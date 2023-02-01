В ОКР заявили об отсутствии единогласной поддержки Олимпийским саммитом санкций против России и Беларуси

В Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что санкции, предложенные участниками Олимпийского саммита в отношении России и Беларуси, не были поддержаны единогласно.

«Служба информации Олимпийского комитета России акцентирует внимание на недопустимости искажения информации по итогам Олимпийского саммита, которая появилась в СМИ со ссылкой на пресс-службу :

«В декларации Олимпийского саммита по вопросу возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену очень четко закреплено, что за это решение участники Саммита высказались единогласно.

Вместе с тем, предложенные участникам саммита ограничения и санкции в отношении России и Беларуси, напротив, не были поддержаны ОКР.

Подчеркнем, что в данном случае решение не было единогласным, мнения разделились.

Декларация по итогам Олимпийского саммита, прошедшего в декабре 2022 года, находится в открытом доступе. С ней можно ознакомиться, чтобы опираться на корректную информацию из первоисточника», – отметили в .

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