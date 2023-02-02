«МЮ» сыграет с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги

« » вышел в финал Кубка английской лиги.

В полуфинале турнира «МЮ» обыграл « » с общим счетом (3:0, 2:0) по сумме двух матчей.

В финале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет с « », который прошел «Саутгемптон» (1:0, 2:1).

Матч пройдет 26 февраля на « ».