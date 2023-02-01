Депутат Терюшков: «На Олимпиаду под белым флагом Россия не поедет. Разговоры о нейтральности оставьте для русофобов и ТВ недружественных стран»

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о возможности допуска российских спортсменов к Олимпийским играм в нейтральном статусе.

«На Олимпиаду под белым флагом Россия не поедет.

Спорт высших достижений должен быть подвергнут государственному аудиту и в случае подтверждения факта отсутствия в нем компоненты формирования патриотизма полностью лишен бюджетного финансирования.

Разговоры о нейтральности (то есть безразличии) по отношению к нашей стране оставьте для русофобов и ТВ недружественных стран», – написал Терюшков в телеграм-канале.

«Нейтральные предатели выбирают отказ от национального флага России и строгое соблюдение запрета проявлять солидарность с Россией в вопросе СВО.

Минспорту РФ хорошо бы провести перекличку спортсменов национальной сборной. Да вот только думаю, что часть из них не находится в нашей стране по причине постоянного проживания за рубежом. Тогда зачем нам такая национальная сборная?» – добавил депутат.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

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