«Челси» потратил около 323 млн фунтов зимой – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе
Этой зимой «Челси» потратил больше, чем клубы четырех топ-лиг в сумме.
В ходе зимнего трансферного окна лондонский клуб потратил около 323 млн фунтов на новичков.
Состав команды пополнили Давид Фофана (10 млн фунтов), Андрей Сантос (18 млн фунтов), Бенуа Бадьяшиль (35 млн фунтов), Жоау Феликс (9,7 млн фунтов – плата за аренду), Михаил Мудрик (88,5 млн фунтов), Нони Мадуэке (29 млн фунтов), Мало Гюсто (26,3 млн фунтов) и Энцо Фернандес (106,8 млн фунтов).
В сумме «Челси» потратил больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Лиги 1 и Бундеслиги вместе взятые.
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