Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 9 матчей.

Лидер чемпионата «Бостон» (36-15) примет на своей арене « » (31-19). Действующий обладатель титула « » (26-24) в гостях сыграет с «Миннесотой» (27-26).

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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