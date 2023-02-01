НБА. «Бостон» сыграет с «Бруклином», «Голден Стэйт» в гостях у «Миннесоты» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 9 матчей.

Лидер чемпионата «Бостон» (36-15) примет на своей арене «Бруклин» (31-19). Действующий обладатель титула «Голден Стэйт» (26-24) в гостях сыграет с «Миннесотой» (27-26).

НБА

Регулярный чемпионат

Мемфис – Портленд
Дата проведения
2 февраля, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Филадельфия – Орландо
Дата проведения
2 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Детройт – Вашингтон 0:0 (:)
Дата проведения
2 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Бостон – Бруклин
Дата проведения
2 февраля, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Миннесота – Голден Стэйт
Дата проведения
2 февраля, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Оклахома-Сити
Дата проведения
2 февраля, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Сакраменто
Дата проведения
2 февраля, 04.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Юта – Торонто
Дата проведения
2 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Финикс – Атланта
Дата проведения
2 февраля, 06.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария

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МЗ
Кайри сегодня будет с настроением играть. Он в последних матчах очень хорош.
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Roman Boroveev
Атланта повезла Санс Колинза, уедет с Краудером...
Мечты)
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Be1983kot18leta@gmail.com
Сегодня в Бостоне судья поклонница борьбы с потеплением климата из Лос Анжелеса
0
-2
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