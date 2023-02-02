Андрей Свечников не забивает 15 матчей: передача, 2 броска, 2 блока за 13:20 против «Баффало». У него 42 очка в 51 игре
Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал голевую передачу в матче с «Баффало» (5:1).
Россиянин набрал очки (0+3) во второй игре чемпионата НХЛ подряд.
При этом его безголевая серия продлилась до 15 матчей.
Всего в 51 игре сезона на счету Свечникова 42 (19+23) балла.
Сегодня за 13:20 (2:02 – в большинстве, 0:06 – в меньшинстве) у нападающего 2 броска в створ ворот, 2 блок-шота, полезность – «0».
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