Клубы Ла Лиги потратили 28,2 млн евро на январские трансферы – меньше команд МЛС и Аргентины

Опубликованы итоги зимнего трансферного окна в Ла Лиге.

Во время зимнего трансферного окна в сезоне-2022/23 клубы Ла Лиги в общей сложности потратили 28,2 миллиона евро – на 64% меньше по сравнению с прошлым годом, когда было потрачено суммарно 78,8 млн евро.

Испанские клубы в январе потратили меньше, чем клубы (58 млн евро) и чемпионата Аргентины (34 млн евро).

Клубами Ла Лиги было проведено 58 сделок. Больше всех в турнире потратил « » – 13,2 млн евро. Следом идут « » (7 млн) и « » (5 млн).

Выручка от трансферов по сравнению с прошлым сезоном выросла вдвое – 42,9 млн евро. Самыми крупными стали продажа из « » в « » (13,5 млн евро) и аренда из « » в « » (11 млн евро за полгода).

Глава Ла Лиги об АПЛ: «Она основана на убытках. Многие клубы накачаны деньгами, как наркотиками»