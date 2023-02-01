Кокорин о матче в тюрьме: «Медиалига началась там, первый медийный матч. Было 160 заявок от прессы»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин брань контент Winline Медиалига Футбол

Александр Кокорин заявил, что первый матч Медиалиги прошел в его тюрьме.

– Слушай, у нас была игра легендарная, «Золотой лев» против белгородского «Салюта».

– Сложно было попасть в состав?

– В состав было сложно попасть.

– Просмотр был, да?

– Просмотр был. Но когда объявили запустить прессу, заявок было 160. Ну типа каналы, блогеры... Я просто так считаю: у нас в стране есть столько? Кто эти люди?

И вот так, знаешь, открываются ворота – на эту игру народ как поломился. А ты прикинь просто, зэки сидят такие: типа, ### (блин – прим.), что это. Просто народ бежит с камерой, там падает кто-то друг на друга, чтоб занять лучшую позицию. Вот тебе первый медийный матч был. Медиалига началась там, это «Золотой лев», – сказал нападающий «Ариса».

Кокорин о тюрьме: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО»

Кокорин об ударе Пака стулом: «Он говорит: «Вы типа кучка...» Я спросил: «Вы это кому?» Стул был уже в руке, я ждал: ответит «да» – получит»

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20 комментариев

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Никому_никабельный
Сколько интересных историй от Санька. Спортс только не останавливайся
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Lev Kondratchik
Ответ инок
Сегодня походу день Кокорина на спорт.це. День рождения у него, или что...
интервью дал
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fisher40
Так-то по сути Кокора верно базарит
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Sevuska
«Золотой лев « название хорошее , но для тюрьмы « Полосатый тигр « было бы более актуально 🤔
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инок
Сегодня походу день Кокорина на спорт.це. День рождения у него, или что...
0
0
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Фанат Доры Дуры
Ответ Arman FCSM
Там, в принципе, футбол зародился, чего греха таить
Кокорин, это Чиф Киф в мире футбола
0
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Витольд Бубеный
Ответ Ебздрогыч
Чем закончился матч? Команды поделили очки?
Поделили очко
+2
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Ебздрогыч
Чем закончился матч? Команды поделили очки?
0
-4
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Утя Ваткин
Кокорин о ударе стулом в кафе-рестлинг начался там.
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Олег Комисаров
И конкурсы интересные, и тамада хорош))
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Dan Kennedy
А еще Саша и Паша первые оппозиционеры в стране.
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Cruel Snake
Медиалига

История появления медиалиги уходит корнями в тюрьму , к основателю рода
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вовочка6762
Кокоша наше все !
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Великий Алонсо
Походу там Кокорину и забили первый голешник....с пенальти
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Кан и Баллак сидят в баре
Чувствуется, Александр через пару лет уже начнет хвастаться, что он тогда и три срока отматал и вообще, ему благодарны все должны быть, за то какой он молодец.
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Фанат Сан-Марино
А говорят Англия родина футбола
Шах и мат, историки
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Bartez1986
Ответ Arman FCSM
Там, в принципе, футбол зародился, чего греха таить
Кокорин и часовню развалил в 14 веке
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Niko [Ars]
Ответ Arman FCSM
Там, в принципе, футбол зародился, чего греха таить
не футбол, а жЫзнь!
+3
-3
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Arman FCSM
Там, в принципе, футбол зародился, чего греха таить
+21
-3
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Плотников Семен
Ну так можно тогда и сразу в медиалигу, он в такой атмосфере как там уже освоился, да и, будем честны, ему как будто там самое место
0
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