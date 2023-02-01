КХЛ. «Амур» примет «Сибирь», «Авангард» в гостях у «Адмирала», СКА против «Локомотива»

примет « » в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« » сыграет с «Сибирью», « » – с «Авангардом», «Ак Барс» будет противостоять « ».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ