Кубок Германии. 1/8 финала. «Унион» против «Вольфсбурга», «Бавария» завтра сыграет с «Майнцем»
«Унион» сыграет с «Вольфсбургом» в 1/8 финала Кубка Германии.
В среду «РБ Лейпциг» будет противостоять «Хоффенхайму», «Бавария» сыграет с «Майнцем».
7 февраля «Айнтрахт» примет «Дармштадт», а 8 февраля последнего четвертьфиналиста определят «Боруссия» Дортмунд и «Бохум».
1/8 финала
- Дата проведения
- 31 января, 20.00, «Бентелер-Арена»
- Дата проведения
- 31 января, 22.45, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 1 февраля, 20.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 1 февраля, 22.45, «Мева Арена»
- Дата проведения
- 7 февраля, 20.00, «Хардтвальдштадион»
- Дата проведения
- 7 февраля, 22.45, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 8 февраля, 20.00, «Макс-Морлок-Штадион»
- Дата проведения
- 8 февраля, 22.45, «Рурштадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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