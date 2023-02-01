Экс-президент «Барсы» Росель о том, что в испанских тюрьмах выдают презервативы и вазелин: «Там много гомосексуальных отношений. Даже если ты не гей»

Теги Барселона Ла Лига происшествия Сандро Росель ЛГБТ контент Футбол

Экс-президент «Барселоны» рассказал, что в тюрьме ему выдали вазелин и презервативы.

Сандро Росель был арестован в мае 2017 года по обвинению в отмывании денег. В феврале 2019-го он был оправдан и вышел на свободу, проведя в заключении 643 дня.

– Тюрьма – серое, немного затхлое место. Но, оказавшись там, обнаруживаешь в себе человечность. Это постоянный контраст эмоций, красок, печали и даже смеха. Я всегда старался быть очень рассудительным. До этого я никогда не плакал, но там это случилось со мной несколько раз. Потом я почувствовал себя лучше.

– Вы говорили, что, попав в тюрьму, получили упаковку презервативов и вазелин. Вы спрашивали у себя... Для чего? Вы узнали, зачем?

– Да. В тюрьме много гомосексуальных отношений. Даже если ты не гей, – сказал Росель в интервью Cuatro.

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67 комментариев

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Виталий Желтоусов
К чему сегодняшние вбросы о тюрьме? Сначала от Сашки а теперь ещё и это.
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Isa Babaev
Ответ SCHOKKKK
Новости про ФК Барселону одна краше другой 😂
Позорный клуб, че удивляться
+1
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&_Bishep_&
Ответ TC@ER18
Рыгеборка и гуру футбола тоже начинали с вазелина, пока им не разработали задный мост ;)
😂😂😂😂😂😂(((((((((((((((((
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Растиньяк
бугага-Алвесу приготовиться
+1
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выходец из убежища
Ответ ВладимирНеПутин
Надо у Кокорина спросит про это. Но он скажет, что в России настоящие мужчины и в тюрьме им не нужен вазелин.
В наших тюрьмах нет никакого гомосексуализма. Только настоящий мужской секс.
+10
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+10
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SCHOKKKK
Ответ TC@ER18
Рыгеборка и гуру футбола тоже начинали с вазелина, пока им не разработали задный мост ;)
😂😂😂
+3
-1
+2
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Зуев
Ответ белошип
Насколько мне известно полосатая нищета взяла этот трофей)
Насколько мне известно судейский цирк, все таки проиграл)))
0
-1
-1
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TC@ER18
Рыгеборка и гуру футбола тоже начинали с вазелина, пока им не разработали задный мост ;)
+6
-1
+5
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АРХАТ
Не понимаю я этого, лучше передёрнуть чем хайдохать мужика.
+1
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Phantom1289
А подобные новости не подпадают под новый закон о пропаганде ЛГБТ? Или редакция спортс готова идти на риски, лишь бы на свою любимую тему написать.
+1
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Power Lifting
«– Да. В тюрьме много гомосексуальных отношений. Даже если ты не гей.», -сказал Россель держась за пятую точку
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белошип
Ответ Зуев
Второстепенный турнир 🤭 Потому что судейский цирк его не взял)
Насколько мне известно полосатая нищета взяла этот трофей)
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Денис Давыдов
Алвесу пригодится
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nugoboss
Анекдот по тему. Дед рассказывает внуку, про войну, как он в плену сидел, и говорит, нас расстреливали или насиловали, давали выбрать, кто не хотел того расстреливали, внук спрашивает, а ты дед как поступил, дед в ответ подумал и отвечает, меня расстреляли.😁
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g-flex
как тегнуть в комментариях кокорина?
интересно его мнение
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Евгений Семенченко
Ответ Nazar Kurtdurdyev
В эфире передача Криминальная Россия
Испания )))
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DekiB
Ответ Добрый Ретроград
Даже если ты не гей - один раз не водолаз.
Даже если ты не гей,
Вазелином маж смелей!
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Зуев
Ответ белошип
Какое дело глору Челси до второсортного суперкубка? Или после очередного бестрофейного позора будете вспоминать этот трофей как и 4:0?)
Второстепенный турнир 🤭
Потому что судейский цирк его не взял)
0
-2
-2
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SCHOKKKK
Ответ Пенс
очень предсказуемое дитя, что тут сказать :)
Кажись, все его радости жизни - онанизм и создание фейковых аккаунтов, защищая БЧК со слюнявчиком на подбородке 😂
+3
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Пенс
Ответ SCHOKKKK
Розуев тебе сейчас скажет "не плачь"😂
очень предсказуемое дитя, что тут сказать :)
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Nazar Kurtdurdyev
Ответ гилберт
Новость шикардос! Где это я?
В эфире передача Криминальная Россия
0
-1
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Зуев
Ответ белошип
Какое дело глору Челси до второсортного суперкубка? Или после очередного бестрофейного позора будете вспоминать этот трофей как и 4:0?)
Тссссс, не плачь🤫🤭
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SCHOKKKK
Ответ Пенс
егорка, ты всё никак не уймешься со своими фейками? Лучше бы уроки сделал, а не на спортсе сидел спамя новые аккаунты.
Розуев тебе сейчас скажет "не плачь"😂
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Pavelaznaurov
Фейк 100%
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белошип
Ответ Зуев
Суперкубок 🤭😂🤫
Какое дело глору Челси до второсортного суперкубка?
Или после очередного бестрофейного позора будете вспоминать этот трофей как и 4:0?)
+3
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