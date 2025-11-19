Уэйн Гретцки: «Только «Тоттенхэм» подарил мне футболку за всю мою жизнь – c ошибкой в фамилии»
Уэйн Гретцки: «Тоттенхэм» подарил мне футболку с ошибкой в фамилии.
Уэйн Гретцки посетил расположение сборной Канады по футболу и рассказал забавную историю.
«За всю мою жизнь мне подарили только одну футболку. Это произошло на матче «Тоттенхэма» [в 2015 году]. И они неправильно написали мою фамилию», – сказал легендарный хоккеист.
