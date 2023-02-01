Директор Australian Open: «У Джоковича был 3-сантиметровый надрыв подколенного сухожилия»

Директор Australian Open Крэйг Тайли рассказал, с какой травмой победил на турнире.

«Многие трудности Новака связаны с тем, что его незаслуженно критикуют. Но, в конце концов, думаю, никто не сомневается в его атлетизме.

У него был трехсантиметровый надрыв подколенного сухожилия. Однозначно (я видел снимки), врачи скажут вам правду. Было много разговоров о том, правда это или нет, – трудно поверить, что они делают то, что делают, с такими травмами.

Он выдающийся игрок, чрезвычайно профессиональный. Он сосредоточен на всем, что делает, на каждой минуте. На том, что ест, что пьет, когда это делает, как. Во всем, что он делает, нет никаких сбоев или психологических надломов.

Он через многое прошел и 10 раз выигрывал Australian Open – не думаю, что это когда-нибудь повторится. За последние 15 лет, или, как он мне сказал, за 14, потому что прошлый год он пропустил – это такое выдающееся достижение. Он займет важное место в истории Australian Open».

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