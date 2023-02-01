Том Брэди завершил спортивную карьеру

Семикратный победитель Супербоула Том Брэди объявил о завершении карьеры.

«Я ухожу – окончательно. Знаю, что в прошлый раз этот процесс был довольно сложным, поэтому сегодня утром, когда я проснулся, то решил, что просто запишу [обращение] и дам вам узнать об этом первыми.

Не буду многословным. Будет лишь одно суперэмоциональное эссе о моем уходе.

Большое спасибо всем вам за поддержку. Моей семье, моим друзьям, моим товарищам по команде, соперникам – я мог бы продолжать бесконечно. Спасибо вам, ребята, что позволили мне воплотить в жизнь мою настоящую мечту.

Я бы не стал ничего менять. Люблю вас всех», – сказал он в видеообращении.

Брэди 45 лет, он считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. С 2020-го он выступал за клуб «Тампа-Бэй».

В прошлом году спортсмен уже объявлял об уходе из спорта, но позже возобновил карьеру. За 23 сезона в НФЛ он пять раз становился MVP Супербоула и трижды MVP регулярного сезона.

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