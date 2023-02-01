Экс-президент «Барсы» Росель о том, что в испанских тюрьмах выдают презервативы и вазелин: «Там много гомосексуальных отношений. Даже если ты не гей»
Экс-президент «Барселоны» рассказал, что в тюрьме ему выдали вазелин и презервативы.
Сандро Росель был арестован в мае 2017 года по обвинению в отмывании денег. В феврале 2019-го он был оправдан и вышел на свободу, проведя в заключении 643 дня.
– Тюрьма – серое, немного затхлое место. Но, оказавшись там, обнаруживаешь в себе человечность. Это постоянный контраст эмоций, красок, печали и даже смеха. Я всегда старался быть очень рассудительным. До этого я никогда не плакал, но там это случилось со мной несколько раз. Потом я почувствовал себя лучше.
– Вы говорили, что, попав в тюрьму, получили упаковку презервативов и вазелин. Вы спрашивали у себя... Для чего? Вы узнали, зачем?
– Да. В тюрьме много гомосексуальных отношений. Даже если ты не гей, – сказал Росель в интервью Cuatro.
интересно его мнение
Вазелином маж смелей!
Потому что судейский цирк его не взял)
Или после очередного бестрофейного позора будете вспоминать этот трофей как и 4:0?)