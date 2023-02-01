Кокорин об ударе Пака стулом: «Он говорит: «Вы типа кучка...» Я спросил: «Вы это кому?» Стул был уже в руке, я ждал: ответит «да» – получит»

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия высшая лига Кипр Арис Лимасол Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

Александр Кокорин вспомнил, как попал в тюрьму.

В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий затеяли потасовку в московском кафе «Кофемания».

В результате футболист, выступавший на тот момент за «Зенит», ударил стулом по голове главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся тому черепно-мозговую травму.

Спустя несколько дней все они были задержаны, а в мае 2019-го суд приговорил Кокорина к полутора годам заключения. Брат Александра, Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев. В сентябре того же года они были выпущены из колонии по УДО.

– Можно было как-то по-другому решить эту ситуацию?

– Решить?

– Если отматывать назад, можно было по-другому поступить?

– Можно. Вообще не пойти никуда, дома остаться (улыбается).

– Вариант было так сделать?

– Вариант, конечно.

– Серьезно?

– Конечно.

– А что тебя сподвигло? Вот ты садишься в этот «Сапсан», который несет тебя до Москвы...

– Я восстанавливался после тяжелой травмы, вернулся на поле, начал играть. Не помню, забил ли уже... Да, забивал – на Кубок, в Лиге Европы. Мы обыграли «Краснодар» дома. У нас было четыре дня выходных.

Впереди в «Сапсане» есть отдельные кабинки. Мы ее сняли. Мы приехали супернавеселе, давно не виделись. Вечер прошел замечательно. Если отмотать назад, к этому все и шло. Не может быть столько пересечений.

Я знаю эту «Кофеманию», мы часто туда ходим. Мы сидели в углу, никого не трогали. Пришел этот дядя и сел так, как мы сейчас сидим и пишем интервью. Полный ресторан свободных мест – сядь там, никого не трогай.

Я услышал агрессивную речь и подошел очень раздраженным, потому что в первом скандале я смог удержаться и не трогать этого водителя-чайника, а тут, когда я слышу дополнительно… Я подошел к нему в тот момент, когда был уже конец, хватило мозгов спросить: «А кому вы это сказали?» Он говорит: «Вам, вы типа кучка…» Естественно, стул уже у меня в руке, я только ждал: ответит «да» — получит. Не ответит...

– Как ствол в руке?

– Не дай бог ствол. Если бы ствол, то мы бы с тобой там [в тюрьме] интервью писали, – сказал Кокорин.

110 комментариев

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Фут.Боль
Стул был уже в руке.Я пытался успокоить стул, но ничего не получилось. Стул был в ярости и жаждал мести.
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Сим Сим
Рулил им алкоголь. Алкоголь миллиарды судеб поломал.
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tnec
Верните еще обратно , не перевоспитуем
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Миша Михайлов
Ответ Alex1104
Но если она действительно пьяная шалава, которая завалилась в хорошую и чужую машину? Кто и что там "орал" - большой вопрос. Но как бы ты сам себя повел в такой ситуации?
Я считаю, что с людьми надо поступать не соответственно их социальному статусу, а соответственно своему собственному воспитанию. Даже если передо мной , как вы говорите ,"пьяная шалава" и я в служебной машине, то всё равно я попытаюсь решить вопрос цивилизованно, оскорбления уж тут точно никак не помогут.
Драка, к слову, тоже началась после удара водителя по лицу Мамаева. Это к вопросу о психологическом портрете человека.
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SadButTrue
Ответ Alex1104
Но если она действительно пьяная шалава, которая завалилась в хорошую и чужую машину? Кто и что там "орал" - большой вопрос. Но как бы ты сам себя повел в такой ситуации?
У меня недавно был такой случай. Женщина перепутала свою машину с моей. Открыла дверь, попыталась сесть, потом пауза была на несколько секунд. Затем до нее дошло, извинилась и села в свою рядом. Вы не поверите наверное, но я не орал и не угрожал ей. Вообще ничего не сказал, скорее просто смотрел удивленно. Просто забавный случай. Не надо быть быдлом.
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Kuznets 09
Пацан сказал-пацан сделал)))
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юрий зайцев
У него в голове молчать нечему...
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Владислав Романов
ну а что, вполне логичный ответ "да" на вопрос: "вы это кому? "😁
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zer
а некоторые из Кокорина ещё на полном серьёзе жертву режима делали) просто обнаглевший недалёкий детина, который так и не понял за что его наказал.
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KMFDM71
А люстру Вы разбили?
Люстру? Да, когда выходили, Валико стулом зацепил)
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xxx-xxx
В то утро Рафик сразу понял что произойдет изнасилование, по этому что бы не провоцировать свое либидо, он выпил ящик водки,побежал в лес и спрятался за кедром (с)
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CaSpeR-13
Ответ Дмитрий
Он директор департамента Минпромторга)) это все три слова синонимы коррупции. А мы не в суде, чтобы доказывать, это и так всем понятно
а если сказать что дмитрии все пeтухи и это никак не надо доказывать это и так всем понятно, так сойдет?
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CaSpeR-13
Короче пак виноват что сел не туда
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Alex1104
Ответ Миша Михайлов
Даже если к тебе по ошибке в машину села пьяная девушка, это не даёт тебе права в агрессивной и хамской манере её оттуда вышвыривать. Нормально выведи её оттуда , объясни, без мата и рукоприкладства. А если ты сходу начинаешь орать, мол вали отсюда шалава - то уж извините. Всегда нужно вести себя по-человечески, а не врубать бычку, особенно когда напротив тебя человек намного слабее тебя физически. Это не делает тебе чести. По поводу коррупции Пака - это конечно мои домыслы, основанные на новости о заявлении, которые он написал по поводу пропажи 800 тысяч рублей в своём доме, происхождение которых он не смог объяснить и позже отозвал заявление о пропаже. Ко всему в Минпромторге примерно в тот же период разгорелся коррупционный скандал, несколько человек из команды Дениса Мантурова осудили за коррупции. А у матери Мантурова нашли особняк за 5 млрд рублей. Это, конечно, всё только косвенно говорит о соучастии Пака, но для себя я вывод сделал.
Но если она действительно пьяная шалава, которая завалилась в хорошую и чужую машину?
Кто и что там "орал" - большой вопрос. Но как бы ты сам себя повел в такой ситуации?
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Миша Михайлов
Ответ Роман Кириченко
В курсе про разницу между депутатами и сотрудниками министерств? Это даже две разные ветви власти)
Извиняюсь, правильнее было написать "чиновник". Поторопился.
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Алексей Венедиктов
Легендарно😂
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Alex Alex
Ответ Zenit2013
Ну какой кофе с утра после хорошей пьянки? Особенно для профспортсмена, уж они точно знают толк в быстром опохмеле
каждое утро должно начинаться с кружки холодного пива
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Дым под водой
Подошёл со стулом в руке спросить "Кому ты это сказал?". Стул на случай положительного ответа 😂 Сань, тебе до сих пор лучше в булдыри не ходить)
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Миша Михайлов
Ответ Alex1104
В чем виноват водитель? Что не дал пьяной #алаве "посидеть в машине"? Даже не в его машине! Пака поймали на коррупции?
Даже если к тебе по ошибке в машину села пьяная девушка, это не даёт тебе права в агрессивной и хамской манере её оттуда вышвыривать. Нормально выведи её оттуда , объясни, без мата и рукоприкладства. А если ты сходу начинаешь орать, мол вали отсюда шалава - то уж извините. Всегда нужно вести себя по-человечески, а не врубать бычку, особенно когда напротив тебя человек намного слабее тебя физически. Это не делает тебе чести.
По поводу коррупции Пака - это конечно мои домыслы, основанные на новости о заявлении, которые он написал по поводу пропажи 800 тысяч рублей в своём доме, происхождение которых он не смог объяснить и позже отозвал заявление о пропаже. Ко всему в Минпромторге примерно в тот же период разгорелся коррупционный скандал, несколько человек из команды Дениса Мантурова осудили за коррупции. А у матери Мантурова нашли особняк за 5 млрд рублей. Это, конечно, всё только косвенно говорит о соучастии Пака, но для себя я вывод сделал.
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Ole Gunor
Ответ Мария Голденштерн
Что чиновник не большого ума был тогда, что Кокоша. Все звёзды сошлись. Да и сейчас Кокоша особо не поумнел.
А с другой стороны, какой бы он не был, заметьте , ощущается, что человек уже длительное время живет в Европе. То есть то, что он спокойно дает такого типа интервью и все это лихо опять рассказывает говорит о том, что абсолютная свобода измышления. Я не говорю про его поступок и поведение, я просто это вью, для себя, увидел в несколько другом ракурсе. Депутат то остался депутатом, и в рф вряд ли бы Кокоша все опять назвал своими именами.
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TiNO
Этот чудак еще и заявил, мол, нормальный мужик должен отсидеть в тюрьме 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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ɔculpa
Ответ yulay
он еще и шовинист. Иммигрант, на птичьих правах. Полный набор
Мне чё-то тоже это больше всего слух резануло, хотя и без этого парень хрени наговорил.
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штрафной круг
Слово за слово. А не око за слово. Тебя не били и ты не бей. Может пак и наговорил чего но за стулоприкладство положена тюрьма и все тут.
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Ванька-Манька
Ответ yulay
он еще и шовинист. Иммигрант, на птичьих правах. Полный набор
ого, русский, и шовинист. Вот это да!
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Dooomer
Ответ Матрос Кот
Пак кстати вреда больше принес русскому народу,чем Кокорин. Он коррупционер,причем крупный.
Так и запишем: Кокорин - ярый борец с коррупцией
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