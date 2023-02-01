Кокорин о зарплатах в футболе: «Это адский труд, у меня не было детства. Пока все учились, пошли в универ – Саша тренировался. Когда вы все начали работать, Саша уже работал»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин деньги Футбол

Александр Кокорин ответил на претензии к высоким зарплатам футболистов.

«У меня не было детства. Я в садик не пошел, мне это уже было не интересно. Я начал играть, потом заниматься. Поэтому когда все кричат «за что им платят?», ну я про себя могу сказать: у меня не было детства. 

Пока все учились, Саша тренировался. Потом все пошли в универ – Саша тренировался. Потом все пошли дальше, не знаю, чем после универа занимаются, учиться – Саша тренировался и получал уже за это деньги. А потом когда все начали работать, сравнивать... потому что когда вы все начали работать, Саша уже работал. 

И все спортсмены, которые там адским трудом занимаются, – это с юного детства тяжелый, адский труд. Вот и вся разновидность», – сказал бывший нападающий «Зенита», сейчас выступающий за «Арис».

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17 комментариев

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Я Гражданин Мира
Ответ Ебздрогыч
Когда все работали - Саша уже сидел
🤣🤣🤣🤣
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FETISH
Ответ Великий Алонсо
Когда все пошли в универ, Саша уже зарабатывал миллионы, потому что такие вот конские зарплаты у футболистов. Толком никто и ничто, а миллионы получает, бездарь.
Не бездарь, но дурак.
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Serzhique
Солнечный мальчик!
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FETISH
Всевышний дал Саше талант, но не дал мозгов. При наличие мозгов и трудолюбии мог стать великим футболистом. А так - тюрьму посетил.
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ТрактоПоктер
Ну такая себе отмаза ....
У меня сын (6 лет) начал заниматься футболом и заразился )
Так у него и развлечения одни и подарки - всё с футболом теперь связано.
Тренировки ждёт, аж подпрыгивает, турниры ещё сильнее )
Работа, блин
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Tom Flatcher
Вот чудище. И реально ведь верит в то, что говорит. Ахахахах
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Pb-SE
У Саши все еще детство продолжается, поэтому он думает, что детства не было.
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Nuraly Amirov
Не рассказывайте Саше, со скольки лет дети-немажоры начинают работать
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Ебздрогыч
Когда все работали - Саша уже сидел
+7
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ARTEM PROKAZOV
Я в садик не пошёл, мне это было неинтересно
Интересно))(
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Великий Алонсо
Когда все пошли в универ, Саша уже зарабатывал миллионы, потому что такие вот конские зарплаты у футболистов. Толком никто и ничто, а миллионы получает, бездарь.
+1
-2
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Marienburg
Граф Степан Нарышкин, детство провел в Одессе, образование три класса при тюрьме
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Severfan
вопрос не в том, что Саша работал. а в том, что за такую говноработу Саша получал необоснованно много денег
+10
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Мосгорсуд
Он точно в тюрьме был а не в дурдоме?
+4
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здравия желаю
Ну по тебе и видно, что не учился особо
+2
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Уральский Спартаковец
Кто бы что ни говорил, почему никто из хейтеров столько не зарабатывает, пиная мяч?
0
-3
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А.Э.РАСИМ
Тюрьма как никак за плечами...
Не судите строго.
+11
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