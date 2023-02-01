Боброва, Журова, Борзаковский, Алла Михеева и Митя Фомин выступят в биатлонной «Гонке звезд»

Теги Светлана Журова Юрий Борзаковский Екатерина Боброва Гонка звезд Биатлон

Организаторы биатлонной «Гонки звезд» огласили список приглашенных участников соревнований, которые пройдут 5 февраля в московских «Лужниках».

Список биатлонистов и лыжников, которые выступят в гонке, можно посмотреть здесь.

Среди приглашенных звезды олимпийская чемпионка в командном турнире фигуристов Екатерина Боброва, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, олимпийский чемпион в беге на 800 м Юрий Борзаковский, а также певец Митя Фомин, хирург‑онколог Игорь Хатьков, телеведущая Алла Михеева, ведущие «Матч ТВ» Сабина Актерина и Ольга Петрикова, радиоведущая Диана Терешкова, основатель бегового сообщества Дмитрий Тарасов, управляющий партнер агентства по спортивному маркетингу Владимир Волошин.

Соревнования стартуют в 13:00 по московскому времени, гонка пройдет по правилам биатлонной смешанной эстафеты.

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11 комментариев

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Сергей Дроздов
Ответ Ебздрогыч
Если у нас все борются с лгбт, то зачем позвали Митю Фомина?
Может быть для того, чтобы проверив способность к стрельбе, главным призом, торжественно, вручить повестку на определённое направление, где в дальнейшем можно было бы проявить свою прыть в полной мере?.. А вообще – безобразие, конечно... Хватит уже этих "шоу" – сыты по горло.
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elninjo_3
Михеева хотя бы в Куршавеле тренировалась
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Ярик01
То есть лыжникам на ЧР разрешение от Росгвардии на оружие надо получать, а на шоу-гонку фигуристам, певцам и депутатам не надо?
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Леха Lepik
Ответ evgeniy
С какой стороны винтовка стреляет, они хоть знают?
Ну Митя Фомин точно знает
+4
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elena
Звезд там не много
+1
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Ебздрогыч
Если у нас все борются с лгбт, то зачем позвали Митю Фомина?
+1
-1
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Elenavasilevna
Чё то уж очень смешанная эстафета вырисовывается. Побегут то хоть все на лыжах? А то кто то в кроссовках, кто то на коньках, а у кого то микрофон вместо винтовки)))
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volga_olga
Нда, Губерниев к чему ни прикоснется, всё в клоунаду превращает.

Хотелось правда на биатлонных и лыжных звезд посмотреть.
+4
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Лека-Лека
Сделали из биатлона балаган.
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evgeniy
С какой стороны винтовка стреляет, они хоть знают?
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Mr.Bean
Достойный ответ Гельзенкирхену, чего уж там😊
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