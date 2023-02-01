У Ротенберга и СКА 3 поражения подряд

Теги Локомотив СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА проиграл третий матч подряд.

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Локомотиву» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Питерский клуб перебросал соперника со счетом 44:16. Ярославцы, кроме того, заблокировали 25 бросков.

Это поражение стало третьим подряд для СКА. Ранее команда уступила «Локомотиву» (0:1) и «Торпедо» (1:2 Б).

Клуб из Санкт-Петербурга находится на первом месте в таблице Западной конференции, набрав 91 балл в 59 играх. «Локомотив» расположился на третьей строчке с 78 баллами в 59 матчах.

37 комментариев

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Василий Батарейкин
Ответ Огюст
Ска не уступил ,а проиграл Локомотиву в очень тяжёлом матче с драками и множеством удалений ! Спасибо Локомотиву за победу и особенно Исаеву, он не стоил в воротах, он в них играл выручал команду от голов и даже отбил буллит !
Стоит слон в зоопарке, а мы, вратари, играем! Так что попрошу более не применять подобные слова по отношению к вратарям! Спасибо!
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Konstantin Smolchenko
сколько раз в интервью будет сказано "система" и "работаем" ?
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Кеша
Ответ Pavlik76
Комментаторы не стесняюсь их назвать презервативы, которые топят за сосиску в открытую!!!
Не знаю , как они топят , но хихикали они зачетно , когда Ротенбергу клюшкой прилетело .
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kutavlik
Зато торпедовцы кайфуют и всех рвут!!!! Газпром, не в деньгах счастье!!!!
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KRAN
СКА системно сливает нашим прямым конькурентам за второе место Запада.
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kutavlik
То ли еще будет!!!!
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soleg76
Ответ wolkov
по сути из-за судеек игра и накалилась, косячили будь здоров, в обе стороны. Ну а поскольку скашные не привыкли, что против них могут быть свистки, начали откровенно грубить. Жаль, Мисюля не было, думаю он с педаном мог бы зарубиться, не то, что Черепанов схавал
Против них и не было. И не будет. Судьи косячили в обе стороны два периода, а потом в третьем свистели традиционно не замечая грубости СКА. Черепанов среагировал бы и сразу присел
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Кеша
Ответ Whiskeyman
Лучший коуч России уже позвонил куда надо, вопрос оперативно решили - со следующего матча его команда начнет играть намного лучше!
Не в атакующий хоккей , а в агрессивный по системе .
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Кеша
Это просто счастье для команды иметь такого тренера Романа Борисовича Ротенберга. Что вы накинулись.
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wolkov
Ответ soleg76
Гимаев +- нейтрален был. Ему еще дадут, конечно, по шапке, что акцентировал на ошибках в судействе. В целом, очень грубая игра. Судьи ее не смогли контролировать полностью
по сути из-за судеек игра и накалилась, косячили будь здоров, в обе стороны. Ну а поскольку скашные не привыкли, что против них могут быть свистки, начали откровенно грубить. Жаль, Мисюля не было, думаю он с педаном мог бы зарубиться, не то, что Черепанов схавал
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soleg76
Ответ -=Neytron=-
Бардак очень грубо играл весь матч, оставил плохое впечатление о себе, за что обоюдный фол дали в том моменте не понятно, Бардаков спровоцировал конфликт, дал Никулину по лицу с кулака, хотя Степан полностью пытался избежать конфликта. Ну а самое смешное было, как олух кучерявый побежал что-то выговаривать нашим хоккеистам, аж лавочку перепрыгнул, совсем себя вести не умеет, быдло, видимо мало матчей посмотрел, нужно больше!
Ну, я могу тоже причислить удаление Исаева, которого за линию затащил, буллит Елесина, который шайбу черенком под Исаева пихнул, а не прижимал,.. Много чего. Яшкина, которы тупо всех бил на площадке. Рад, что Шалунов его завалил. Но! Так было и будет весь ПО при играх с конями-понями🤷‍♂️
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Серый
Ответ -=Neytron=-
Судейство конечно "на высшем уровне", ошибки были и в ту и другую сторону, сомнительное удаление Осипова, после которого СКА повёл в счёте, не очень понятное удаление Глотова за симуляцию, обоюдка когда Бардак сунул кулаком в лицу Никулину, в общем кошмар. Хотелось бы похвалить Локомотив за самоотдачу, да мастерства не много у команды, своё приходится брать характером, напором. Не дали себя смять в борьбе, хорошо отыграли концу, почти нечего не дали создать армейцам. Отдельно хочется выделить Даню, вот так вратарь и выигрывает матчи, железный первый номер, супер матч выдал! Выиграли 4-2 серию по сезону, отлично, двигаемся дальше) P.S. "Карма" вернулась к армейцам за матч в Питере когда Яшкин разбил лицо Волкову после чего СКА забил гол, так что тут совсем армейцев не жаль, ну и интересно, только Роман Борисович может послать судью на три буквы и употреблять матерные слова в общении с арбитрами, требуя таким образом почистить лёд? Ну или "тренеру века" можно всё? Интересно, что скажет дисциплинарный комитет по этому поводу)
Скажет, будет принято процессуальное решение
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Сергей Княжецкий
Очень грустно за СКА. Как можно терпеть такие идиотские поражения, забрасывая себе рукой? Ещё судейский прощет, грубейшая ошибка. Не буду смотреть игру с Ак-Барсом. Опять проиграют же.
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vatto
не по системе сыграли....
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-=Neytron=-
Ответ soleg76
Гимаев +- нейтрален был. Ему еще дадут, конечно, по шапке, что акцентировал на ошибках в судействе. В целом, очень грубая игра. Судьи ее не смогли контролировать полностью
Бардак очень грубо играл весь матч, оставил плохое впечатление о себе, за что обоюдный фол дали в том моменте не понятно, Бардаков спровоцировал конфликт, дал Никулину по лицу с кулака, хотя Степан полностью пытался избежать конфликта. Ну а самое смешное было, как олух кучерявый побежал что-то выговаривать нашим хоккеистам, аж лавочку перепрыгнул, совсем себя вести не умеет, быдло, видимо мало матчей посмотрел, нужно больше!
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Mohnatiy
Хотдог без булки!
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Ярославец75
Ответ Pavlik76
Комментаторы не стесняюсь их назвать презервативы, которые топят за сосиску в открытую!!!
Нормальные комментаторы были. Ни разу мыслей не было, что они за СКА топят.Все адекватно.
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Whiskeyman
Лучший коуч России уже позвонил куда надо, вопрос оперативно решили - со следующего матча его команда начнет играть намного лучше!
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Фёдор Кузнецов
Что за формулировка "у Ротенберга и СКА", уже не скрываете что на фамилии трафик увеличиваете
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йозе марино
Ответ shpakus
Хех, какая ответочка судьбы прилетела ске за матч, когда не удаленный Яшкин забил победную 24 октября :)
Моё ске пошло в народ, спасибо)
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Shamarin
В плове, Локо как всегда, вылетит раньше СКА. Оторвались в регулярке и хватит.
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Регион 22
Судейская система дала системный сбой.
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oberkorn
Изыди бездарь
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Arty K.
Ротенберг ведёт команду к победе...
...ой
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soleg76
Ответ -=Neytron=-
Кстати комментаторы сегодня более менее отработали, вспомни Вайсфельда, который постоянно на Локомотив и Никитина наезжает и в открытую поддерживает армейские клубы!
Гимаев +- нейтрален был. Ему еще дадут, конечно, по шапке, что акцентировал на ошибках в судействе. В целом, очень грубая игра. Судьи ее не смогли контролировать полностью
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