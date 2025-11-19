  • Спортс
  • Защитник Жилмостных о переходе в костромской «Спартак»: «Меня все отговаривали. С женой написали знакомой, она разложила на таро. Сказала: «В Костроме – новые открытия!»
Защитник Жилмостных о переходе в костромской «Спартак»: «Меня все отговаривали. С женой написали знакомой, она разложила на таро. Сказала: «В Костроме – новые открытия!»

Денис Жилмостных о переходе в «Спартак» Кострома: знакомая разложила на таро.

Защитник костромского «Спартака» Денис Жилмостных рассказал о том, как принял решение о трансфере в клуб.

Футболист перешел в костромскую команду из курского «Авангарда» в июле 2024 года.

– Заранее предложили перейти в Кострому. Тренер из этого клуба позвонил, пригласил, сказал, что очень сильно заинтересованы.

У меня летом перед переходом в Кострому была свадьба. Меня все отговаривали [от перехода]: «Они тут тренируются так, бегают, велосипеды, MMA; оставайся в Курске, поближе к дому».

Но мы написали знакомой и попросили ее разложить на [картах] таро (смеется). Разложили. Она сказала: «В Костроме – новые открытия!» Что‑то такое. Короче, надо ехать в Кострому.

– Кто посоветовал написать подруге? Супруга?

– Ну да, – рассказал Жилмостных.

В текущем сезоне игрок провел за костромской «Спартак» 19 матчей в PARI Первой лиге и в FONBET Кубке России, забив 6 голов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
