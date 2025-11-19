Роналду выложил фото с Трампом: «Спасибо, что тепло приняли меня и мою будущую жену. Я готов внести свой вклад, чтобы вдохновлять новые поколения на строительство будущего»

Криштиану Роналду опубликовал фото из Овального кабинета.

Криштиану Роналду опубликовал совместные фотографии с Дональдом Трампом .

«Спасибо, господин президент, за приглашение и теплый прием, который вы и первая леди оказали мне и моей будущей жене Джорджине .

Каждый из нас может дать что-то значимое, и я готов внести свой вклад, чтобы вдохновлять новые поколения на строительство будущего, определяемого смелостью, ответственностью и прочным миром», – написал форвард сборной Португалии .

Фото: instagram.com/cristiano