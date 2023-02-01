Депутат Терюшков: «На Олимпиаду под белым флагом Россия не поедет. Разговоры о нейтральности оставьте для русофобов и ТВ недружественных стран»

Теги МОК Париж-2024 Политика Роман Терюшков Легкая атлетика

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о возможности допуска российских спортсменов к Олимпийским играм в нейтральном статусе. 

«На Олимпиаду под белым флагом Россия не поедет.

Спорт высших достижений должен быть подвергнут государственному аудиту и в случае подтверждения факта отсутствия в нем компоненты формирования патриотизма полностью лишен бюджетного финансирования.

Разговоры о нейтральности (то есть безразличии) по отношению к нашей стране оставьте для русофобов и ТВ недружественных стран», – написал Терюшков в телеграм-канале. 

«Нейтральные предатели выбирают отказ от национального флага России и строгое соблюдение запрета проявлять солидарность с Россией в вопросе СВО.

Минспорту РФ хорошо бы провести перекличку спортсменов национальной сборной. Да вот только думаю, что часть из них не находится в нашей стране по причине постоянного проживания за рубежом. Тогда зачем нам такая национальная сборная?» – добавил депутат. 

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

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18 комментариев

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kutavlik
Тогда зачем нам такие депутаты???
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Фанат Торшера
Ответ Тимур Ибрагимов
Люди жизнь посвящают спорту и мечтают попасть на ОИ бы раз. Очередной раз показывает, что депутаты оторваны от народа
Единственное, что показывает нынешняя ситуация, так это то, что большинство российских спортсменов - приспособленцы, у которых отсутствует чувство собственного достоинства.
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Gena Verdel
Ну нет так нет
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a2wai
Лучше бы он про Кокорина че-нить прокомментировал, там тема ему как раз ближе, чем поездки спортсменов на Олимпиаду.
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Фанат Торшера
Ответ Погладь быка
Любимая фраза российских политиков, включая самого главного: "спорт вне политики". Но без флага, гимна,СВО и главного по рюмочкам на ОИ не поедем.
Так если у всех остальных есть флаги и гимны, почему мы должны от этого отказываться? Как раз политика в том, что российских спортсменов исключили и заставляют выступать под нейтральным флагом, а не в том, что спортсмен с российским паспортом требует, чтобы к нему относились так, как ко всем остальным.
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Ilja Zuev
Завтра выйдет Путин и скажет, что надо ехать под нейтральным флагом.
Терюшков сразу же переобуется в воздухе и будет топить за белый флаг))
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napoli_14
Да че ты воздух сотрясаешь, увалень? Как тебе скажут кнопку нажать - так и нажмешь, как скажут сказать - так и скажешь.
Походу, подобных кадров держат чисто чтоб поддерживать видимость плюрализма, по факту - говорящая голова, за слова не отвечающая.
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Loooong
Приступ опять походу
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RWMen
Езжай воевать, говорун безмозглый!
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Hardy
Ты кто такой, чтобы это решать?
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Погладь быка
Ответ Тимур Ибрагимов
Люди жизнь посвящают спорту и мечтают попасть на ОИ бы раз. Очередной раз показывает, что депутаты оторваны от народа
Любимая фраза российских политиков, включая самого главного: "спорт вне политики". Но без флага, гимна,СВО и главного по рюмочкам на ОИ не поедем.
+2
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lissitsyn_draft
Петуха_забыли_спросить.jpeg
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Melnikov1968
"Нейтральные предатели...." Это мем!
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Atsuktuvas
Не будем тратить белый флаг на Олимпиаду.
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Sutekh Hexen
Если спортсмены поддерживают СВО, то логично, что они не примут условия МОК. Если не поддерживают, то поедут под нейтральным флагом. Так все и выяснится - кто за СВО, кто против.
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Погладь быка
Уже два раза "не ездила". И в теннисе сейчас "не ездит".
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Тимур Ибрагимов
Люди жизнь посвящают спорту и мечтают попасть на ОИ бы раз. Очередной раз показывает, что депутаты оторваны от народа
+9
0
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Arty K.
Разговоры о вменяемости терюшкова оставьте санитарам
+13
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