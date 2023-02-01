Единая лига ВТБ. «Зенит» примет МБА, «Астана» встретится с «Минском»

В среду, 1 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ состоятся два матча.

В группе А петербургский «Зенит» примет на своей площадке московскую МБА. В группе Б казахстанская «Астана» дома встретится с белорусским «Минском».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 23-0, УНИКС – 21-2, Зенит – 15-7, Нижний Новгород – 13-10, МБА – 13-10, Локомотив-Кубань – 13-10.

Группа Б

Положение команд: Парма – 9-13, Самара – 9-14, Автодор – 8-15, Енисей – 7-16, Астана – 4-19, Минск – 1-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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