Рекордный трансфер Энцо в «Челси», «МЮ» арендовал Забитцера и другие сделки дедлайна, Мудрика обвинили в расизме, Тедеско в Бельгии, хоккейный клуб в Чечне. Дайджест вторника

1. Трансферное окно в Европе закрылось несколькими топ-сделками. «Бавария» арендовала Канселу у «Ман Сити» с правом выкупа за 70 млн евро. «Арсенал» приобрел Жоржиньо у «Челси» за 12 млн фунтов. «Верона» арендовала Гайча у ЦСКА до конца сезона с правом выкупа. Забарный перешел в «Борнмут» из киевского «Динамо» за 20 млн фунтов.

Буквально в последние минуты «Челси» приобрел Энцо Фернандеса у «Бенфики» за 121 млн евро, а «Манчестер Юнайтед» арендовал Марселя Забитцера у «Баварии».

2. Мудрик только перебрался в «Челси», а его уже обвинили в расизме. FA начала расследование из-за видео с песней, в которой звучит слово «нигер».

3. Тедеско возглавит сборную Бельгии, контракт – до 2026 года. Зарема Салихова остро высказалась в адрес хейтеров экс-тренера «Спартака».

4. Федерация хоккея Чечни объявила о первом наборе в ХК «Ахмат». Клубу помогает фонд Ахмата Кадырова.

5. 2,3 млрд фунтов от продажи «Челси» перечислят Украине только после одобрения Евросоюза.

6. Суперлига выиграла суд в Мадриде. УЕФА и ФИФА не смогут наказать «Реал», «Барсу» и «Юве».

7. НХЛ. «Вашингтон» одолел «Коламбус», Овечкин не забил, у Кузнецова 1+1 с победным в овертайме. «Каролина» вырвала победу у «Лос-Анджелеса», Свечников опять не забил, но сделал 2 голевые передачи. Все результаты дня – здесь.

8. Жена Дани Алвеса попросила о разводе, она не сомневается в показаниях жертвы. Подробную хронику скандала читайте здесь.

9. «Ньюкасл» впервые за 47 лет вышел в финал Кубка английской лиги, обыграв «Саутгемптон». Соперником, скорее всего, станет «Манчестер Юнайтед».

10. Суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави. Хавбек сменил номер на 6-й.

11. НБА. Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Нью-Йорк» в овертайме и другие результаты.

12. В КХЛ «Динамо» перебросало «Трактор» со счетом 33:20, но проиграло 1:2. «Металлург», уступив «Северстали» (1:4), проиграла 8 из 10 последних матчей. Команда Разина обыграла «Магнитку» и ЦСКА с общим счетом 8:2. Все результаты дня – здесь.

13. Эриксен выбыл примерно на 3 месяца из-за травмы голеностопа. «МЮ» предлагали подписать Карраско, но выбрали в итоге Забитцера.

14. «Интер» стал первым полуфиналистом Кубка Италии, одолев «Аталанту».

15. «Хаас» первым в «Ф-1» представил ливрею на сезон-2023. Без Шумахера она стала двойной: белой с носа и черной с бортов.

Цитаты дня

Председатель Латвийского олимпийского комитета: «Латвия не поехала бы на Олимпиаду, если бы к участию допустили спортсменов из России»

Лионель Месси: «Я знал, что Бог позволит мне выиграть чемпионат мира. Говорил об этом еще до 2014 года»

Президент Литвы: «Когда мы, страны Запада, ищем способы допустить российских спортсменов до соревнований, мы стреляем себе в ноги»

МОК – на критику от офиса Зеленского: «Отвергаем это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для конструктивного обсуждения»