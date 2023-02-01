Клубы АПЛ впервые потратили более 1 млрд долларов зимой

Клубы АПЛ впервые потратили более 1 млрд долларов в зимнее трансферное окно.

По данным Deloitte, этой зимой английские клубы купили игроков на рекордные 815 млн фунтов (1 млрд долларов). Ранее зимой столько не тратили ни разу.

Больше всех потратил «Челси», на который приходится 37% от указанной суммы.

«Челси» потратил около 323 млн фунтов зимой – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе