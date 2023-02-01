Том Брэди завершил спортивную карьеру

Теги НФЛ Тампа-Бэй Том Брэди Американский футбол

Семикратный победитель Супербоула Том Брэди объявил о завершении карьеры.

«Я ухожу – окончательно. Знаю, что в прошлый раз этот процесс был довольно сложным, поэтому сегодня утром, когда я проснулся, то решил, что просто запишу [обращение] и дам вам узнать об этом первыми.

Не буду многословным. Будет лишь одно суперэмоциональное эссе о моем уходе. 

Большое спасибо всем вам за поддержку. Моей семье, моим друзьям, моим товарищам по команде, соперникам – я мог бы продолжать бесконечно. Спасибо вам, ребята, что позволили мне воплотить в жизнь мою настоящую мечту.

Я бы не стал ничего менять. Люблю вас всех», – сказал он в видеообращении.

Брэди 45 лет, он считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. С 2020-го он выступал за клуб «Тампа-Бэй».

В прошлом году спортсмен уже объявлял об уходе из спорта, но позже возобновил карьеру. За 23 сезона в НФЛ он пять раз становился MVP Супербоула и трижды MVP регулярного сезона.

ПРИМЕЧАНИЕ: новость обновляется.

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23 комментария

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Валлелонга
Перед сезоном возобновит
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Антон Чугунов
Великий!
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Константин Ловков
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Игорь Новиков
Через пару лет возобновит))
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Reanimation
Ответ Ебздрогыч
Может и Жизель Бюндхен вернется?
Сомнительно, кажется они сотни миллионов потеряли с крахом FTX.
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Stik
Не очень верится, особенно после развода
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Степан Сорокин
"Но это ещё не точно", - добавил Брэди.
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mj23.net
Ответ Niko [Ars]
Не видел ни одной его игры спасибо за всё, легенда!
Я сейчас понял, что видел швырков Джейми Фокса больше, чем Тома Брэди...
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Montenegro Serbian
Ответ ivan-off
был знаком с мужиком, который 2 раза был на последнем концерте пугачевой
Тоже мне достижение.
Я знаю людей которые ещё в 2007 году ходили на концерт из прощального мирового турне Scorpions.
Так эти деды уже с тех пор ещё 10 таких "последних" туров провели. И вроде до сих пор ещё "прощаются"))
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Los Galácticos
Ответ Niko [Ars]
Не видел ни одной его игры спасибо за всё, легенда!
Тоже самое, NFL это чисто американская тема, но по отзывам которые читал я так понял что у него статус в этом спорте как у Джордана в баскетболе или у Месси в футболе.
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Remeslo Wood
Так он уже завершал ее недавно
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Zloody
Опять
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bengalsckyzh
Прощай великий Том... И уже пришёл Патрик II, ему и править.
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eiv
В этом году ещё не было.
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ivan-off
был знаком с мужиком, который 2 раза был на последнем концерте пугачевой
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гилберт
Ответ Арман Мартиросян
Шо, опять?
Ты, это, в футбол играть хочешь?
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Niko [Ars]
Не видел ни одной его игры
спасибо за всё, легенда!
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гилберт
Так мы и поверили.
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usen
For good… for now?
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Alexander S
Спасибо за всё!
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Максим Фомин
Пранк который вышел из-под контроля...
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Ебздрогыч
Может и Жизель Бюндхен вернется?
+2
-2
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Арман Мартиросян
Шо, опять?
+26
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