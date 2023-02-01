Максим Сушинский: «Футбол – бесполезная игра. Плей-офф нет, а там все самое интересное. Гладкий чемпионат – это каменный век!»

Теги Сборная России по хоккею Максим Сушинский премьер-лига Россия бизнес болельщики КХЛ деньги Хоккей

Максим Сушинский считает футбол бесполезной игрой из-за отсутствия плей-офф.

«Футбол – это бесполезная игра. Там нет плей-офф, а все самое интересное происходит в плей-офф. Там тоже должен быть плей-офф.

Гладкий чемпионат – это каменный век! На чем деньги-то зарабатывать? Больше игр, интереснее. А то отрыв в 20 очков, за пять туров до конца одна команда выигрывает чемпионат. Это интересно, что ли? 

Я смотрю со стороны бизнеса. Для меня было бы интереснее, если бы моя команда играла в плей-офф, заработала бы немножко денег. На плей-офф ходит больше народа.

В футболе не думают с точки зрения бизнеса? Да у нас нигде не думается с точки зрения бизнеса! У нас все финансируется из госкомпаний, это убыточный бизнес», – сказал бывший нападающий сборной России по хоккею.

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75 комментариев

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Павел Ларичев
Какой же долбень.
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UseR
Испанский стыд. Смотреть всю регулярку, где по сути неважно выиграешь ты или нет, главное в топ сколько-нибудь там попасть, куда интереснее видать.
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Анатолий Дмитриевич
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
А 160 матчей регулярки в МЛБ, где по 4-5 матчей подряд с одной и той же командой?))
да это вообще дичь, но к МЛБ Сушинский все-таки отношения не имеет)
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ brig_Mercury
Действительно, провести в чемпионате 60-80 матчей, чтобы распределить места с первого по восьмое (фактически по шестнадцатое). Очень умно.
В США спорт - это в первую очередь бизнес, больше матчей - больше бабла. Так что это очень умно и очень прибыльно.
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Isshin88
Кто это вообще такой?
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Кавабунга Шреддоголовый
А спорт в России это бизнес, да?
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ Анатолий Дмитриевич
а 82 матча в регулярке играть, чтобы отсечь половину команд от плей-офф - это не каменный век?)
А 160 матчей регулярки в МЛБ, где по 4-5 матчей подряд с одной и той же командой?))
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заратустра-будрайтис
По этому в ваше убожество с палками играет 8 стран и смотрит столько же, а ЧМ по футболу смотрят по всему миру
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Санитар-волк
Могу посоветовать Максиму, прежде чем нести чушь от большого ума, посчитать, сколько людей в мире играют в футбол, болеют за него, и какие в нём крутятся деньги, а затем сделать тот же подсчёт, но для хоккея. Бизнесмен фигов, блин.
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Илья Владимирович
Ыыыыыы
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Санитар-волк
Вот у меня один вопрос - что на них сегодня нашло? Конкурс маразмов и глупостей в разгаре.
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Simplicissimus
Максим, если рассуждать объективно, то каменный век - это хоккей. Хоккей зависим от климата, - в той же Африке его никогда не будет. В футбол играют от Кейптауна до Гренландии. Чтобы играть в хоккей нужна тьма эквипа. Для футбола на минималках - только мяч. И это только самое очевидное.
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Российский пользователь
То на футбол фигуристы гонят, то лыжники с биатлонистами гонят, теперь еще хоккеисты приклеились. Ждем синхронисток и керлингистов
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SEVEN_
Чемпионат это турнир именно на результат долгосрочного качественного футбола, для других целей есть кубок, а в хоккее с этим плэйофф вообще непонятно зачем чемпионат пол года вымучивают.
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Вратарь Бага
Ответ Антон Мамонтов
Всегда забавляет, как любители других видов спорта пытаются принизить футбол и превознести на его фоне свой вид спорта. И ни разу у них это не получилось сделать, наверно потому что футбол был, есть и будет спортом номер 1 с космическим отрывом. В футболе есть и то и другое, в отличае от хоккея, где тоже есть крутовая система которая влияет только на распределение мест для плэй-офф, это уникально, человек говорит про скучность таких игр, которых в хоккее гораздо больше чем в футболе))))) Игр, которые ни на что не влияют критически в хоккее больше! Как раз смысл в футболе в том, что мы можем определить силу команд в разных форматах и каждая команда может получить вознаграждение в виде трофеев в этих разных форматах, в этом и смысл и круговой системы и системы плэй-офф, а есть команды которые сильные и так и так. Ну про бизнес я даже говорить не буду, тут даже не о чем разговаривать)
Просто в футбол играют во дворах 9 месяцев (а некоторые и все 12, как мы в детстве), а в хоккей только зимой) А мест, где круглый год снег и мороз на земле мало)
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Beriya
Прям в хоккее госкомпаний нет?,,,ляпнул, так ляпнул
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Marienburg
Самая популярная игра в мире, она же самая бесполезная, спасибо, что по зарплатам не прошелся
+2
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dmitrysomov
Можно было бы плэй-офф обьединить с кубком. Чтобы РПЛ подключалась на поздних стадиях: так сказать, подобие Кубка Гагарина + те, кто пробился из низших лиг.
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Nazar Kurtdurdyev
Ответ Уставший Фергюсон
Расскажите ему про лч, ле, кубки, чм, че, без плей-офф только чемпионаты🤦
Рассказать бы ему что его мама родила бесполезного Максима
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Gonzo754
Хоккей вообще не имеет смысла, так как болельщикам не видно шайбу.
+6
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Ми Ша
Век каменный,а деньги 💰 сумасшедшие. Лучшие хоккеисты мира получают по футбольным меркам средненькие гонорары. Это бизнес,жаль что в России убыточный,как впрочем и хоккей.
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Александр Жердин
Для начала надо определится: Что важнее: спортивная составляющая или шоу с зарабатыванием денег? А то ведь и на порнографии и проституции тоже бооольшие деньги зарабатывают.
+1
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SadButTrue
Ответ Петроград
В футболе топовые футболисты играют максимум 60 игр за год - и то стонут от такой нагрузки и в конце года уже как выжатые лимоны. Куда он предлагает запихнуть ещё и плей-офф? Это ведь минимум по +5 матчей. А остальные, кто в плей-офф не попал лишний месяц или больше сидят курят бамбук.
Я бы сказал, что проблема в том, что в футболе нельзя играть чаще одного-двух раз в неделю, поэтому любой раунд плей-офф хотя бы до 3 побед растянется на три-пять недель, а весь плей-офф на много месяцев. При этом команды быстро прошедшие дальше будут ждать своего соперника по несколько недель.

Можно правда сделать плей-офф как в МЛС или лучше как в Австралии, где матчи плей-офф из одной игры (можно сделать две дома-в гостях), но у команд занявших более высокие места есть шанс на осечку и дополнительный раунд. Самая классная тема с плей-офф это возможность организовать финал четырех или просто финал на отдельном стадионе с концертами и прочим по аналогии с Супербоулом. Это приносит огромные деньги, легко популяризовать и действительно интересно.
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antistar-Z
Ответ brig_Mercury
Действительно, провести в чемпионате 60-80 матчей, чтобы распределить места с первого по восьмое (фактически по шестнадцатое). Очень умно.
Не. Система как в НФЛ, была бы идеальна. Супер-боул - национальный праздник: реклама, халф-тайм шоу, атрибутика. И неважно кто играет, всегда мега-рейтинги и смотрят болельщики всех команд.
+3
0
+3
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a2wai
48 лет, разума нет...
+1
0
+1
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