Единая лига ВТБ. «Зенит» примет МБА, «Астана» встретится с «Минском»
В среду, 1 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
В группе А петербургский «Зенит» примет на своей площадке московскую МБА. В группе Б казахстанская «Астана» дома встретится с белорусским «Минском».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа А
- Дата проведения
- 1 февраля, 20.00, «Сибур Арена»
Положение команд: ЦСКА – 23-0, УНИКС – 21-2, Зенит – 15-7, Нижний Новгород – 13-10, МБА – 13-10, Локомотив-Кубань – 13-10.
Группа Б
- Дата проведения
- 1 февраля, 17.00, «Велотрек Сарыарка»
Положение команд: Парма – 9-13, Самара – 9-14, Автодор – 8-15, Енисей – 7-16, Астана – 4-19, Минск – 1-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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