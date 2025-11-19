  • Спортс
  • Сенников о Баринове: «Либо «Локомотив» предлагает очень хороший контракт, либо его надо продавать зимой. Но если еще и Батракова потеряют, бороться за чемпионство нереально»
20

Сенников о Баринове: «Либо «Локомотив» предлагает очень хороший контракт, либо его надо продавать зимой. Но если еще и Батракова потеряют, бороться за чемпионство нереально»

Дмитрий Сенников: без Баринова и Батракова «Локомотиву» нереально бороться в РПЛ.

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о ситуации с контрактом полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.

Соглашение Баринова рассчитано до конца сезона‑2025/26. Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры о его продлении.

– «Локомотив» обязан сохранить Баринова?

– Если клуб не договорится с игроком и будет хорошее предложение, то зимой надо его продавать. Это как, наверное, было в ЦСКА в прошлом году со Зделаром, когда он в «Зенит» перешел. Либо что‑то получить, либо он бесплатно уйдет.

На мой взгляд, это лидер команды. Первая часть этого чемпионата – одна из лучших у Дмитрия за последние несколько лет. Он находится в прекрасной форме. Понятно, что-либо «Локомотив» предлагает ему очень хороший контракт, либо его надо продавать зимой.

Но для Локомотива это будет потеря, конечно. Если, они еще и Батракова зимой потеряют, то бороться за чемпионство будет вообще в нереально, – сказал Сенников.

В нынешнем сезоне Баринов провел 21 матч за «Локомотив» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
