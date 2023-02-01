Минспорта России отменило приказ о временном запрете тренировочных сборов за границей

Приказ Министерства спорта РФ о временном исключении из Единого календарного плана тренировочных мероприятий и соревнований с участием сборных России за рубежом отменен.

Об этом сообщил министр спорта .

«Нет. Приказ отменен», – ответил министр на вопрос о действии приказа.

24 сентября Минспорта временно запретило тренировочные сборы национальных команд за границей.

Позже заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов пояснил, что выезд за рубеж может быть согласован при наличии гарантийного письма о том, что в составе команды нет лиц, подлежащих частичной мобилизации, а также при подтверждении безопасности передвижения спортсменов.