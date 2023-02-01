Клубы Ла Лиги потратили 28,2 млн евро на январские трансферы – меньше команд МЛС и Аргентины

Теги Челси Астон Вилла МЛС премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Атлетико Бетис Эспаньол Ла Лига высшая лига Аргентина трансферы Жирона Алекс Морено Жоау Феликс деньги Футбол

Опубликованы итоги зимнего трансферного окна в Ла Лиге.

Во время зимнего трансферного окна в сезоне-2022/23 клубы Ла Лиги в общей сложности потратили 28,2 миллиона евро – на 64% меньше по сравнению с прошлым годом, когда было потрачено суммарно 78,8 млн евро.

Испанские клубы в январе потратили меньше, чем клубы МЛС (58 млн евро) и чемпионата Аргентины (34 млн евро).

Клубами Ла Лиги было проведено 58 сделок. Больше всех в турнире потратил «Эспаньол» – 13,2 млн евро. Следом идут «Бетис» (7 млн) и «Жирона» (5 млн).

Выручка от трансферов по сравнению с прошлым сезоном выросла вдвое – 42,9 млн евро. Самыми крупными стали продажа Алекса Морено из «Бетиса» в «Астон Виллу» (13,5 млн евро) и аренда Жоау Феликса из «Атлетико» в «Челси» (11 млн евро за полгода).

Глава Ла Лиги об АПЛ: «Она основана на убытках. Многие клубы накачаны деньгами, как наркотиками»

37 комментариев

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Стэн Смит
Ответ SCHOKKKK
Классный у ЛаЛиги президент 😂
Напоминает одного бункерного президента, также уничтожает всё, к чему прикоснётся
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EminenceGrise
Ответ sebastian1410
За последние 20-25 лет были банкротами или на грани банкротства Атлетико Мадрид, Бетис, Севилья, Депортиво, Малага, Валенсия, Мальорка, Барселона. Видимо Тебас виноват, что у испанских клубов вечные проблемы с финансами.
Так президент Лиги и должен помогать клубам Лиги финансы зарабатывать. Например договариваться со спонсорами, разруливать ситуацию с телеправами, думать по поводу дополнительной рекламы и других источников доходов. А этот даун только палки в колеса ставит клубам.
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Feniks91
Ответ b_arfa
В 24 году гнать президента дурика, убивает некогда сильнейшую лигу
А че выборы президента ла лиги в следующем году?
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Леван Мкртчян
Ответ M93
Годовая зарплата главы АПЛ Элисон Бриттен составляет 895 тысяч фунтов. Годовая зарплата Хавьера Тебаса составляет 3,5 миллиона евро в год, причем согласно слитым документам от OKDiario, он дважды увеличил свой оклад с момента старта пандемию.
Я помню как испанские СМИ сильно возмущалась в конце 2017 года, когда опубликовали его заработную плату , тогда она был в районе нынешней зарплаты Бриттена ( чуть меньше).
Но с тех пор она только росла семимильными шагами.

За время же пандемии его доход увеличился на треть , но это (насколько я помню )связано не с тем , что он напрямую увеличил себе зарплату , а с премиальными полученными за контракт Ла-лиги с компанией Телефоника . вроде ,еще, от банка Сантандер там премия прилетела.
Общая сумма бонусов была около 1,3 млн , как я помню
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Гио Васадзе
Ответ Павел Цуприков
Так наоборот, молодцы, не раскидывали баблом по ветру, что плохого то)))
нечем было раскидываться, а то с удовольствием
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Артём Аликин
Ответ Alexandr Kuzavko
Ну дак из-за них Ла Лига и не даёт Барсе подписать контракт с Гави.
Ещё вчера официально подписали. Шутка не актуальна)))
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Александр Карасёв
может это в среднем траты ОДНОГО клуба? не верю чтоб все вместе , не бывает такого, это НОЛЬ трансферов разве? Когда даже один игрок стоил меньше 30 лямов? чзх
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sebastian1410
Ответ b_arfa
В 24 году гнать президента дурика, убивает некогда сильнейшую лигу
За последние 20-25 лет были банкротами или на грани банкротства Атлетико Мадрид, Бетис, Севилья, Депортиво, Малага, Валенсия, Мальорка, Барселона. Видимо Тебас виноват, что у испанских клубов вечные проблемы с финансами.
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Ansu Fati
Тебас очевидно тупое чучело, который в бизнесе мыслит на уровне дубины. Всячески мешает инвестициям в испанские клубы и способствует росту разницы между АПЛ и Ла Лигой. Уже все асы тренерского ремесла давно перебрались в АПЛ. Если бы не история Барселоны и Реала, Ла Лига никакого интереса бы и не вызвало..
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alexis2020
Ответ GuruFutbola
Скоро мертвые бундесферма и пансионат обгонят Ла Лигу по популярности)
Это ты какую лигу пансионатом называешь?
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napoli_14
Ответ error505
Челси за день столько тратит
Блин, хоть я и за «Челси», но шутка смешная))
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M93
Годовая зарплата главы АПЛ Элисон Бриттен составляет 895 тысяч фунтов.

Годовая зарплата Хавьера Тебаса составляет 3,5 миллиона евро в год, причем согласно слитым документам от OKDiario, он дважды увеличил свой оклад с момента старта пандемию.
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SCHOKKKK
Классный у ЛаЛиги президент 😂
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rachidibrahimov
Браво Тебас. Постепенно но верно, ты опускаешь Ла Лигу на один уровень с Лигой 1. И это в лучшем случае
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Шукурмирзо Болтаев
Ответ Павел Цуприков
Так наоборот, молодцы, не раскидывали баблом по ветру, что плохого то)))
Без подписаний не будут прогресса
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Акира_1
Ну зато у них нет убыточности по сравнению с АПЛ, как говорит Тебас. 🤷‍♂️
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Ansu Fati
Ответ error505
Челси за день столько тратит
Челси бонусами 30 млн предложили Мудрику, больше, чем все клубы Ла Лиги вместе взятые за все ТО))
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& Co1366
Вот ведь какие жмоты, получается!
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Edwin_Hubble
АПЛ потратил 1 млрд, А Ла Лига - 28 млн. Боже, какая же пропасть между лигами.
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Raul14
Ответ GuruFutbola
Скоро мертвые бундесферма и пансионат обгонят Ла Лигу по популярности)
Нет! ЛаЛига по факту самая лучшая лига в Мире!!!
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error505
Ответ Ophiomorph
Ла Лига, к сожалению, умирает.
Уже умерла
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Гамаль Хайдаров
Ответ GuruFutbola
Скоро мертвые бундесферма и пансионат обгонят Ла Лигу по популярности)
мне кажется Реал сделает супертрансферы типо Холланда или Мбпапе, а у Барсы Педри Гави и тому подобные превратятся в реально СУПЕРЗВЕЗД и тогда Ла Лига будет смотреться по другому!
Ну я на это надеюсь))
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Экселлент
Ответ Игорь Новиков
Когда это Челси так мало тратил?))))
на обед!
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Alex Legend
Потолок расходов ввели же. Шикарно, да?
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Alexandr Kuzavko
Ответ DolJun
интересно, включили ли в эту сумму стоимость пачки соленых орешков, которые лапорта взял по пути в метро?)
Ну дак из-за них Ла Лига и не даёт Барсе подписать контракт с Гави.
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