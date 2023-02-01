Минспорта России отменило приказ о временном запрете тренировочных сборов за границей

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России ТАСС Лыжи

Приказ Министерства спорта РФ о временном исключении из Единого календарного плана тренировочных мероприятий и соревнований с участием сборных России за рубежом отменен. 

Об этом сообщил министр спорта Олег Матыцин.

«Нет. Приказ отменен», – ответил министр на вопрос о действии приказа.

24 сентября Минспорта временно запретило тренировочные сборы национальных команд за границей.

Позже заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов пояснил, что выезд за рубеж может быть согласован при наличии гарантийного письма о том, что в составе команды нет лиц, подлежащих частичной мобилизации, а также при подтверждении безопасности передвижения спортсменов.

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12 комментариев

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Регион-36
Как замечательно звучит - приказ. А кроме приказов, есть что, в этой стране ?)
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expertmer2020
Жизнь налаживается.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Ебздрогыч
Теперь российские лыжники, биатлонисты и саночники будут готовиться к сезону в Африке
Зато с людьми будут готовиться, а не с фынскими трансгендерами!
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-4
-4
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Lennuci
Так танцоры уже давно "качественно" тренируются в ОАЕ.
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murzzzzzilka
Ответ Вечно в бане
“ 24 сентября Минспорта временно запретило тренировочные сборы национальных команд за границей. Позже заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов пояснил, что выезд за рубеж может быть согласован при наличии гарантийного письма о том, что в составе команды нет лиц, подлежащих частичной мобилизации” Ну а теперь, если что, у всех спортсменов будет бронь от этой самой частичной мобилизации, а вот обычные граждане, опять же, если что, отправятся за границу на совсем другие сборы.
Лучше б ты в бане оставался
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-7
-7
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Валерий З.
Ответ Katerina Sunny
Ещё можно в ОАЭ, популярное направление.
В Эмиратах есть крытый горнолыжный комплекс Ski Dubai, где лыжники и сноубордисты могут тренироваться круглый год.
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Wiley Fox
Так зенит же поехал в Дубай

Как не отменить
+1
-1
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sav187
Интересно, как там в Эсватини с тренировочными базами.
+3
0
+3
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Katerina Sunny
Ответ Ебздрогыч
Теперь российские лыжники, биатлонисты и саночники будут готовиться к сезону в Африке
Ещё можно в ОАЭ, популярное направление.
+1
0
+1
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Ебздрогыч
Теперь российские лыжники, биатлонисты и саночники будут готовиться к сезону в Африке
+9
-3
+6
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Вечно в бане
“ 24 сентября Минспорта временно запретило тренировочные сборы национальных команд за границей.

Позже заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов пояснил, что выезд за рубеж может быть согласован при наличии гарантийного письма о том, что в составе команды нет лиц, подлежащих частичной мобилизации”

Ну а теперь, если что, у всех спортсменов будет бронь от этой самой частичной мобилизации, а вот обычные граждане, опять же, если что, отправятся за границу на совсем другие сборы.
+10
-2
+8
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плюшевая Ракета
Мишин ликует и заказывает шампанское в Куршавеле...
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-5
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