Кокорин о тюрьме: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО»

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

Александр Кокорин считает тюрьму хорошей школой.

– Ты не жалеешь о том, что так все произошло?

– Не то что не жалею... Ну как можно жалеть? Это уже произошло.

Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать. 

– Мне кажется, это прям цитатка.

– Цитата, да. Я тебе говорю, нужно сделать лайфхак. Чтоб в себя приводить ребят, которые чуть поплыли. На месяц, на два в СИЗО, – сказал бывший нападающий «Зенита», сейчас выступающий за «Арис».

Кокорин об ударе Пака стулом: «Он говорит: «Вы типа кучка...» Я спросил: «Вы это кому?» Стул был уже в руке, я ждал: ответит «да» – получит»

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192 комментария

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Николай Коровин
Ответ Николай Козлов
А чего он вокруг да около, чего он сразу не сказал: "Кто не сидел тот не мужикъ!"
На спортсе кстати слово мужик через ы запрещено
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Ответ НАВАЛЬНЫЙ
Что? Простите, но я только сейчас понял что Коко туповат.
долго же до Вас доходило)
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lokosaratov
Я прошла афганскую войну
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Onion
В контексте новости Кокорин - бывший футболист Динамо, конечно)))
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Александр Горлов
Ответ Alibi_URAL
Армия, тюрьма... Какие еще школы жизни надо пройти, чтобы быть "нормальным парнем"?
Хочешь стать хорошим парнем-
Полежи в гробу*
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zarik18
Ответ Alex Pron
Про армию согласен, каждый здоровый и уважающий себя мужчина должен отслужить, уметь постоять за родину, и знать как, пройдя тяготы службы. Хотя бы принять этот факт а не оправдываться. Тот кто кричит что он не дурак, и ему это не нужно тот просто трус, и негодяй, ведь пока они здоровые от службы бегают, некоторые больные исполняют их долг. Каждому по совести отвечать, будет ли он себя мужчиной считать, зная что за него больной и хилый кровь проливал, защищая его и его семью, пока он радовался жизни, а это ни чем от зоновских понятий не отличается. Но вернёмся к тюрьме, знавал такую деваху, у которой круг общения состоял из одних уголовников, и она сама бы хотела отдать своего ребёнка на зону, чтоб мужиком стал.
Так себе наброс
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Великий Кукурузо
В какой он тюрьме сидел🤦🏻‍♂️ Ему с Мамаем с рестиков еду привозили,сиделец блин😬
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ТимТалер
Нормальный мужик в футбол играл так себе ) И сидел также)
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НАВАЛЬНЫЙ
Что? Простите, но я только сейчас понял что Коко туповат.
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Николай Коровин
От настоящего мужика должно пахнуть водочным перегаром, дешёвыми сигаретами, потом и навозом
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Михаил1970
Настоящий мужчина должен сделать в жизни три основные вещи: 1) вырастить пузо, 2) посадить печень, 3) построить тещу.
Теперь еще и в тюрьме отсидеть?
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Toscano
Еще и мемуары напишет...
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OSCE
Ответ dimitrii36
странный у тебя знакомый, никогда пожизни от сумы и от тюрьмы не зарекайся
Ну есть такие кто туда попадает целенаправленно, как Кокорин, подрался, разбой, кражи, наркота. Может знакомый это имел в виду, а не возможность невиновным туда загреметь.
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Виктор Войнов
Ответ 2RIN
Нормальному мужику, чтобы в себя прийти, достаточно задуматься
Ваш лайфхак рассчитан на тех у кого есть чем...
А мы тут о Кокорине рассуждаем))
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Mr Azimof
Ответ Илья Горев
Я прошла афганскую войну, и советую всем мужчинам пройти ее (с)
Во-во, Сашин рассказ как раз напомнил про даму с кандибобером. Такой же бессмысленный и не связанный.

А имя Магомед вам о чем нибудь говорит?
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Мосгорсуд
Ответ .ru
привет... случай похоже клинический... и ведь это он, нормальный парень, на полном серьёзе считает что в себя пришёл
Да какой он нормальный....это обыкновенные понты зажравшегося
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nugoboss
Можно бизнес открыть для правки мозгов 😁
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Bruce Lee
Хм... В номинации "идиот года" (как кто то писал ранее на ресурсе), у Алвеса появился конкурент.
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.ru
Ответ Мосгорсуд
Привет камрад, тогда уж....выпил-стул-тюрьма-Кипр(транзитом через Италию)
привет...
случай похоже клинический... и ведь это он, нормальный парень, на полном серьёзе считает что в себя пришёл
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Мосгорсуд
Ответ Олимпионик
СИЗО не зона
Так он и на зоне был, правда не долго
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Северный болельщик
Ну хоть на Кипре дела пошли, играть начал нормально. С интервью лучше бы завязывал, ума как у Тарасова - палата!
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Gutal1n
Ответ g-flex
чё? меня про армию до сих пор удивляют мантры, что если не служил, то не мужик. Но то, что каждый должен пройти через тюрьму - это.. Не знаю, за такие призывы надо ещё раз сажать что ли?
можно просто вазэктомию, чтобы уберечь будущие поколения страны от его потомков. В тюрьму не обязательно
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max-skazochnik
Ответ 2RIN
Нормальному мужику, чтобы в себя прийти, достаточно задуматься
В армию сходить для начала
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Максим Бойцов
Ответ Санитар-волк
Новый принцип жизни в россии, теперь не армия а тюрьма ))
и из тюрьмы сразу в армию)
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ульянов ленинставший уткинавсегда
Ну тут два варианта) Либо Кокорин назвал обнулённого ненормальным, либо Кокорин хочет, чтобы обнулённый присел.
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