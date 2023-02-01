В ОКР заявили об отсутствии единогласной поддержки Олимпийским саммитом санкций против России и Беларуси

Теги МОК ОКР Легкая атлетика

В Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что санкции, предложенные участниками Олимпийского саммита в отношении России и Беларуси, не были поддержаны единогласно.

«Служба информации Олимпийского комитета России акцентирует внимание на недопустимости искажения информации по итогам Олимпийского саммита, которая появилась в СМИ со ссылкой на пресс-службу МОК:

«В декларации Олимпийского саммита по вопросу возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену очень четко закреплено, что за это решение участники Саммита высказались единогласно.

Вместе с тем, предложенные участникам саммита ограничения и санкции в отношении России и Беларуси, напротив, не были поддержаны ОКР.

Подчеркнем, что в данном случае решение не было единогласным, мнения разделились.

Декларация по итогам Олимпийского саммита, прошедшего в декабре 2022 года, находится в открытом доступе. С ней можно ознакомиться, чтобы опираться на корректную информацию из первоисточника», – отметили в ОКР.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

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8 комментариев

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Viks
не были поддержаны ОКР. --- В единственном числе?
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justbored
Ответ Elenavasilevna
Умеют же у нас мозги запудрить, 3 раза прочитала написанное , чтобы въехать, но так и не уверена , что поняла правильно: мнения разделились только потому, что были не поддержаны ОКР? А остальные все единогласно? Так если нас лишают гимна, флага, кто наш голос учитывать будет? Хоть кто- то еще был против, или воздержался кроме ОКР, или нет?
"Подавляющим большинством" в документе.
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Data Architector
"Как это верно, Ватсон"...
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Elenavasilevna
Ответ olvl
Видимо, был.
Если бы был, наши бы крупным шрифтом отметили))
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olvl
Ответ Elenavasilevna
Умеют же у нас мозги запудрить, 3 раза прочитала написанное , чтобы въехать, но так и не уверена , что поняла правильно: мнения разделились только потому, что были не поддержаны ОКР? А остальные все единогласно? Так если нас лишают гимна, флага, кто наш голос учитывать будет? Хоть кто- то еще был против, или воздержался кроме ОКР, или нет?
Видимо, был.
+2
0
+2
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Анна Беляева
Ответ Elenavasilevna
Умеют же у нас мозги запудрить, 3 раза прочитала написанное , чтобы въехать, но так и не уверена , что поняла правильно: мнения разделились только потому, что были не поддержаны ОКР? А остальные все единогласно? Так если нас лишают гимна, флага, кто наш голос учитывать будет? Хоть кто- то еще был против, или воздержался кроме ОКР, или нет?
И, между тем, если МОК сформулировал именно так "единогласно", то формулировка все равн некорректная. К ней ОКР и придрался. Нормальная беседа чиновников и делопроизводителей. Фактически это ровно ничего не означает.
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Харламов Никита
Логично, это же не ГосДура - где методика из АП спускается 😝
+2
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0
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Elenavasilevna
Умеют же у нас мозги запудрить, 3 раза прочитала написанное , чтобы въехать, но так и не уверена , что поняла правильно: мнения разделились только потому, что были не поддержаны ОКР? А остальные все единогласно? Так если нас лишают гимна, флага, кто наш голос учитывать будет? Хоть кто- то еще был против, или воздержался кроме ОКР, или нет?
+8
0
+8
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