Мария Захарова: «Коалиция по недопущению спортсменов из других стран – это что-то идущее в противоход мировому спорту. Скажите уже как есть: вы просто боитесь конкуренции»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об идее министра спорта Польши Камиля Бортничука создать коалицию против участия сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2024.

«Идея президента МОК Томаса Баха о возможности допуска россиян, обусловленная очевидно неприемлемыми для нашей страны требованиями, для отдельных стран показалась слишком мягкой. За что он подвергся жесткой критике, например, со стороны министра спорта Польша Камиля Бортничука.

Поляк не только отметился антироссийскими заявлениями, но заявил о планах по созданию коалиции против участия сборных команд России и Беларуси в Олимпиаде 2024 года.

Это что-то идущее просто в противоход мировому спорту, когда внутри мирового спорта выстраивается коалиция по недопущению спортсменов из других стран.

Скажите просто, как есть. Раскройте уже карты, поделитесь насущным, сокровенным: вы же просто боитесь конкуренции. Вы не знаете, как сопротивляться российским спортсменам.

Вы с ужасом увидели, что спорт возродился заново и с новой силой на постсоветском пространстве», – сказала Захарова.

«Такие неприглядные попытки выдавить нашу страну из международного спорта обречены на провал.

Но проблема даже не в этом, а в том, что, зациклившись на выдавливании наших спортсменов, нашего спорта из мирового спорта, все эти антидеятели разрушают мировое спортивное движение.

Те, кто сейчас является бюрократией мирового спорта, кто возглавляет соответствующие олимпийские комитеты и получает за это зарплату отнюдь не из карманов спонсоров, не должны забывать, что это не их частное дело, не их частный бизнес, не частная лавочка», – цитирует Захарову ТАСС.

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