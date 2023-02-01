«Челси» потратил около 323 млн фунтов зимой – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе

Этой зимой «Челси» потратил больше, чем клубы четырех топ-лиг в сумме.

В ходе зимнего трансферного окна лондонский клуб потратил около 323 млн фунтов на новичков.

Состав команды пополнили (10 млн фунтов), (18 млн фунтов), (35 млн фунтов), (9,7 млн фунтов – плата за аренду), (88,5 млн фунтов), Нони Мадуэке (29 млн фунтов), Мало Гюсто (26,3 млн фунтов) и Энцо Фернандес (106,8 млн фунтов).

В сумме «Челси» потратил больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Лиги 1 и Бундеслиги вместе взятые.

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