Андрей Свечников не забивает 15 матчей: передача, 2 броска, 2 блока за 13:20 против «Баффало». У него 42 очка в 51 игре

Теги Каролина НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал голевую передачу в матче с «Баффало» (5:1).

Россиянин набрал очки (0+3) во второй игре чемпионата НХЛ подряд.

При этом его безголевая серия продлилась до 15 матчей.

Всего в 51 игре сезона на счету Свечникова 42 (19+23) балла.

Сегодня за 13:20 (2:02 – в большинстве, 0:06 – в меньшинстве) у нападающего 2 броска в створ ворот, 2 блок-шота, полезность – «0».

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7 комментариев

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кракадил
видать, заряд снайперского мастерство, что саня передал ему в 2019, закончился. надо обновить.
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Crenk
Ответ Сергей Чумак
Он уже третий сезон начинает хорошо, а потом резко сдает
Главное чтобы в плей офф прибавил
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Crenk
Ответ baytygan
кто первый-Свечников забьет гол или Марченко отдаст пас?
Ставлю на Свечу
0
0
0
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Сергей Чумак
Он уже третий сезон начинает хорошо, а потом резко сдает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
baytygan
кто первый-Свечников забьет гол или Марченко отдаст пас?
+8
-1
+7
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Артем Зырянов
Ответ Никита Алексеевич
Что-то совсем мало времени дали
Давали как обычно, но у "Каролины" во второй половине игры было много удалений и другие парни выходили.
+2
-1
+1
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Никита Алексеевич
Что-то совсем мало времени дали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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