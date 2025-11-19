Дуайт Йорк: «Арсенал» сделает то, что делает всегда, и не выиграет АПЛ. Артета постарается победить сразу во всех турнирах, может возникнуть хаос, и «Ман Сити» знает, что надо делать»

Дуайт Йорк: «Арсенал» не выиграет АПЛ.

Дуайт Йорк сомневается, что «Арсенал » станет чемпионом Англии.

«Я просто думаю, что «Арсенал» сделает то, что делает всегда. Есть забавное предчувствие, что каким-то образом он умудрится не довести дело до конца.

Это будет зависеть и от турниров, в которых команда будет участвовать. Уверен, что Артета отдаст приоритет всему сразу, постарается выиграть все турниры. Но надо выиграть АПЛ .

Может сложиться хаотичная ситуация, и «Манчестер Сити » знает, что надо делать», – отметил экс-форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Snabbare.