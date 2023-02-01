Адвокаты Алвеса заявили, что сначала в туалет ушел Дани, а потом – девушка из клуба. В ВИП-зоне никто не беспокоился, что их нет 16 минут, – это считают опровержением версии жертвы

Адвокаты Дани Алвеса просят о его освобождении под залог.

Напомним, бывший защитник «Барселоны», « » и « » был взят под стражу без права внесения залога по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Алвес признает факт сексуальной связи с девушкой из клуба, но отрицает обвинения в изнасиловании.

Как пишет El Periódico со ссылкой на апелляционную жалобу, подготовленную адвокатами бразильца, в ней сказано, что на видеозаписях из ВИП-зоны ночного клуба видно, что девушка уходила в туалет одна. В связи с этим адвокаты считают, что показания жертвы «должны быть подвергнуты серьезной переоценке». Они считают, что их достоверность находится под вопросом.

На видео из приватной комнаты видно, как заявительница заходит в нее в компании двоюродной сестры и подруги. Это произошло примерно в 3:20 утра. Затем на протяжении 20 минут компания из 5 человек, в которой был и Алвес, общается в «игривом и веселом стиле, их окружает множество людей».

В какой-то момент Алвес ушел в туалет. Через две минуты (в 3:44 утра) заявительница, «поговорив с подругами и официантом, подходит» к двери туалета и входит туда без футболиста – он уже находился внутри. Адвокат считает, что видео «говорят сами за себя», и подчеркивает, что это момент перед сексуальным контактом, и в туалет вошел сначала Дани, а уже затем жертва. Девушка описывала, что Алвес заставил ее почувствовать «ужас» и погрузил в «атмосферу доминирования». По мнению адвоката, видео опровергают версию жертвы.

Судье пострадавшая говорила, что Дани попросил ее следовать за ним, и утверждала, что не знала, что это туалет. По ее версии, она попыталась выйти, когда поняла, где оказалась, но Алвес помешал ей это сделать. После этого, как рассказала заявительница, он сел на унитаз, задрал ей платье, попросил сказать, что она его «маленькая сучка», заставил сесть на него сверху, потом бросил на пол, заставил сделать ему минет. Девушка говорила, что активно сопротивлялась, а футболист дал ей за это пощечину, поднял и изнасиловал.

Адвокаты Алвеса считают, что в непринужденной атмосфере ВИП-зоны все заметили бы отсутствие Алвеса и его жертвы, если бы заранее не знали о том, что они планируют отлучиться. По мнению адвоката Дани, видео «вступает в противоречие» с показаниями заявительницы.

Футболист через адвоката признал, что сначала дал неверные показания, отрицая сексуальную связь с девушкой, так как хотел скрыть факт измены от жены.

Адвокат настаивает на том, что риска побега Алвеса нет, и упирает на тот факт, что футболист добровольно отправился давать показания 20 января, хотя многие медиа уже тогда писали о том, что его арестуют. Кроме того, Дани знал, что его вызвали в подразделение полиции, которое занимается преступлениями на почве секса, но все равно не уехал в Мексику, хотя у него был действующий контракт с « ».

Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро, грозит до 12 лет