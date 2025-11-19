Леонардо ушел из «ПСЖ» из-за продления контракта с Мбаппе: «Там были условия, на которые я не был согласен. Килиан остался потому, что он парижанин, дело не в деньгах, но он хотел в «Реал»
Леонардо: ушел из «ПСЖ» из-за Мбаппе.
Леонардо рассказал, что покинул пост спортивного директора «ПСЖ» в 2022-м из-за Килиана Мбаппе.
«Когда он продлевал контракт, были определенные условия, на которых он согласился остаться и с которыми я не был согласен. Я не мог остаться. Нужно было сделать выбор.
Дело было не в деньгах. Он остался потому, что он парижанин, но он хотел уйти в «Реал».
Не знаю, понимал ли он меня. В определенное время у нас были разные взгляды на ситуацию, и продолжать работать вместе стало невозможно. Было время, когда у меня были хорошие отношения [с окружением Мбаппе], но в итоге все стало сложнее. У нас были разногласия», – заявил бразильский менеджер.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
