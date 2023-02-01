Кокорин о драке с водителем: «Чайник из Беларуси приехал, какой-то иммигрант, находясь на птичьих правах, позволяет себе такое поведение в центре Москвы»
Александр Кокорин рассказал о конфликте с Виталием Соловчуком перед дракой в «Кофемании».
– Я был выпивший, было разгоряченное состояние, потому что в первой ситуации я смог устоять, хотя меня там оскорбили.
Чайник из Беларуси приехал, какой-то иммигрант, находясь на птичьих правах, позволяет себе такое поведение в центре Москвы... И потом, когда к нему подходят, стоять на своем. Короче, опять сейчас вспомнили. Опять ты меня завел.
Конечно, мы вели себя эмоционально, громко обсуждали.
– Кофе вкусный был? Какое меню вообще было тогда?
– Я, по-моему, пиво уже пил тогда.
– Ну, в «Кофемашке» всегда приятно проводить утро.
– Не такое. Такое никому не пожелаю, – сказал Кокорин.
Парню из Беларуси повздорить с алкашом в центре Москвы нельзя
А вот бить стулом депутата по голове в центре Москвы можно, конечно, если только ты из под славного города Белгорода.
А потом эти русские удивляются почему их никто нигде не любит? Это высокомерие и отношение свысока даже к беларусам?
И это ведь поведение, которое себе позволяют далеко не единичные экземпляры в Москве.
На днях Малиновского тоже разносили. Намного сильнее разносили. За то что руку пожал коллеге с неправильной национальностью.
С приграничья Белгородской области.