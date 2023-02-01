Адвокаты Алвеса заявили, что сначала в туалет ушел Дани, а потом – девушка из клуба. В ВИП-зоне никто не беспокоился, что их нет 16 минут, – это считают опровержением версии жертвы

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Адвокаты Дани Алвеса просят о его освобождении под залог.

Напомним, бывший защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» был взят под стражу без права внесения залога по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Алвес признает факт сексуальной связи с девушкой из клуба, но отрицает обвинения в изнасиловании.

Как пишет El Periódico со ссылкой на апелляционную жалобу, подготовленную адвокатами бразильца, в ней сказано, что на видеозаписях из ВИП-зоны ночного клуба видно, что девушка уходила в туалет одна. В связи с этим адвокаты считают, что показания жертвы «должны быть подвергнуты серьезной переоценке». Они считают, что их достоверность находится под вопросом.

На видео из приватной комнаты видно, как заявительница заходит в нее в компании двоюродной сестры и подруги. Это произошло примерно в 3:20 утра. Затем на протяжении 20 минут компания из 5 человек, в которой был и Алвес, общается в «игривом и веселом стиле, их окружает множество людей».

В какой-то момент Алвес ушел в туалет. Через две минуты (в 3:44 утра) заявительница, «поговорив с подругами и официантом, подходит» к двери туалета и входит туда без футболиста – он уже находился внутри. Адвокат считает, что видео «говорят сами за себя», и подчеркивает, что это момент перед сексуальным контактом, и в туалет вошел сначала Дани, а уже затем жертва. Девушка описывала, что Алвес заставил ее почувствовать «ужас» и погрузил в «атмосферу доминирования». По мнению адвоката, видео опровергают версию жертвы.

Судье пострадавшая говорила, что Дани попросил ее следовать за ним, и утверждала, что не знала, что это туалет. По ее версии, она попыталась выйти, когда поняла, где оказалась, но Алвес помешал ей это сделать. После этого, как рассказала заявительница, он сел на унитаз, задрал ей платье, попросил сказать, что она его «маленькая сучка», заставил сесть на него сверху, потом бросил на пол, заставил сделать ему минет. Девушка говорила, что активно сопротивлялась, а футболист дал ей за это пощечину, поднял и изнасиловал.

Адвокаты Алвеса считают, что в непринужденной атмосфере ВИП-зоны все заметили бы отсутствие Алвеса и его жертвы, если бы заранее не знали о том, что они планируют отлучиться. По мнению адвоката Дани, видео «вступает в противоречие» с показаниями заявительницы.

Футболист через адвоката признал, что сначала дал неверные показания, отрицая сексуальную связь с девушкой, так как хотел скрыть факт измены от жены.

Адвокат настаивает на том, что риска побега Алвеса нет, и упирает на тот факт, что футболист добровольно отправился давать показания 20 января, хотя многие медиа уже тогда писали о том, что его арестуют. Кроме того, Дани знал, что его вызвали в подразделение полиции, которое занимается преступлениями на почве секса, но все равно не уехал в Мексику, хотя у него был действующий контракт с «Пумас».

Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро, грозит до 12 лет

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52 комментария

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Olenyuksi
Ответ KeepRiot
он расписался ей на щеке
за щекой...
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А.Э.РАСИМ
Почему кого то должно это беспокоить эти 16 минут?
Там это обычное повседневной явление, девушка с закрытыми глазами могла бы найти кнопку унитаза в мужском туалете.

Я думаю, эта, с вашего позволения, дама, увидев известного человека, ре7ила к своему повседневному хобби добавить немного деньжат.
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Bernie
Ответ David Aprasidze
Ясное дело, она зашла в мужской туалет за автографом.
Там Интервью, при этом микрофон был у Дани естно.
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Полуэктов Пётр
Ответ KeepRiot
Комментарий удален пользователем
А что, если она пошла в туалет (не мужской, а общий), рассчитывая на секс, а не то, что "ее там будут драть"?
Вам наверное будет сложно в это поверить, но не всем девушкам нравится грубость. И поэтому как только мужик начинает вести себя как конченный, то изначальное желание пропадает и девушка имеет право отказаться от этого "мероприятия" и уйти.
А если мужчина включает известное быдляцкое заклинание "Ты же знала зачем шла", то это статья.
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леонардий
Нормальная девушка в 3:20 дома должна сидеть , а не шастать по клубам где пьяная компания, это конечно не оправдывает Алвеса, но как говорится оба хороши, вот ходят в такие клубы девушки ,знакомятся там с бухими в задницу парнями , потом плачут что их изнасиловали или что они залетели , а парни в свою очередь изменяют своим женам и на бухую голову совершают преступления, думают что всё им дозволено, тем более такие как Алвес знаменитые и при деньгах
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Жоржиньо Не Вейналдум
Ответ Игорь Новиков
Даже если она согласилась пойти с ним, она могла передумать в любой момент. И если она отказала, а он не остановился, - это насилие.
Если ирония - слабо, если серьезно - к врачу
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Ответ KeepRiot
Комментарий удален пользователем
И стульями миллионеры никого не бьют, на глазах у кучи людей и под прицелом камер
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Я Гражданин Мира
Ответ Konstantin Meerov
Записи с видеокамер были доступны с самого начала. Судья был прекрасно с ними ознакомлен. Нет там никаких противоречий, поэтому Алвес отправлен за решетку без права внесения залога. Адвокаты занимаются буквоедством. Им за это платят деньги.
Это не так
Когда сначала говарили что Алвес даёт разные показание, я сразы понял что он не хотел об этом вообще знали другие, об измене жене.
К меня такой чувство с первого дня, это не изнасилование.
И я остаюсь при своём мнение
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Ответ KeepRiot
он расписался ей на щеке
Судя по всему, не только на ней )
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Sergey
приватная комната с камерами)
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Мне нравится довод, что остальные не беспокоились, что их нет 16 минут.
Кхм, на тусовках же не развлекаются, танцуют, выпивают, а следят кого сколько не было.
Был кстати, случай, что друг так в баре отошёл в туалет, ну отошёл и отошёл. Что-то очень долго нет - может покурить вышел, короче позвонили ему через час примерно, трубку взяла его жена, ругалась, мол чего трезвоним, весь дом разбудили(ессна, кроме друга). Оказалось, что "организм" у него почувствовал, что уже хватит, на автопилоте вызвал такси и поехал домой ) что он не один был в баре, он не помнил )
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nobrainnopain
Обратная сторона известности, даже адюльтер не сделать, чтобы потом не напечатали на первых полосах
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ДнепрЧемпион1983
Перепутала вход в туалет со входом в другой вип кабинет. Ну допустим ок . Хотя странно. Но в вип кабинет с алвесом рвалась:)
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Recreated
Там общие туалеты! Какой кошмар! Какой кошмар!!
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elena
Ждём видео из туалета
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Матвей Суицидин
Ответ Игорь Новиков
Даже если она согласилась пойти с ним, она могла передумать в любой момент. И если она отказала, а он не остановился, - это насилие.
Ну и как это доказать? В итоге ее слово против его. Нельзя за такое сажать в тюряжку. Нужны более веские улики. Тем более как можно заставить сесть как пчёлка, а потом еще и мини сделать? Ты же не в лесу. Ори дерись, сопротивляйся
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V Galperin
Я так понимаю, что Алвес пошёл в мужской туалет, а как туда попала жертва, если пошла позже его. Неужели ошиблась дверью?
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Olajuvon
Теперь во всех туалетах поставят камеры, чтобы больше никто не погружался там в атмосферу доминирования!!!
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Konstantin Meerov
Ответ David Aprasidze
Ясное дело, она зашла в мужской туалет за автографом.
Там общий туалет. Нет разделения.
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KeepRiot
Комментарий удален
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Konstantin Meerov
Ответ wojtech66
Если действительно такое видео существует, то в корне все меняет. А то - она не такая, ждала трамвая, думала за дверью остановка...
Это видео было с самого начала. С камер сразу все сняли.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
И что, за 16 минут никто не пошел блевать в толчок клуба?) не верю
Что думаешь об этом, эксперт криминалист?
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Konstantin Meerov
Ответ Я Гражданин Мира
Я абсолютно согласен с этой версией Я с первого дня говарил что это не изнасилование. Я оказался прав
Записи с видеокамер были доступны с самого начала. Судья был прекрасно с ними ознакомлен. Нет там никаких противоречий, поэтому Алвес отправлен за решетку без права внесения залога. Адвокаты занимаются буквоедством. Им за это платят деньги.
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ David Aprasidze
Комментарий удален модератором
Подожди, это сложнее назвать насилием.
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Назар Игорь
Там что, туалеты общие?
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