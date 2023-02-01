Экс-президент «Барсы» Росель о том, что в испанских тюрьмах выдают презервативы и вазелин: «Там много гомосексуальных отношений. Даже если ты не гей»

Экс-президент «Барселоны» рассказал, что в тюрьме ему выдали вазелин и презервативы.

был арестован в мае 2017 года по обвинению в отмывании денег. В феврале 2019-го он был оправдан и вышел на свободу, проведя в заключении 643 дня.

– Тюрьма – серое, немного затхлое место. Но, оказавшись там, обнаруживаешь в себе человечность. Это постоянный контраст эмоций, красок, печали и даже смеха. Я всегда старался быть очень рассудительным. До этого я никогда не плакал, но там это случилось со мной несколько раз. Потом я почувствовал себя лучше.

– Вы говорили, что, попав в тюрьму, получили упаковку презервативов и вазелин. Вы спрашивали у себя... Для чего? Вы узнали, зачем?

– Да. В тюрьме много гомосексуальных отношений. Даже если ты не гей, – сказал Росель в интервью Cuatro.