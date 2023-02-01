КХЛ. «Амур» примет «Сибирь», «Авангард» в гостях у «Адмирала», СКА против «Локомотива»
СКА примет «Локомотив» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Амур» сыграет с «Сибирью», «Адмирал» – с «Авангардом», «Ак Барс» будет противостоять «Барысу».
- Дата проведения
- 1 февраля, 12.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 1 февраля, 12.30, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 1 февраля, 19.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 1 февраля, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 1 февраля, 19.30, «ЦСКА-Арена»
- Дата проведения
- 1 февраля, 19.30, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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