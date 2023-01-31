Малиновский извинился за объятия с Головиным, умер Бобби Халл, класико в 1/2 Кубка Испании, поражение СКА, «Юве» оспорит снятие очков, Канселу едет в «Баварию» и другие новости

1. Хавбек «Марселя» Руслан Малиновский извинился за объятия с полузащитником «Монако» Александром Головиным. «Лучше бы я обошел его стороной. После игры все пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал», – написал украинский футболист в соцсетях.

2. Умер легендарный канадский хоккеист Бобби Халл. Члену Зала хоккейной славы было 84 года.

3. «Реал» сыграет с «Барсой» в полуфинале Кубка Испании, «Осасуна» встретится с «Атлетиком».

4. Министр спорта Польши предложил создать коалицию стран против участия России и Беларуси в Олимпийских играх-2024.

5. КХЛ. СКА проиграло «Торпедо» по буллитам, минское «Динамо» выиграло у «Куньлуня», «Авангард» уступил «Адмиралу». «Торпедо» Ларионова справилось со СКА без трех ведущих форвардов и поднялось на 2-е место на Западе.

6. Бавария» арендует Жоау Канселу у «Манчестер Сити». Пишут, что отношения защитника и Гвардиолы ухудшились после ЧМ, футболист был недоволен игровым временем и поссорился с Пепом на тренировке.

7. «Ювентус» обжалует решение лишить его 15 очков в Серии А. Клуб назвал его «нелогичным и необоснованным».

8. «Аль-Хилаль» хочет сделать Лионеля Месси самым высокооплачиваемым игроком мира. В саудовской лиге в перспективе нацелены на трансферы де Брюйне и Салаха.

9. НХЛ. В единственном матче дня «Виннипег» нанес поражение «Сент-Луису» (4:2), Александров забросил 3-ю шайбу в сезоне.

Тем временем, состоялся первый крупный трейд перед дедлайном – «Ванкувер» обменял своего капитана Бо Хорвата в «Айлендерс».

10. Адвокаты Дани Алвеса попросят о его освобождении под залог. Они хотят убедить суд, что секс с девушкой из клуба был по взаимному согласию.

11. НБА. «Бруклин» взял верх над «Лейкерс», 38 очков и 12 передач Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть в гостях «Оклахому» и другие результаты.

12. Новак Джокович стал первой ракеткой мира по итогам Australian Open, Рублев вернулся в топ-5, Медведев выпал из топ-10. Чемпионка Australian Open Арина Соболенко стала второй ракеткой мира в обновленном рейтинге WTA, Рыбакина дебютировала в топ-10, Кудерметова оттуда выпала.

13. Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Валенсии» по соглашению сторон. У клуба 1 победа за 10 последних матчей в Ла Лиге, она идет на 14-м месте. А Шон Дайч тем временем возглавил «Эвертон».

14. Трансферные новости. «Локомотив» объявил о трансфере Конти, контракт с экс-защитником «Бенфики» – на 2,5 года. «Рома» отдала Шомуродова «Специи» в аренду за 1,5 млн евро. Маккенни перешел из «Ювентуса» в «Лидс» на правах аренды.

«Лион» сообщил, что Изидор провалил медосмотр из-за болей в колене. «ПСЖ» из-за ФФП не может выполнить требования «Зенита» по трансферу Малкома (минимум 40 млн евро и процент от перепродажи), парижане хотят арендовать бразильца с правом выкупа. «Челси» близок к покупке Энцо за 130 млн евро, хавбек даже пропустил тренировку, чтобы надавить на «Бенфику». Азмун может перейти в «Марсель». «Еще больше новостей – в ленте тега.

15. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в дуэте с певицей Юлией Зиверт на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

16. Владимир Путин подарил экипировку 10-летнему хоккеисту из Самарской области. Об этом просила мама мальчика: «Письмо дошло до главного Деда Мороза страны».

17. Команда «Фойт», выступающая в «Индикаре», сменила номер болида из-за ассоциаций с неонацизмом – ранее она представила машины №14 и №88.

18. Чемпион мира по фристайлу Кайл Смейн погиб под лавиной в Японии.

Цитаты дня.

Министр обороны Италии: «Считаю неправильным отношение ко всем россиянам как к врагам. Я никогда не разделял идею недопуска артистов, спортсменов, гражданских»

Магнуссон о причинах гегемонии «Зенита»: «Все просто: бюджет намного больше, чем у других. А игроки создали традицию побеждать»

Роман Ротенберг: «Канадцы, американцы, финны, шведы все у нас украли и теперь играют в советский хоккей, комбинационно»

Агуэро об Ибрагимовиче: «Он считает себя важнее всех остальных, первым искал конфликтов на поле. Аргентинцы не вели себя плохо на ЧМ, они читали игру»

«Коран горит. В этом вина Хамзата Чимаева и лидера Чечни». Политик из Швеции ответил бойцу UFС

Дон Черри: «Оставьте Овечкина в покое. Он хоккеист и не имеет отношения к ситуации на Украине»

Тарасова о словах Дюамель про бойкот Олимпийских игр: «Она всегда была злая и некрасивая. Желаю, чтобы ее дети попали в наше положение»

Ротенберг поздравил Миллера с 61-летием: «Сложно переоценить ваш вклад в экономическое благополучие нашей страны. Все успехи «Газпрома» в последние десятилетия – ваши успехи»