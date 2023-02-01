«Торпедо» Ларионова вышло в плей-офф. Команда выиграла 5 матчей подряд, обыграв «Салават», СКА и ЦСКА на этом отрезке
«Торпедо» обеспечило себе участие в плей-офф КХЛ в этом сезоне.
Команда тренера Игоря Ларионова обыграла «Салават Юлаев» (5:1) на домашнем льду в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Пять голов в этой игре нижегородский клуб забил уже к 22-й минуте игры.
Таким образом, «Торпедо» одержало пятую победу подряд, обыграв также на этом отрезке ЦСКА (3:1), «Спартак» (4:0), минское «Динамо» (3:2 Б) и СКА (2:1 Б).
Нижегородцы набрали 80 очков в 58 матчах и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.
«Торпедо» стало вторым клубом в сезоне, обеспечившим себе выход в плей-офф. Первым это сделал СКА.
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