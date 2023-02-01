У Ротенберга и СКА 3 поражения подряд
СКА проиграл третий матч подряд.
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Локомотиву» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Питерский клуб перебросал соперника со счетом 44:16. Ярославцы, кроме того, заблокировали 25 бросков.
Это поражение стало третьим подряд для СКА. Ранее команда уступила «Локомотиву» (0:1) и «Торпедо» (1:2 Б).
Клуб из Санкт-Петербурга находится на первом месте в таблице Западной конференции, набрав 91 балл в 59 играх. «Локомотив» расположился на третьей строчке с 78 баллами в 59 матчах.
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