Кокорин о драке с водителем: «Чайник из Беларуси приехал, какой-то иммигрант, находясь на птичьих правах, позволяет себе такое поведение в центре Москвы»

Теги премьер-лига Россия происшествия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

Александр Кокорин рассказал о конфликте с Виталием Соловчуком перед дракой в «Кофемании».

– Я был выпивший, было разгоряченное состояние, потому что в первой ситуации я смог устоять, хотя меня там оскорбили.

Чайник из Беларуси приехал, какой-то иммигрант, находясь на птичьих правах, позволяет себе такое поведение в центре Москвы... И потом, когда к нему подходят, стоять на своем. Короче, опять сейчас вспомнили. Опять ты меня завел.

Конечно, мы вели себя эмоционально, громко обсуждали.

– Кофе вкусный был? Какое меню вообще было тогда?

– Я, по-моему, пиво уже пил тогда.

– Ну, в «Кофемашке» всегда приятно проводить утро.

– Не такое. Такое никому не пожелаю, – сказал Кокорин.

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43 комментария

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shab71
Не только Коко, но и Кака и Куку.
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Koulmann
Запомните!
Парню из Беларуси повздорить с алкашом в центре Москвы нельзя
А вот бить стулом депутата по голове в центре Москвы можно, конечно, если только ты из под славного города Белгорода.
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HoratioH
А избивать толпой ногами лежащего беззащитного человека это нормально? Какого дьявола вы себе позволили такое поведение в центре Москвы? И вообще почему про иммигранта идёт речь? Если иммигрант, значит его коренные Москвичи могут избивать?
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atomio
Спорц по классике разделил огромное вью на куски и дозировано в течении дня выкидывает нарезки. Трафик 👍🏻 кликбейт 👍🏻 срачи 👍🏻 количество комментов 👍🏻 призрение к паспортистам 😅👍🏻
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Владддд
Ответ Chernoy
Ну понятно, что если ты местный, а не приезжий, то допускается поведение по типу «чмо» и «быдло», а приезжим да, никак нельзя.
Так какошка сам с белгородской деревни, лимита во всех смыслах
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свинья в лесу
опять под допингами, что ли.
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8ight 7even
Этого вохлака сколько дней ещё публиковать будут?!
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LLiriKK
Ты-то сам кто, «потомственный москвич» из Валуйков?
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Koulmann
Чайник из Беларуси - иммигрант в Москве? На птичьих правах? Какой-то? В центре Москвы буянть позволено только боярам московским?

А потом эти русские удивляются почему их никто нигде не любит? Это высокомерие и отношение свысока даже к беларусам?

И это ведь поведение, которое себе позволяют далеко не единичные экземпляры в Москве.
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Добрый_Ээх
Ответ Evil_Alastar
Да не, раньше я считал что он делает «такие» вещи из-за своей глупости…Сейчас понимаю что он просто такой человек. Гнилой. 🤢
Глупость, усугубленная деньгами и безнаказанностью. Недалекий, развращенный дурачок.
+1
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saharadust
А тюряжка-то ничему не научила…
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fargys
Ответ eazyjet
Не ту страну пытаются денацифицировать...
Один Кокорин, которого тут сейчас разнесут за этот базар шовинистский конечно же показатель.
На днях Малиновского тоже разносили. Намного сильнее разносили. За то что руку пожал коллеге с неправильной национальностью.
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QWertY
Стул из Кореи приехал, какой то иммигрант, на птичьих порах позволяет себе такое поведение по отношению ко мне и Пашке
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гермес 1989
По моему это ч.у чэло зря выпустили)
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Дядя ТУРА
Какое прекрасное отношение к гостям))
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Виталий Желтоусов
Сашка наверное думает что он сам чего-то добился в своей жизни?
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Evil_Alastar
Ответ Добрый_Ээх
Глупый он
Да не, раньше я считал что он делает «такие» вещи из-за своей глупости…Сейчас понимаю что он просто такой человек. Гнилой. 🤢
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Ярик01
Ответ Chernoy
Ну понятно, что если ты местный, а не приезжий, то допускается поведение по типу «чмо» и «быдло», а приезжим да, никак нельзя.
Был бы он местный, москвАчём, речь не настолько убогой была бы...
С приграничья Белгородской области.
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Геннадий Тимченко
типа всё сделал правильно, просто "не фартануло"🤦
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arles_avignon
Самое смешное,что это говорит человек из Белгородской области
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prus_3
Возьмите лучше интервью у гиббона в зоопарке. Интереснее ведь получится.
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Добрый_Ээх
Ответ Evil_Alastar
Как же он мерзкий…
Глупый он
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Фифа Алекс
Даже тюрьма не изменила человека!
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Zemanuha
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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акаб акаб, путен краб
Оправдание ищет преступник, коим Кокорин официально и является.
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