Кокорин о тюрьме: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО»
Александр Кокорин считает тюрьму хорошей школой.
– Ты не жалеешь о том, что так все произошло?
– Не то что не жалею... Ну как можно жалеть? Это уже произошло.
Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать.
– Мне кажется, это прям цитатка.
– Цитата, да. Я тебе говорю, нужно сделать лайфхак. Чтоб в себя приводить ребят, которые чуть поплыли. На месяц, на два в СИЗО, – сказал бывший нападающий «Зенита», сейчас выступающий за «Арис».
Кокорин об ударе Пака стулом: «Он говорит: «Вы типа кучка...» Я спросил: «Вы это кому?» Стул был уже в руке, я ждал: ответит «да» – получит»
Полежи в гробу*
Теперь еще и в тюрьме отсидеть?
А мы тут о Кокорине рассуждаем))
А имя Магомед вам о чем нибудь говорит?
случай похоже клинический... и ведь это он, нормальный парень, на полном серьёзе считает что в себя пришёл