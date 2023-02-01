Боброва, Журова, Борзаковский, Алла Михеева и Митя Фомин выступят в биатлонной «Гонке звезд»
Организаторы биатлонной «Гонки звезд» огласили список приглашенных участников соревнований, которые пройдут 5 февраля в московских «Лужниках».
Список биатлонистов и лыжников, которые выступят в гонке, можно посмотреть здесь.
Среди приглашенных звезды олимпийская чемпионка в командном турнире фигуристов Екатерина Боброва, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, олимпийский чемпион в беге на 800 м Юрий Борзаковский, а также певец Митя Фомин, хирург‑онколог Игорь Хатьков, телеведущая Алла Михеева, ведущие «Матч ТВ» Сабина Актерина и Ольга Петрикова, радиоведущая Диана Терешкова, основатель бегового сообщества Дмитрий Тарасов, управляющий партнер агентства по спортивному маркетингу Владимир Волошин.
Соревнования стартуют в 13:00 по московскому времени, гонка пройдет по правилам биатлонной смешанной эстафеты.
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Хотелось правда на биатлонных и лыжных звезд посмотреть.