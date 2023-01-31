Кубок Германии. 1/8 финала. «Унион» против «Вольфсбурга», «Бавария» завтра сыграет с «Майнцем»

« » сыграет с « » в 1/8 финала Кубка Германии.

В среду « » будет противостоять « », сыграет с «Майнцем».

7 февраля «Айнтрахт» примет «Дармштадт», а 8 февраля последнего четвертьфиналиста определят « » Дортмунд и «Бохум».

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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