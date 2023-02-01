Максим Сушинский: «Футбол – бесполезная игра. Плей-офф нет, а там все самое интересное. Гладкий чемпионат – это каменный век!»
Максим Сушинский считает футбол бесполезной игрой из-за отсутствия плей-офф.
«Футбол – это бесполезная игра. Там нет плей-офф, а все самое интересное происходит в плей-офф. Там тоже должен быть плей-офф.
Гладкий чемпионат – это каменный век! На чем деньги-то зарабатывать? Больше игр, интереснее. А то отрыв в 20 очков, за пять туров до конца одна команда выигрывает чемпионат. Это интересно, что ли?
Я смотрю со стороны бизнеса. Для меня было бы интереснее, если бы моя команда играла в плей-офф, заработала бы немножко денег. На плей-офф ходит больше народа.
В футболе не думают с точки зрения бизнеса? Да у нас нигде не думается с точки зрения бизнеса! У нас все финансируется из госкомпаний, это убыточный бизнес», – сказал бывший нападающий сборной России по хоккею.
Можно правда сделать плей-офф как в МЛС или лучше как в Австралии, где матчи плей-офф из одной игры (можно сделать две дома-в гостях), но у команд занявших более высокие места есть шанс на осечку и дополнительный раунд. Самая классная тема с плей-офф это возможность организовать финал четырех или просто финал на отдельном стадионе с концертами и прочим по аналогии с Супербоулом. Это приносит огромные деньги, легко популяризовать и действительно интересно.