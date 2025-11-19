  • Спортс
  • Сакки об Италии: «Сборной нужно проснуться! У игроков Серии А не может быть таких грубых ошибок, как против Норвегии. Так мы точно далеко не уедем»
21

Сакки об Италии: «Сборной нужно проснуться! У игроков Серии А не может быть таких грубых ошибок, как против Норвегии. Так мы точно далеко не уедем»

Бывший тренер сборной Италии Арриго Сакки опасается, что национальная команда не выйдет на ЧМ-2026 с такой игрой. Итальянцы уступили Норвегии (1:4) в последнем отборочном матче и, заняв 2-е место в группе I, сыграют в стыковых матчах за путевку на турнир.

«Даже представить себе не могу, что будет, если Италия не попадет на чемпионат мира, но нам нужно проснуться! Мы не можем играть так, как во втором тайме против Норвегии. И кто может сказать, что в марте, когда пройдут решающие матчи, что-то изменится? Сейчас, в такой ситуации, я знаю только одно лекарство: упорный труд. Вот только Гаттузо не может работать с командой, потому что игроки возвращаются в свои клубы, и все усложняется.

Повторюсь: я волнуюсь. Я видел индивидуальные и командные ошибки, которые на определенном уровне просто недопустимы. Я ищу объяснение в психологическом настрое во втором тайме, возможно. «Скуадра адзурра» немного струсила, они упали духом и побоялись выиграть, не знаю…

Факт остается фактом: во всех четырех пропущенных нами голах были грубые ошибки, которые не должны допускать игроки Серии А. Защитники допускали всяческие ошибки: кто-то поворачивался спиной к сопернику, делавшему навес, кто-то оставлял Холанда без прикрытия при ударе в центр нашей штрафной, кто-то отдал плохой пас, кто-то попался на финты в контратаке. Нет, так мы точно далеко не уедем», – сказал Сакки.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoКвалификация ЧМ
logoСборная Италии по футболу
logoсборная Норвегии по футболу
психология
Арриго Сакки
logoЭрлинг Холанд
logoсерия А Италия
logoЧМ-2026
logoДженнаро Гаттузо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
