Директор Australian Open: «У Джоковича был 3-сантиметровый надрыв подколенного сухожилия»

Теги Новак Джокович травмы Australian Open ATP Крэйг Тайли Теннис

Директор Australian Open Крэйг Тайли рассказал, с какой травмой Новак Джокович победил на турнире.

«Многие трудности Новака связаны с тем, что его незаслуженно критикуют. Но, в конце концов, думаю, никто не сомневается в его атлетизме.

У него был трехсантиметровый надрыв подколенного сухожилия. Однозначно (я видел снимки), врачи скажут вам правду. Было много разговоров о том, правда это или нет, – трудно поверить, что они делают то, что делают, с такими травмами.

Он выдающийся игрок, чрезвычайно профессиональный. Он сосредоточен на всем, что делает, на каждой минуте. На том, что ест, что пьет, когда это делает, как. Во всем, что он делает, нет никаких сбоев или психологических надломов.

Он через многое прошел и 10 раз выигрывал Australian Open – не думаю, что это когда-нибудь повторится. За последние 15 лет, или, как он мне сказал, за 14, потому что прошлый год он пропустил – это такое выдающееся достижение. Он займет важное место в истории Australian Open».

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

Как же Джокович рыдал после победы на Australian Open! Мы никогда такого не видели

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valery24
Ответ tanith
какие 3см? 13, не меньше, 3 - недостаточно великое преодоление для Величайшего.
Хоть что-то в этом потоке сознания было сказано верно. Величайший,это да,здесь даже сомнений нет.
А с потоком сознания видимо не только у великого философа проблемы,но и у его фанатов))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashati
Инфаркт Микарда, вот такой рубец.))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tanith
какие 3см? 13, не меньше, 3 - недостаточно великое преодоление для Величайшего.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
Та не, диванные специалисты знают гораздо лучше. Никаких разрывов у него не было и он все симулировал
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cosset
мне всегда интересно, а раскрывать постфактум медицинские данные это такая личная инициатива директора турнира, когда даже сам игрок не даёт подробностей во время турнира.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
N.S.A.8.5
Зато молодёж от одной мелкой травмы сразу снимаются
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Crvena_Zvezda
Герой! Даже сыграть с такой травмой очень непросто, а выиграть турнир - сродни подвигу!

Не то что манакорский симулянт, который с якобы обездвиженной стопой во Франции-2022 наворачивал километры вдоль задней линии.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ksenia RN
Ответ Nikolay Stavrogin
Слишком рано пришёл. Подожду комментарии вамосных мед спецов
Эпитетов вроде "симулянт, брехло, ТИшник", которыми ваши "крестят" Надаля, не будет?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm ycontact
Желаю Новаку здоровья, успехов, любви и долгоденствия.
Дай Боже, ему Твоих Благ и Милости!
Поздравляю всех любителей Джока и тенниса, в целом, с безупречным выступлением Новака
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikolay Stavrogin
Слишком рано пришёл. Подожду комментарии вамосных мед спецов
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Streetbor
раненый Новае, опаснее здорового, это все знают😀
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий