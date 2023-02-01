Максим Сушинский: «Футбол – бесполезная игра. Плей-офф нет, а там все самое интересное. Гладкий чемпионат – это каменный век!»

Максим Сушинский считает футбол бесполезной игрой из-за отсутствия плей-офф.

«Футбол – это бесполезная игра. Там нет плей-офф, а все самое интересное происходит в плей-офф. Там тоже должен быть плей-офф.

Гладкий чемпионат – это каменный век! На чем деньги-то зарабатывать? Больше игр, интереснее. А то отрыв в 20 очков, за пять туров до конца одна команда выигрывает чемпионат. Это интересно, что ли?

Я смотрю со стороны бизнеса. Для меня было бы интереснее, если бы моя команда играла в плей-офф, заработала бы немножко денег. На плей-офф ходит больше народа.

В футболе не думают с точки зрения бизнеса? Да у нас нигде не думается с точки зрения бизнеса! У нас все финансируется из госкомпаний, это убыточный бизнес», – сказал бывший нападающий сборной России по хоккею.