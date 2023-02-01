КХЛ. «Амур» примет «Сибирь», «Авангард» в гостях у «Адмирала», СКА против «Локомотива»

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СКА примет «Локомотив» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Амур» сыграет с «Сибирью», «Адмирал» – с «Авангардом», «Ак Барс» будет противостоять «Барысу».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – Сибирь
Дата проведения
1 февраля, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Адмирал – Авангард
Дата проведения
1 февраля, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Барыс
Дата проведения
1 февраля, 19.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Салават Юлаев
Дата проведения
1 февраля, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Куньлунь
Дата проведения
1 февраля, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Локомотив
Дата проведения
1 февраля, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

6 комментариев

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костянчик1918
За СКА 💪💪 , только победы Ленинградскому ХК клубу .
+1
-1
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Ачиваков Марат
Игра будет огонь, победы Салавату Ю!
0
0
0
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Матроскин52
Доброго утра! Торпедо начинает домашнюю серию матчем с Салаватом! Сильный соперник, не совсем нам удобный… Просто играйте в свою игру! Нагорный вас поддержит! Верим в команду! Всем здоровья!
0
0
0
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Rialto
Адмирал, Кунь-Лунь, Локомотив победы вам!
+1
-1
0
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Rialto
Удачи Салавату против самой сильной команды запада!
+2
0
+2
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Сергей Левченко
На Дальнем Востоке опять поделят очки
+2
0
+2
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