«МЮ» сыграет с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Уэмбли Ноттингем Форест Футбол

«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка английской лиги.

В полуфинале турнира «МЮ» обыграл «Ноттингем Форест» с общим счетом (3:0, 2:0) по сумме двух матчей.

В финале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом», который прошел «Саутгемптон» (1:0, 2:1).

Матч пройдет 26 февраля на «Уэмбли».

40 комментариев

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JBa
Ответ Барсик Юрана
Выкинули Кринжа и МЮ сразу же пошел за трофеями))
да ладно тебе, его и так в этом сезоне кроме как к лиге европы не подпускали

тоже не в восторге от его выходок и игры, но совсем в овно не надо скатываться 🙂
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Александр Елисеев
Ответ Барсик Юрана
Выкинули Кринжа и МЮ сразу же пошел за трофеями))
Взяли Каземиро, топового опорника и дела пошли за трофеями! Сколько лет фаны просили опорника…
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Rosberg005
Эффект Роналду
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Чёрный тюльпан
Ответ simplehumble
Прогноз: выиграет Юнайтед
Ньюкасл умеет качественно закрываться и терпеть. Они в первом круге уверенно засушили игру и получили своё одно очко. Если дело дойдёт до пенальти, то боюсь, что с Де Хеа на воротах фаворитами мы не будем.
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Дядя Артем
Ответ MARELLE CLOTHES
А ГЛАВНЫЙ ПРЕДСТАВИЕЛЬ ВСЕГО ФУТБОЛЬНОГО МИРА - ЭТО ДЯДЯ АРТЕМ НА ДИВАНЕ.
Да нет,я просто делаю громкие заявления . Как это любят делать здесь
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NikoVinkovic
Тот случай, когда Кубок Лиги - отнюдь не мусорный трофей, две команды для которых трофей сейчас - подтверждение серьёзных намерений в будущем. Смотреть будет намного интереснее, чем пресытившуюся трофеями голубятню с каким-нибудь середняком.
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Reece24
В финале все будут топить за великую английскую команду - за Ньюкасл💪🏼

Но тем и прекрасна Англия, что даже середняки типа пригорода способны сенсационно выйти в финал кубка.
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MARELLE CLOTHES
Ответ Дядя Артем
Тут конечно весь футбольный мир за Нью Касл,пора парням брать трофей. Мю пусть дальше гниёт
А ГЛАВНЫЙ ПРЕДСТАВИЕЛЬ ВСЕГО ФУТБОЛЬНОГО МИРА - ЭТО ДЯДЯ АРТЕМ НА ДИВАНЕ.
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lokomiha
Ответ Noob Saibot
Ну вообще то матчи с Барсой 16, 23
Согласен, неверно идентифицировал значок вест хэма
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Noob Saibot
Ответ lokomiha
Между матчами с Барселоной, не представляю как ЭТХ выйдет сухим из воды.
Ну вообще то матчи с Барсой 16, 23
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OldRedWhite
Ответ nugoboss
Красный дявали против саудовской Аравии
Давайте Вы уж прямо говорить :
Дьявол против дьявола )))
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Клава Лопес
За Ньюкасл!
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DolJun
Ответ CyberUnited
Будет Гимараэш вроде. Он пропустит 3 игры АПЛ
да? круто если так, спасибо, я не знал
0
-3
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simplehumble
Прогноз: выиграет Юнайтед
+6
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Brigant
За Манкунианцев!
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MU4evainmyheart!!!
Три клуба АПЛ с невероятным прогрессом по ходу текущего сезона: Арсенал, Ньюкасл и МЮ. Ещё радостнее за МЮ от того, что если Арсенал с Артетой шел к текущей форме несколько сезонов, а Хау руководит Ньюкаслом почти 1,5 сезона, ЭТХ за полсезона поставил МЮ на правильные рельсы. Кто бы не победил в финале, будет достойным, но надеюсь, что это будет МЮ.
+5
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WelcomeBackPURE
Ответ DolJun
победы ньюкаслу конечно же, жаль гимараэша не будет, но если судейка за мю не вмешается - должен быть интересный матч
У мю много завистников и недоброжелателей, но ты самый нелепый и смешной )
+3
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Дядя Артем
Тут конечно весь футбольный мир за Нью Касл,пора парням брать трофей. Мю пусть дальше гниёт
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-8
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CyberUnited
Ответ DolJun
победы ньюкаслу конечно же, жаль гимараэша не будет, но если судейка за мю не вмешается - должен быть интересный матч
Будет Гимараэш вроде. Он пропустит 3 игры АПЛ
+1
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nugoboss
Красный дявали против саудовской Аравии
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Sakeshi Titano
Ооо, вот это будет гонора, если возьмут этот великий кубок. Как в том меме с медалью и шампанским на последнем месте пьедестала.
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Левая бровь Анчелотти
Обязан МЮ конечно выигрывать. Но если Ньюкасл хочет дальше прогрессировать, то трофей тоже не помешал бы. В общем всем нужен кубок лиги, как ни странно)
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ManUtd8082
Вперёд за победами МЮ. Дождались
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CyberUnited
Это будет тяжелый матч, скорее всего 0:0 и пенки. Если ньюкасл захочет сыграть на ноль, мало кто может им помешать.
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DolJun
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+4
-14
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