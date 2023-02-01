Клубы АПЛ впервые потратили более 1 млрд долларов зимой

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал трансферы деньги Футбол

Клубы АПЛ впервые потратили более 1 млрд долларов в зимнее трансферное окно.

По данным Deloitte, этой зимой английские клубы купили игроков на рекордные 815 млн фунтов (1 млрд долларов). Ранее зимой столько не тратили ни разу.

Больше всех потратил «Челси», на который приходится 37% от указанной суммы.

«Челси» потратил около 323 млн фунтов зимой – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе

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18 комментариев

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Okaka
ан нет, Хамеда взяли в аренду, нормально
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Okaka
трансфер Траоре в Борнмут сорвался?
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borasco
Сформировалась четкая пищевая пирамида среди чемпионатов, на вершине, АПЛ.
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MK Gamer
Комментарий удален
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M_i_t_y_a
Ответ Дима Берин
Под конец все забыли, что хорошие трансферы не совершаются зимой, ну кроме Бруну)
Холанд, Суарес, Марсело, Видич
Конечно, успешных трансферов зимой меньше, но и трансферное окно всего месяц
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Olajuvon
Капиталисты!!!
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Игорь Новиков
Не клубы АПЛ, а Челси и остальные клубы АПЛ))
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Niko [Ars]
Ответ dr. cage
Будет забавно, если вновь всем скопом огребут в еврокубках..
а причём тут матчи еврокубков, которые начинаются через 2 недели и огромные траты АПЛ, где тратят абсолютно все клубы, а львиная доля удельных расходов пришлась на Челси, который только будет строиться?
+4
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problemzz9
Ответ dr. cage
Будет забавно, если вновь всем скопом огребут в еврокубках..
вновь? за последние 5 розыгрышей лч, клубы апл 2 раза сыграли чисто английские финалы и еще 2 раза выходили в финал, провальный был только ковидный розыгрышь 20 года
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JFT96
Ответ Дима Берин
Под конец все забыли, что хорошие трансферы не совершаются зимой, ну кроме Бруну)
Ван Дейк наверное шутка
+5
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Cruel Snake
Зимние ТО быстро закрывается в отличие от летнего. «Челси» времени было мало, так бы может было бы и 1,5 ярда
+1
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Okaka
Ответ Falsegoalkeeper
От условного Айнтрахта. Или как Челси от Динамо Загреб
Тухель тогда отгреб
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Okaka
помогли другим лигам
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Falsegoalkeeper
Ответ dr. cage
Будет забавно, если вновь всем скопом огребут в еврокубках..
От условного Айнтрахта. Или как Челси от Динамо Загреб
+2
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nugoboss
Лучшая лига, лучшие финансовые возможности.
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Vlad Emelin
Боули: «Не благодарите»
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DolJun
лучшая лига мира, что хотеть
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dr. cage
Будет забавно, если вновь всем скопом огребут в еврокубках..
+2
-3
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Дима Берин
Под конец все забыли, что хорошие трансферы не совершаются зимой, ну кроме Бруну)
+1
-1
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