Федор Емельяненко: «Благодарен Богу за мой долгий длинный путь. Пришло время заканчивать»

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Bellator Бокс/MMA/UFC

46-летний тяжеловес Bellator Федор Емельяненко подвел итоги спортивной карьеры в преддверии заключительного поединка с Райаном Бейдером.

– Какие ощущения перед последним боем в карьере? Похожи ли они на те, которые были, когда вы уходили из спорта в первый раз?

– Я не помню, как было в первый раз.

– Какие сейчас?

– Сейчас уже все. Сейчас уже закончу основательно и бесповоротно. Надеюсь (смеется). Нет. Дай Бог провести последний бой, провести его удачно. Но это уже все, закончу.

– Это скорее разочарование или грусть? Или пока еще есть драйв перед боем?

– Конечно, будем биться. Драйв есть. Не знаю, с чем сравнить. Сосуд наполняется водой под завязку. Так и моя карьера завершается, уже под завязку. Я благодарен Богу за все, за мой долгий длинный путь. Интересный, захватывающий и красивый. Пришло время заканчивать.

– По-моему, вы создали целую эпоху из людей в ММА. Думаю, что те, кто начинал смотреть ваши бои подростками, уже повзрослели и теперь встречают последний бой в вашей карьере. Можно сказать, что вы сформировали жизнь многих людей в ММА.

– Много ребят подходило. Уже лет десять назад подходили такие ребята. Мне всегда было удивительно, когда подходит такой бородатый мужичок и говорит: «Я вырос на ваших боях». Я думаю: «Неужели я такой древний?» Но видно, что да (смеется). Я рад, что положительно сыграл в чьей-то жизни какую-то роль, кого-то, может быть, это сподвигло на занятия спортом или на то, чтобы поменять свою жизнь. Слава Богу.

– Когда смотрите сейчас на свою очень долгую спортивную карьеру – вам все удалось?

– Ну, еще один бой остался (смеется). Я не рассматриваю отдельно свою спортивную карьеру. Но в жизни, в общем, слава Богу за все. Я очень и очень счастлив, что жизнь моя бойцовская идет таким путем. Конечно, есть поступки, за которые мне очень больно и горько, что я их совершил в своей жизни. Но это будет мне напоминанием, чтобы я не допустил больше ошибок.

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16 комментариев

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Verhovn
Ответ dedpihto59
Как ни жаль, но похоже действительно пора, надеюсь уйдёт на победной ноте💪‼️
В 46 вариативность падает. Там или лаки-панч или удушение. Но, кто ж даст. Возраст своё берёт, но Федя суперопытный боец. Думаю, он знает, что делать.
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dedpihto59
Как ни жаль, но похоже действительно пора, надеюсь уйдёт на победной ноте💪‼️
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Verhovn
Ответ Beriya
Был спортсмен и нет спортсмена. Дорога ему в монастырь или в депутат кресло
Что значит нет спортсмена? Ему 46 и он только сейчас решил закончить. А свои дальнейшие ходы он уже рассчитал. Можешь не беспокоиться.)
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Алекс Ну
Давай Федя, закончи на победной ноте. Удачи☝️
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BuTaJIbKa
Красивая карьера, пример для подражания.
Удачи в последнем бою, Император!
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Beriya
Был спортсмен и нет спортсмена.
Дорога ему в монастырь или в депутат кресло
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Verhovn
Ответ Barcelona FC
Жаль Федя не смог как брат закончить деканат)
У Фëдора, я уверен, планов немеряно. Сашка, конечно, в этом плане, антипод. Очень бы хотел, чтобы они наконец нашли консенсус и помирились) Но это их личное...
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Barcelona FC
Жаль Федя не смог как брат закончить деканат)
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zdr7qy9vq9
Ответ Mars1104
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Mars1104
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Максим Фомин
Давай давай в депутатах тебя заждались уже...там любят таких как ты "с правильными ценностями"...
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Verhovn
Федору уважение за то, что дарил мгновения радости и гордости. Радости - за победы, а гордость - за то, что русский человек. Спасибо, брат. ✊
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dimitrii36
внимание, на старт, сейчас умники sports потребуют от легенды осудить операцию, императора, кооператив озеро и далее по списку
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Гагаринский, дом 3
Федор до своего воцерквления был самым сильным p4p всех времен, как ни крути. После в нем пропали спортивная злость и азарт. На своем пике однозначно побил бы всех, кому проиграл, в т.ч. захимиченных Бигфута, Хендерсона, Бейдера и далее по списку. Очень сильно поднял интерес к мма во всем мире. Реальная рок-звезда мира мма, благодаря своему труду добился всего своего наследия. В мма Фэйдор Эмильяненко имя нарицательное! В начале и середине 2000-х он и был мма! А его выходы под Era - Enae Volare до сих пор до дрожи по всему телу!
+6
-6
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Comicsfan323
Вперед Федя, у сказки про русского богатыря должен быть хороший конец
+3
-3
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Фанат Сан-Марино
Дальше в поп-мма
+3
-4
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