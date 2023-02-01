НБА. «Бостон» сыграет с «Бруклином», «Голден Стэйт» в гостях у «Миннесоты» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 9 матчей.
Лидер чемпионата «Бостон» (36-15) примет на своей арене «Бруклин» (31-19). Действующий обладатель титула «Голден Стэйт» (26-24) в гостях сыграет с «Миннесотой» (27-26).
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 февраля, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 2 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 2 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 2 февраля, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 2 февраля, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 2 февраля, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 2 февраля, 04.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 2 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 2 февраля, 06.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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