«Торпедо» Ларионова вышло в плей-офф. Команда выиграла 5 матчей подряд, обыграв «Салават», СКА и ЦСКА на этом отрезке

Теги Салават Юлаев Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Торпедо» обеспечило себе участие в плей-офф КХЛ в этом сезоне.

Команда тренера Игоря Ларионова обыграла «Салават Юлаев» (5:1) на домашнем льду в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Пять голов в этой игре нижегородский клуб забил уже к 22-й минуте игры.

Таким образом, «Торпедо» одержало пятую победу подряд, обыграв также на этом отрезке ЦСКА (3:1), «Спартак» (4:0), минское «Динамо» (3:2 Б) и СКА (2:1 Б).

Нижегородцы набрали 80 очков в 58 матчах и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.

«Торпедо» стало вторым клубом в сезоне, обеспечившим себе выход в плей-офф. Первым это сделал СКА.

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7 комментариев

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Лёха Курилович
Ответ Алексей Ларин
Лучшие!!! Торпедо творит историю!!! В плей-офф только бы не попасть на Северсталь.
Почему?)
0
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Дина Мусина
Торпедо открытие сезона . В межсезонье когда увидела состав думала они в ПО не войдут. Удивили черти)
+1
0
+1
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Алексей Ларин
Лучшие!!! Торпедо творит историю!!! В плей-офф только бы не попасть на Северсталь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
КАЗАН ЕЦ
молодцы👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир
Молодцы Торпедо!! Ларионов красавчик!
+3
0
+3
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ser7777
Торпедо с Победой! Красавцы,!
+2
0
+2
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Z Pobeda
Красавцы,!!!!!
+7
0
+7
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