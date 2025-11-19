Роналду выложил фото с Трампом: «Спасибо, что тепло приняли меня и мою будущую жену. Я готов внести свой вклад, чтобы вдохновлять новые поколения на строительство будущего»
Криштиану Роналду опубликовал фото из Овального кабинета.
Криштиану Роналду опубликовал совместные фотографии с Дональдом Трампом.
«Спасибо, господин президент, за приглашение и теплый прием, который вы и первая леди оказали мне и моей будущей жене Джорджине.
Каждый из нас может дать что-то значимое, и я готов внести свой вклад, чтобы вдохновлять новые поколения на строительство будущего, определяемого смелостью, ответственностью и прочным миром», – написал форвард сборной Португалии.
Фото: instagram.com/cristiano
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25084 голоса
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости