Дуайт Йорк: «Арсенал» сделает то, что делает всегда, и не выиграет АПЛ. Артета постарается победить сразу во всех турнирах, может возникнуть хаос, и «Ман Сити» знает, что надо делать»
Дуайт Йорк: «Арсенал» не выиграет АПЛ.
Дуайт Йорк сомневается, что «Арсенал» станет чемпионом Англии.
«Я просто думаю, что «Арсенал» сделает то, что делает всегда. Есть забавное предчувствие, что каким-то образом он умудрится не довести дело до конца.
Это будет зависеть и от турниров, в которых команда будет участвовать. Уверен, что Артета отдаст приоритет всему сразу, постарается выиграть все турниры. Но надо выиграть АПЛ.
Может сложиться хаотичная ситуация, и «Манчестер Сити» знает, что надо делать», – отметил экс-форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Snabbare.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25128 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
