Финская полиция конфисковала налоговый платеж Романа Ротенберга на 120 тысяч евро. Подозревают, что он помог обойти санкции своему отцу Борису (Helsingin Sanomat)

Теги СКА ФХР премьер-лига Россия бизнес КХЛ Роман Ротенберг Борис Ротенберг-старший Политика Сочи деньги Хоккей

В Финляндии Романа Ротенберга заподозрили в помощи отцу Борису Ротенбергу в обходе санкций.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

По информации издания, в сентябре 2022 года на счета налоговой службы Финляндии поступило два перевода от Романа Ротенберга на общую сумму около 120 000 евро. Деньги предназначались для уплаты налога за спа-отель Långvik Congress Wellness в Киркконумми.

Как сообщил юрист Ротенберга Микко Мантере, финская полиция подозревает, что данный перевод является грубым нарушением нормативно-правовых актов. Главного тренера СКА и первого вице-президента ФХР подозревают в том, что он помогал своему отцу Борису Ротенбергу обходить санкционное законодательство.

26 января суд в Хельсинки рассмотрел заявление Центральной криминальной полиции Финляндии о конфискации уплаченного налога на имущество в размере 120 000 евро. 

«Необычно для финского законодательства, что средства были конфискованы у налоговой службы, а не у моего клиента», – сказал Мантере.

Отмечается, что суд продлил рассмотрение дела до середины мая. 

Напомним, осенью 2022 года управление по взысканию долгов арестовало акции компании Långvik Capital и ее доли в двух других компаниях. Власти, таким образом, получили контроль над пакетами акций компании «Хельсинки Холл», известной как «Хартвалл Арена», и курорта Långvik Spa в Киркконумми.

Владельцем спа-отеля является Tanskarlan Centrum Oy. Эта компания принадлежит Långvik Capital Романа Ротенберга, который не внесен в санкционный список ЕС. Причиной заморозки счетов стал тот факт, что Ротенберг-старший через свои кипрские компании одолжил фирме сына более 34 миллионов евро. 

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
last_guard
Требуется пояснительная бригада. Сначала подумал, что Йозе за папашу налог заплатил, потому что тот под санкциями и не может? Ну вот тут написано, что отель самому Роме принадлежит: "Владельцем спа-отеля является Tanskarlan Centrum Oy. Эта компания принадлежит Långvik Capital Романа Ротенберга, который не внесен в санкционный список ЕС."
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Он на чай в ресторане больше оставляет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
О боже, как же непросто сейчас нашим, на Западе. Даже Романа, в его родной стране, просто - унизили. Сцуки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
elena
Ответ Кеша
Эй вы там ,кто минусует , я был в Финляндии раз 35 . И если мне кто скажет , что финские полицаи не берут взяток за превышение скорости , то я посмеюсь в лицо . Берут и еще как . Только аппетит у них конский. За превышение на 10 км отдадите 300-500 евро. При этом еще обойдут вашу машину оценивающим взглядом сколько с вас слупить. А так могут и на тысячу евро вас укатать .
Они эти деньги Сантаклаусу отправляют на детские подарки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТвояМамка
Ответ Кеша
Эй вы там ,кто минусует , я был в Финляндии раз 35 . И если мне кто скажет , что финские полицаи не берут взяток за превышение скорости , то я посмеюсь в лицо . Берут и еще как . Только аппетит у них конский. За превышение на 10 км отдадите 300-500 евро. При этом еще обойдут вашу машину оценивающим взглядом сколько с вас слупить. А так могут и на тысячу евро вас укатать .
И какой штраф за превышение, если так много берут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Real_v_dushe
Срочно надо спасать начинающего тренера, а то его система финнская посадит!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GeroyamSala
Ответ Кеша
Эй вы там ,кто минусует , я был в Финляндии раз 35 . И если мне кто скажет , что финские полицаи не берут взяток за превышение скорости , то я посмеюсь в лицо . Берут и еще как . Только аппетит у них конский. За превышение на 10 км отдадите 300-500 евро. При этом еще обойдут вашу машину оценивающим взглядом сколько с вас слупить. А так могут и на тысячу евро вас укатать .
Тут люди дальше родного города не были, зачем ? Есть же интернет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Корбут
Ответ Павел Мельников
Деньги не пахнут только на Западе (где их и придумали, в восточных цивилизациях денег никогда не было). На Кубе или в Венесуэле какой-нибудь незаконно нажитый капитал очень дурно воняет и никогда не поможет человеку повысить социальный статус, а все коррупционеры сидят в тюрьме.
На Кубе и в Венесуэле все коррупционеры сидят в тюрьме, серьезно?) Вы жирно троллите, либо очень наивны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GeroyamSala
Ответ забанинныйСевер12
Да чего же они конченые, куда вот им столько денег, у них такие состояния, нахрена вообще что там мышкавать, нет же, удавятся гниды за лишнею тысячу, не дай бог не скрысить...
Почитай истории про разных людей, которые выиграли в лотерею и т п, у многих изменилась жизнь, но «думать» не научились. В итоге многие вернулись к своей старой жизни.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Корбут
Ответ Павел Мельников
Деньги не пахнут только на Западе (где их и придумали, в восточных цивилизациях денег никогда не было). На Кубе или в Венесуэле какой-нибудь незаконно нажитый капитал очень дурно воняет и никогда не поможет человеку повысить социальный статус, а все коррупционеры сидят в тюрьме.
Очень жаль что вы из всего мной написанного увидели только слово "Запад" и уцепились за него. Да, деньги не пахнут везде. Просто описанная ситуация на Западе (Финляндия) происходит, поэтому упомянул его.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jii Gee
Хаха!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GeroyamSala
Вроде как оплатил «штраф» но его забрали в пользу другого дела 😂 надо нашей налоговой службе взять на заметку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pertinax Gandi
Имеют право, Ротенберги - граждане Финляндии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
забанинныйСевер12
Да чего же они конченые, куда вот им столько денег, у них такие состояния, нахрена вообще что там мышкавать, нет же, удавятся гниды за лишнею тысячу, не дай бог не скрысить...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Эй вы там ,кто минусует , я был в Финляндии раз 35 . И если мне кто скажет , что финские полицаи не берут взяток за превышение скорости , то я посмеюсь в лицо . Берут и еще как . Только аппетит у них конский. За превышение на 10 км отдадите 300-500 евро. При этом еще обойдут вашу машину оценивающим взглядом сколько с вас слупить. А так могут и на тысячу евро вас укатать .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Ответ Андрей Корбут
Да пофиг. Закрыли эту схему, другую придумают. Вы там, на Западе, построили строй, где во главе всего деньги. Не осуждаю, просто констатирую. Чтож, получайте теперь то, что к этому прилагается. Санкции пишет десять человек, а сотни жадных до денег юристов, офшорных и налоговых консультантов, коррумпированных чиновников помогают их обходить. Вы ведь сами учили их, что деньги не пахнут, да? Taste your own medicine.
Деньги не пахнут только на Западе (где их и придумали, в восточных цивилизациях денег никогда не было). На Кубе или в Венесуэле какой-нибудь незаконно нажитый капитал очень дурно воняет и никогда не поможет человеку повысить социальный статус, а все коррупционеры сидят в тюрьме.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isshin88
Ответ sergen
Это прям финнофобия какаято!
Антисемитизм скорее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SadButTrue
Ротенберг: "они украли у нас советский стиль и 120 тысяч евро"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЫЫыыы
Ответ Мосгорсуд
Руки прочь от кристально честного человека, Ромы Ротенберга!!!)))
как там Вован говорил - "замучаются пыль глотать"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fall_of_troy
Ответ sergen
Это прям финнофобия какаято!
Финны - молодцы! Делают работу российской полиции.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Яковлев
Ответ Андрей Корбут
Переживай лучше за свои места отхода, а у таких как Ротенберг все хорошо будет. Потому что у них есть деньги. А деньги не пахнут. Осядут где нибудь, легализуются. За хороший % много кто и где готов помочь. Ничего личного, просто бизнес. Сами построили такую систему.
Вы правы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Phantom1289
Ответ Bashibuzuck
"Граждане, храните деньги в сберегательной кассе"(c)😁
Конечно, если они у Вас есть.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Александров
Вор у вора деньги украл. Вор вору деньги перевел
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Давыдов
120 000 евро это он за обед ток тратит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Горячие финские парни тормознули Красную машину.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий