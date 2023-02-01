Боброва, Журова, Борзаковский, Алла Михеева и Митя Фомин выступят в биатлонной «Гонке звезд»

Организаторы биатлонной « » огласили список приглашенных участников соревнований, которые пройдут 5 февраля в московских «Лужниках».

Список биатлонистов и лыжников, которые выступят в гонке, можно посмотреть здесь.

Среди приглашенных звезды олимпийская чемпионка в командном турнире фигуристов , олимпийская чемпионка по конькобежному спорту , олимпийский чемпион в беге на 800 м , а также певец Митя Фомин, хирург‑онколог Игорь Хатьков, телеведущая Алла Михеева, ведущие « » Сабина Актерина и Ольга Петрикова, радиоведущая Диана Терешкова, основатель бегового сообщества Дмитрий Тарасов, управляющий партнер агентства по спортивному маркетингу Владимир Волошин.

Соревнования стартуют в 13:00 по московскому времени, гонка пройдет по правилам биатлонной смешанной эстафеты.

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