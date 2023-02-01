Федор Емельяненко: «Благодарен Богу за мой долгий длинный путь. Пришло время заканчивать»

46-летний тяжеловес Bellator Федор Емельяненко подвел итоги спортивной карьеры в преддверии заключительного поединка с Райаном Бейдером.

– Какие ощущения перед последним боем в карьере? Похожи ли они на те, которые были, когда вы уходили из спорта в первый раз?

– Я не помню, как было в первый раз.

– Какие сейчас?

– Сейчас уже все. Сейчас уже закончу основательно и бесповоротно. Надеюсь (смеется). Нет. Дай Бог провести последний бой, провести его удачно. Но это уже все, закончу.

– Это скорее разочарование или грусть? Или пока еще есть драйв перед боем?

– Конечно, будем биться. Драйв есть. Не знаю, с чем сравнить. Сосуд наполняется водой под завязку. Так и моя карьера завершается, уже под завязку. Я благодарен Богу за все, за мой долгий длинный путь. Интересный, захватывающий и красивый. Пришло время заканчивать.

– По-моему, вы создали целую эпоху из людей в ММА. Думаю, что те, кто начинал смотреть ваши бои подростками, уже повзрослели и теперь встречают последний бой в вашей карьере. Можно сказать, что вы сформировали жизнь многих людей в ММА.

– Много ребят подходило. Уже лет десять назад подходили такие ребята. Мне всегда было удивительно, когда подходит такой бородатый мужичок и говорит: «Я вырос на ваших боях». Я думаю: «Неужели я такой древний?» Но видно, что да (смеется). Я рад, что положительно сыграл в чьей-то жизни какую-то роль, кого-то, может быть, это сподвигло на занятия спортом или на то, чтобы поменять свою жизнь. Слава Богу.

– Когда смотрите сейчас на свою очень долгую спортивную карьеру – вам все удалось?

– Ну, еще один бой остался (смеется). Я не рассматриваю отдельно свою спортивную карьеру. Но в жизни, в общем, слава Богу за все. Я очень и очень счастлив, что жизнь моя бойцовская идет таким путем. Конечно, есть поступки, за которые мне очень больно и горько, что я их совершил в своей жизни. Но это будет мне напоминанием, чтобы я не допустил больше ошибок.

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