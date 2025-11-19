Бубнов об уровне сборной России: «Нас Украина порвет в Москве. И нас порвет Грузия с Кварацхелией. С такой игрой и нулевым тренером мы не попали бы на ЧМ-2026»
Александр Бубнов: Россия не попала бы на ЧМ-2026.
Александр Бубнов заявил, что сборная Украины играет сильнее сборной России, обращаясь к Нобелю Арустамяну.
«На сегодняшний день, я тебе скажу, нас Украина порвет в Москве. И нас в Москве порвет Грузия с Кварацхелией. Как они на чемпионате Европы сыграли? У них там одни легионеры, в сборной Грузии!
А как Армения сыграет с нами? А-а-а, тяжелый вопрос, да!
Короче, с такой игрой мы вообще на чемпионат мира не попали бы, особенно с нулевым тренером», – сказал бывший защитник сборной СССР.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Коммент.Шоу»
