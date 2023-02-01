Кокорин о драке с водителем: «Чайник из Беларуси приехал, какой-то иммигрант, находясь на птичьих правах, позволяет себе такое поведение в центре Москвы»

рассказал о конфликте с Виталием Соловчуком перед дракой в «Кофемании».

– Я был выпивший, было разгоряченное состояние, потому что в первой ситуации я смог устоять, хотя меня там оскорбили.

Чайник из Беларуси приехал, какой-то иммигрант, находясь на птичьих правах, позволяет себе такое поведение в центре Москвы... И потом, когда к нему подходят, стоять на своем. Короче, опять сейчас вспомнили. Опять ты меня завел.

Конечно, мы вели себя эмоционально, громко обсуждали.

– Кофе вкусный был? Какое меню вообще было тогда?

– Я, по-моему, пиво уже пил тогда.

– Ну, в «Кофемашке» всегда приятно проводить утро.

– Не такое. Такое никому не пожелаю, – сказал Кокорин.

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