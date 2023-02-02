«МЮ» сыграет с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги
«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка английской лиги.
В полуфинале турнира «МЮ» обыграл «Ноттингем Форест» с общим счетом (3:0, 2:0) по сумме двух матчей.
В финале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом», который прошел «Саутгемптон» (1:0, 2:1).
Матч пройдет 26 февраля на «Уэмбли».
тоже не в восторге от его выходок и игры, но совсем в овно не надо скатываться 🙂
Но тем и прекрасна Англия, что даже середняки типа пригорода способны сенсационно выйти в финал кубка.
Дьявол против дьявола )))