Как ствол в руке?

– Не дай бог ствол. Если бы ствол, то мы бы с тобой там [в тюрьме] интервью писали, – сказал Кокорин.