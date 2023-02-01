Кокорин о тюрьме: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО»

считает тюрьму хорошей школой.

– Ты не жалеешь о том, что так все произошло?

– Не то что не жалею... Ну как можно жалеть? Это уже произошло.

Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать.

– Мне кажется, это прям цитатка.

– Цитата, да. Я тебе говорю, нужно сделать лайфхак. Чтоб в себя приводить ребят, которые чуть поплыли. На месяц, на два в СИЗО, – сказал бывший нападающий « », сейчас выступающий за « ».

Кокорин об ударе Пака стулом: «Он говорит: «Вы типа кучка...» Я спросил: «Вы это кому?» Стул был уже в руке, я ждал: ответит «да» – получит»