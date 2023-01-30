Джокович выиграл Australian Open, провал «Милана» и «Юве», осечки «Реала» и «ПСЖ», победы Сливко и Латыпова, вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии и другие новости

1. Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса и стал 10-кратным чемпионом Australian Open. Это 22-й «Большой шлем» серба, он сравнялся с рекордом Надаля. Кроме того, Джокович стал вторым игроком, взявшим один турнир «Большого шлема» 10 раз.

2. В Серии А грохнули сразу две сенсации: «Милан» разгромно проиграл дома «Сассуоло» (2:5), а «Ювентус» на своем поле уступил «Монце» (0:2). А вот «Наполи» обыграл «Рому» (2:1) благодаря голу вышедшего на замену Джованни Симеоне на 86-й минуте. Команда Лучано Спаллетти продолжает поход за скудетто, отрыв от 2-го места вырос до 13 очков.

3. «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, пропустив на 92-й и проиграв «Брайтону» (1:2). Мерсисайдцы смогли выиграть у «Брайтона» только в 1 из 7 последних матчей и трижды проиграли. А в целом у команды Юргена Клоппа дела печальны: пока лишь 1 победа за 6 матчей в 2023 году.

4. «Реал» сыграл вничью с «Сосьедадом» (0:0) и отстает от «Барселоны» на 5 очков. Мадридцы не забили впервые за 30 матчей этого сезона, хотя нанесли 20 ударов по воротам. «Атлетико» одержал минимальную победу над «Осасуной» (1:0) благодаря голу Сауля на 74-й минуте.

5. КХЛ. «Локомотив» уступил «Автомобилисту», «Ак Барс» забил 6 голов «Трактору», «Барыс» проиграл «Динамо».

6. «ПСЖ» на 96-й минуте упустил победу над «Реймсом» (1:1). С 59-й парижане играли вдесятером: Марко Верратти выгнали через 13 минут после выхода на замену.

7. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Торонто» (1:5), Самсонов отразил 23 броска из 24, Овечкин не забил. Лидер сезона «Бостон» довел серию поражений до трех, уступив «Каролине» (1:4), Свечников без голов в 13-м матче подряд.

8. Российская биатлонистка Виктория Сливко победила в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах, Гореева – 2-я, Батманова – 3-я, Алимбекова-Смольская – 6-я. Эдуард Латыпов выиграл мужской масс-старт, Серохвостов в створе опередил Смольского и стал вторым.

9. НБА. «Кливленд» выиграл у «Клипперс», 50 очков Янниса помогли «Милуоки» победить «Новый Орлеан» и другие результаты.

10. Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выиграл мужской масс-старт на 20 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам во Франции, Нисканен – 2-й, Поромаа – 3-й.

11. РУСАДА дважды проверило фигуристку Камилу Валиеву на допинг за последние два месяца 2022 года.

12. Вингер «Барселоны» Усман Дембеле пропустит 5 недель из-за травмы. У него надрыв прямой мышцы бедра.

13. «Боруссия» победила «Байер» в гостях (2:0) и сократила отставание от «Баварии» до 3 очков.

Кстати, клубы Бундеслиги в годовщину освобождения Освенцима почтили память женщин, сопротивлявшихся нацистам.

14. Трансферы. «Челси» за 35+5 млн евро купил Мало Гюсто, контракт – до 2030-го, защитник останется в «Лионе» до конца сезона. «Ньюкасл» за 40+5 млн фунтов приобрел Энтони Гордона у «Эвертона». «Крылья» подписали экс-игрока молодежки «Ман Сити» Бенхамина Гарре.

Малком доиграет сезон в «Зените» и не покинет клуб, воспользовавшись правом ФИФА, заявил агент игрока. Ранее сообщалось, будто бразилец заявил боссам «Зенита», что хочет перейти в «ПСЖ».

15. Adidas расторг контракты со всеми игроками из России, кроме Миранчука, так как Алексей играет в Европе, пишет «РБ Спорт».

16. Рио Фердинанд украл чайную ложку на встрече с Владимиром Путиным в Кремле во время ЧМ-2018. Об этом рассказала экс-футболистка «Арсенала» Алекс Скотт. Также она считает, что ей были не рады на встрече с президентом России из-за того, что она женщина.

17. Дани Алвес впервые сыграл в футбол в тюрьме – это вызвало огромный ажиотаж среди заключенных. Его адаптация проходит «образцово».

18. Единая лига ВТБ. ЦСКА одержал 23-ю победу подряд в матче с МБА, «Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубань».

19. Данил Лысенко победил на турнире по прыжкам в высоту «Битва полов» с результатом 2,38 м – это на 2 см ниже рекорда России. Летом он вернулся в спорт после 4 лет бана.

Цитаты дня.

Терещенко о санкциях против российского спорта: «Они все заднеприводные. Рассказывают, что если Россию допустят на ОИ, то Украина не поедет. Кто это вообще?»

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«Подумаешь, назвали Головина царем. Царь у нас один был в футболе». Мостовой о прозвище Головина среди фанатов «Монако»

Массимо Каррера: «Спартак» сводит с ума фанатов по всей России, «Зенит» – только в Петербурге. Выдающиеся результаты на популярность не влияют»

Роман Ротенберг: «Русские тащат весь хоккей. Предположим, НХЛ вдруг решила убрать наших ребят из лиги. Что будет? Все рухнет»