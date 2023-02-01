Клубы Ла Лиги потратили 28,2 млн евро на январские трансферы – меньше команд МЛС и Аргентины
Опубликованы итоги зимнего трансферного окна в Ла Лиге.
Во время зимнего трансферного окна в сезоне-2022/23 клубы Ла Лиги в общей сложности потратили 28,2 миллиона евро – на 64% меньше по сравнению с прошлым годом, когда было потрачено суммарно 78,8 млн евро.
Испанские клубы в январе потратили меньше, чем клубы МЛС (58 млн евро) и чемпионата Аргентины (34 млн евро).
Клубами Ла Лиги было проведено 58 сделок. Больше всех в турнире потратил «Эспаньол» – 13,2 млн евро. Следом идут «Бетис» (7 млн) и «Жирона» (5 млн).
Выручка от трансферов по сравнению с прошлым сезоном выросла вдвое – 42,9 млн евро. Самыми крупными стали продажа Алекса Морено из «Бетиса» в «Астон Виллу» (13,5 млн евро) и аренда Жоау Феликса из «Атлетико» в «Челси» (11 млн евро за полгода).
Глава Ла Лиги об АПЛ: «Она основана на убытках. Многие клубы накачаны деньгами, как наркотиками»
Но с тех пор она только росла семимильными шагами.
За время же пандемии его доход увеличился на треть , но это (насколько я помню )связано не с тем , что он напрямую увеличил себе зарплату , а с премиальными полученными за контракт Ла-лиги с компанией Телефоника . вроде ,еще, от банка Сантандер там премия прилетела.
Общая сумма бонусов была около 1,3 млн , как я помню
Годовая зарплата Хавьера Тебаса составляет 3,5 миллиона евро в год, причем согласно слитым документам от OKDiario, он дважды увеличил свой оклад с момента старта пандемию.
Ну я на это надеюсь))