Мария Захарова: «Коалиция по недопущению спортсменов из других стран – это что-то идущее в противоход мировому спорту. Скажите уже как есть: вы просто боитесь конкуренции»

Теги МОК Томас Бах Париж-2024 Политика Мария Захарова ТАСС Р-Спорт Камиль Бортничук Лыжи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об идее министра спорта Польши Камиля Бортничука создать коалицию против участия сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2024.

«Идея президента МОК Томаса Баха о возможности допуска россиян, обусловленная очевидно неприемлемыми для нашей страны требованиями, для отдельных стран показалась слишком мягкой. За что он подвергся жесткой критике, например, со стороны министра спорта Польша Камиля Бортничука.

Поляк не только отметился антироссийскими заявлениями, но заявил о планах по созданию коалиции против участия сборных команд России и Беларуси в Олимпиаде 2024 года.

Это что-то идущее просто в противоход мировому спорту, когда внутри мирового спорта выстраивается коалиция по недопущению спортсменов из других стран.

Скажите просто, как есть. Раскройте уже карты, поделитесь насущным, сокровенным: вы же просто боитесь конкуренции. Вы не знаете, как сопротивляться российским спортсменам.

Вы с ужасом увидели, что спорт возродился заново и с новой силой на постсоветском пространстве», – сказала Захарова. 

«Такие неприглядные попытки выдавить нашу страну из международного спорта обречены на провал.

Но проблема даже не в этом, а в том, что, зациклившись на выдавливании наших спортсменов, нашего спорта из мирового спорта, все эти антидеятели разрушают мировое спортивное движение.

Те, кто сейчас является бюрократией мирового спорта, кто возглавляет соответствующие олимпийские комитеты и получает за это зарплату отнюдь не из карманов спонсоров, не должны забывать, что это не их частное дело, не их частный бизнес, не частная лавочка», – цитирует Захарову ТАСС. 

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36 комментариев

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Погладь быка
Ну то, что Ройселанд боится Динару и Анну это понятно. Но давайте даже не мечтать, что Йося боится Эдика или Серохвостова. А то что Симон боится Резцову, Нигматуллины или совсем уж Сливко, Куклину, Каплину, Дербушеву, это уже не то, что ненаучная фантастика, это просто смешно.
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Wiley Fox
Мерзавцы в МИДе России

Спасибо путину за это
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expertmer2020
Американцы телеправа оплатили - всё пучком будет.

Давайте, без истерик.
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Влад Путман
Машка чередует боярышник с кротовухой. В угаре выдаёт отличные перлы.
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Елена Ковалёва
Я вроде на ветку фигурного попала или нет.. Заходила вроде туда. А нет, я попала в общество благородных футболистов. Тут уже все пьют и закусывают вместе с Марией Захаровой.
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Kurbik
Не стоит так даму обижать.Работа у неё такая.Ей же обидно за Державу.И за тех,на ком эта Держава держится.И больше обидней за тех,кто сидит и сверху на Державе свесив ноги ...
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expertmer2020
ОИ без Европы пройдут - никто и не заметит.
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expertmer2020
Спортсмены Запада лично должны решить ехать на ОИ или нет - без участия политиков.

Развели всякий бред - читать тошно уже.
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Viks
Ответ expertmer2020
Олимпийские комитеты и международные федерации не должны вступать в коалицию - это противоречит Хартии. МОК просто должен их отстранить - и всё.
Чудо, никто никуда вступать не будет - они просто согласуют позицию единомышленников и заявят МОКу. И Бах обосрётся.
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Dmitriy Racheev
Ответ софочка
У меня вообще послезавтра
Вы трезво смотрите на календарь, а мы с Марией торопимся
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Dmona1
Ответ IrbIS
Комментарий удален пользователем
Главное, чтобы вы слезли... А то безнадега и бред у вас.
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expertmer2020
И пусть Запад едет на ОИ - под нейтральным флагом.

Нормуль будет.
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IrbIS
Комментарий удален
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expertmer2020
Олимпийские комитеты и международные федерации не должны вступать в коалицию - это противоречит Хартии.

МОК просто должен их отстранить - и всё.
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Edwin_Hubble
Да, именно поэтому не допускают - боятся могучих русских спортсменов, а не потому что твой хозяин бомбит соседнюю страну.
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sava k
Ответ expertmer2020
- Вы не знаете, как сопротивляться российским спортсменам. Маша, ты же умная женщина - как такое писать.
Што? Умная?
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Александр Степанов
Захарова - королева лицемерия 🤦🏻‍♂️
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sava k
Аргентинский чище был.....
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psa.1207
По степени деградации с МИД РФ мало кто сможет конкурировать.
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Montenegro Serbian
Не, я канеш понимаю что все заявления наших чинушей рассчитаны на целевую аудиторию внутри страны (поэтому можно что угодно базарить).....но так если чисто виртуально задать вопрос Захаровой: а где мы это жёстко доминируем в спорте, чтобы многие страны боялись России в спортивном смысле?
Если не брать какие-то совсем местечковые темы, типа женской одиночки в фигурке, худ.гимнастика, эпизодически мужики в лыжах, ну хоккеисты (и то индивидуально и в НХЛ, а не в сборной) и тому подобных тем, ничем особым Россия сейчас бы не выделялась в мировом спорте даже если бы не было бана. Чего боятся то?))
+6
-1
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nnn4404
и это официальное лицо МИД!!!!!!!! Как такое может быть?
+2
-1
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Rio (BLR)
)
Маш, это не по литрболу соревнования.
Там то да, против тебя стремно выходить.
+1
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Viks
Чудо, ты Захарова, Польша - исторический враг России, накакать ей на спорт и на конкуренцию - Польше просто хочется поднасрать России, по любому поводу.
+2
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софочка
Ответ Dmitriy Racheev
Маша, вечер пятницы завтра
У меня вообще послезавтра
+7
0
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bad_bear
Ответ igls54
Конечно боятся конкуренции. Попробуй-ка выпить столько, сколько Мария
она говорит про спортсменов, а ты про эту заезженную тему 🤦‍♂️
+4
-11
-7
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