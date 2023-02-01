«Челси» потратил около 323 млн фунтов зимой – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе

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Этой зимой «Челси» потратил больше, чем клубы четырех топ-лиг в сумме.

В ходе зимнего трансферного окна лондонский клуб потратил около 323 млн фунтов на новичков.

Состав команды пополнили Давид Фофана (10 млн фунтов), Андрей Сантос (18 млн фунтов), Бенуа Бадьяшиль (35 млн фунтов), Жоау Феликс (9,7 млн фунтов – плата за аренду), Михаил Мудрик (88,5 млн фунтов), Нони Мадуэке (29 млн фунтов), Мало Гюсто (26,3 млн фунтов) и Энцо Фернандес (106,8 млн фунтов).

В сумме «Челси» потратил больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Лиги 1 и Бундеслиги вместе взятые.

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82 комментария

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0rbit
Ответ sacha2
...собаки лают, а караван идёт:)
на 10м месте, лол 🥲
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ShamilK
Ла Лига по сути превращается просто в дно. Очень жаль, когда появились деньги у Малаги и Валенсии, а также после результатов Атлетико я думал, что в лиге появятся еще три стабильных топ клуба. Атлетико ещё держится, но Малагу с Валенсией угробили. К тому же, и Мадрид потихоньку превращается в середняк с их трансферами бразильцев из детского сада и не желанием подписать даже Франа Гарсию за 5 миллионов. К тому же, почему это Мудрик с Энцо не могут стоить 100+ миллионов, если Мадрид отдал за ноунейма из садика, который нихрена не отыграл на взрослом уровне 72 ляма?
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Ник88
Ответ Нефанатик
Эти траты помогут им красиво вылететь из ЛЧ
Прикольно будет , если Дортмунд с одним зимним приобретением ,защитник за 5 млн , выкинет этот американский мешок
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0rbit
Ответ Акира_1
Никто не говорил, что удастся отбить такие траты. Говорили, что состав очистится от лишней нагрузки и ненужных игроков, что позволит вписатся в ФФП и дать место всем новичкам. Вон недавно Эвертон 45 лямов предложил за Галлахера, так что найдут покупателей.
а ещё за кого, кроме сухой аренды(Зиеш) или с правом, живые деньги предлагали кроме Галахера? Без вопросов с продажей паспортистов внутри апл проблем не будет, да и прирост капитала с воспитанников идёт. То есть Галлахер, Чалоба, РЛЧ, Коллвил и даже возможно Маунт, найдут своих покупателей, а с 30 летним Стерлингом с личкой 7,5 с контрактом до следующего тысячилетия как быть. Вуду вернётся «домой» после великолепного сезона в Интере с зп 12 млн чистыми. А если кто-то из новичков откровенно провалится? много вопросов без ответов.
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Илья Савчук
И это только зима, что ж будет летом...
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sacha2
Ответ B@SS
Сезон бумов и нытья объявляю открытым ))
...собаки лают, а караван идёт:)
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Олег Маскаев
Ребят, не ведитесь на телеграм-каналы, группы и прочую фигню по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Кому нужен реальный сервис прогнозов, то в яндексе ищите по фразе – ПРОГНОЗ СОТКА. Сайт выходит на первом месте. На МАТЧ ТВ о них сюжет был!
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Андрей Балабаев
Ответ Милан.фан
Челси накупил на 600 миллионов по сути один шлак 🤦‍♂️ ...
Зачем всех обижать. Только мудрик-однозначный шлак, а Фернандес очень хорош
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Nuraly Amirov
Ответ Burel
карма настигает за воровство денег у русского народа
Давно Абрамович = русский народ? как же это смешно, Абрамовича защищают, как родного)
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Nogoi89
Ответ hedgehog111
пешеход тоже был топом на бумаге, но полтора года полировал лавку ПСЖ, да и сейчас не блещет 🤣🤣🤦
Главное, что тебе весело)
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Орёл-Решка
Ответ Фарид Харисов
Один топ клуб АПЛ потратил больше, чем некоторые лиги целиком — через 5 лет это станет традицией, если Испания, Франция, Германия и Италия не займутся привлечением капитала в свои чемпионаты.
Потому что это ЗИМНЕЕ трансферное окно.
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Nuraly Amirov
Добавьте в список РПЛ, гулять так гулять)
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David Avagyan
Ответ 2vdhrvmmzf
Скоро такими «достижениями» смогу похвастать и клубы уровня Ноттингема и Саутгемптона из АПЛ. Футбольный мир как никогда нуждается в Суперлиге
Ты серёзео суперлига .Во глове Переса Аниели Лапорты ? И чем она будет лучше.
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Алланур
Есть бабло, тратят, удачи им в следующем сезоне, главное что бы все заиграли, а не мариновались на лавке
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Denis Fomin
Ответ Владислав Романов
а я сегодня хлебушек за 35 рублей купил
Молодец, грызи неделю
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sacha2
Всех болел Челси с классными покупками! Сейчас мы формируем новый, молодой и голодный супер-состав:)
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headmaster
Ответ Captain JT26
Мужик, ты регался в 2014 году, 9 лет ждал чтоб написать это? У тебя все ок?
Ну чего ты. Может он еще маленький был на тот момент. Или просто стеснительный. Как будто обязанность сидеть и комменты строчить
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Стэн Смит
Ответ gPk
Ну все плюс минус нормально тратят из этих чемпионатов. Ну кроме разве что Ла Лиги. 20 миллионов потратили клубы Ла Лиги в январе. Даже в чемпионате США и Аргентины траты выше были
Тэбас уничтожит лигу такими темпами.
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Zombieset
Челси за один день превратился в самый ненавистный клуб в мире, одним махом уложив и Сити, и ПСЖ, и Реал.
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2vdhrvmmzf
Скоро такими «достижениями» смогу похвастать и клубы уровня Ноттингема и Саутгемптона из АПЛ. Футбольный мир как никогда нуждается в Суперлиге
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Artur Kovas
Ответ KerroChelsea
Купили перспективных, неплохих игроков, которые должны (по идее) составить основной костяк команды на долгие годы вперёд. В будущем возможны точечные покупки на проблемные позиции (цф, вратарь), но уже без фанатизма как сейчас
При условии что справится Поттер . Иначе новый тренер новая философия и новые игроки
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whereissuso
Но футбол убьет Суперлига, АПЛ и ФФП ни при чем
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gPk
Ответ Фарид Харисов
Один топ клуб АПЛ потратил больше, чем некоторые лиги целиком — через 5 лет это станет традицией, если Испания, Франция, Германия и Италия не займутся привлечением капитала в свои чемпионаты.
Ну все плюс минус нормально тратят из этих чемпионатов. Ну кроме разве что Ла Лиги. 20 миллионов потратили клубы Ла Лиги в январе. Даже в чемпионате США и Аргентины траты выше были
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hedgehog111
Ответ Милан.фан
Челси накупил на 600 миллионов по сути один шлак 🤦‍♂️ ...
за-ви-дуй!!!
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cektor
а по сути игроков то топ и нет ...
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