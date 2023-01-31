Кубок Германии. 1/8 финала. «Унион» против «Вольфсбурга», «Бавария» завтра сыграет с «Майнцем»

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«Унион» сыграет с «Вольфсбургом» в 1/8 финала Кубка Германии.

В среду «РБ Лейпциг» будет противостоять «Хоффенхайму», «Бавария» сыграет с «Майнцем».

7 февраля «Айнтрахт» примет «Дармштадт», а 8 февраля последнего четвертьфиналиста определят «Боруссия» Дортмунд и «Бохум». 

Кубок Германии

1/8 финала

Падерборн – Штутгарт
Дата проведения
31 января, 20.00, «Бентелер-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Унион – Вольфсбург
Дата проведения
31 января, 22.45, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг – Хоффенхайм
Дата проведения
1 февраля, 20.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Майнц – Бавария
Дата проведения
1 февраля, 22.45, «Мева Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зандхаузен – Фрайбург
Дата проведения
7 февраля, 20.00, «Хардтвальдштадион»
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
Дата проведения
7 февраля, 22.45, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нюрнберг – Фортуна
Дата проведения
8 февраля, 20.00, «Макс-Морлок-Штадион»
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Бохум – Боруссия Д
Дата проведения
8 февраля, 22.45, «Рурштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Германии

Статистика Кубка Германии

1 комментарий

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Денис Романов
бавария вылетит скриньте
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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