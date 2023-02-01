Кокорин об игре против Роналду: «От него реально очень круто пахло. Почувствовали все, кто был в штрафной, думаю»

Теги Криштиану Роналду премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол высшая лига Саудовская Аравия Александр Кокорин Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Александр Кокорин рассказал о запахе Криштиану Роналду. 

– С Криштиану Роналду не было никогда возможности пересечься?

– Пересекся на поле, один раз в жизни. 1:0 выиграли – и все, больше не пересекался.

– Это как?

– Россия – Португалия (речь о матче 12 октября 2012 года в отборе ЧМ-2014 в Москве – прим.).

– И как? Есть какая-то энергетика у него, ты что-то почувствовал?

– Я почувствовал, что это футбик, от которого суперпахло на поле.

– Серьезно?

– Да, потому что я играл с ним на угловых в той игре, в России, на «Лужниках».

– Как думаешь, он знал, кто ты?

– Я думаю, нет.

– Александр Кокорин почувствовал запах Криштиану Роналду!

– Я думаю, там почувствовали все, кто были в штрафной. Потому что, ну слушай, от него реально очень круто пахло.

Я с ним играл, когда играешь, ты там должен его сбивать, на угловом хватать как-то, а я смотрю на него: слушай, Криш передо мной стоит. Ну как? Я его даже боялся [задеть]. Не то что боялся, я такой думаю: сейчас ему подадут, мне нужно его толкать, он на меня посмотрит – ты кто? – сказал нападающий «Ариса».

Кокорин о зарплатах в футболе: «Это адский труд, у меня не было детства. Пока все учились, пошли в универ – Саша тренировался. Когда вы все начали работать, Саша уже работал»

Кокорин о тюрьме: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО»

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85 комментариев

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*Василёк*
Кокоша: Футбол это адский труд!
Ну-ну! Расскажи это шахтёру, например. У которого зарплата в месяц меньше, чем у него за день.
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Verhovn
В общем-то всё. Некогда кумиру писали оды любви. Теперь не так.. Кумир потух, как дешевая сигарета. Капец.
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Michael Boldyrev
Ответ Alex Zet
Кокорин мягко говоря не особо умен. Был бы умен, не нес бы подобный бред, да и по бльшому счету был ведь наделен талантом, но не смог распорядиться, теперь вот горемыка мыкается по третьесортным клубам, за гроши. А мог бы сам быть на первых полосах евроспорта. Но Бог ума не дал.
А это умно!
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Michael Boldyrev
Ответ DekiB
Это любовь к кликбейту и вашим комментариям
Не вашим, а нашим)
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Денис Забелин
Шашлык жарил перед игрой.
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Michael Boldyrev
Ответ Ave Maria. Deus Vult
насыщенная карьера, конечно: ✅️Роналду понюхал ✅️Депутата стулом отфигачил ✅️В СИЗО посидел ✅️В Монако на четверть ляма нерублей напился ✅️худшим трансфером в истории Фиорентины стал С футболом, правда, не все задалось, но это фигня🤣
В том-то и дело, что с футболом у него задалось. Просто вы хотите сильно большего, почему-то.

См. чашки и достижения https://www.transfermarkt.world/aleksandr-kokorin/erfolge/spieler/89086
+1
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Michael Boldyrev
Ну, почти (почти) в те же времена...Тимофей Калачев помнится тоже со всем уважением к Моуриньо (Маур, кстати, одет всегда был отлично..про запах не знаю))), что посылать его н..х нисколько не мешало.
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Verhovn
Ответ LLiriKK
Кто-то, закончив профессиональную карьеру, будет вспоминать о количестве выигранных трофеев, а кто-то - о запахе футболистов соперника.
Ха.. Конечно он говорит в ментальном смысле. Но сам термин "пахнет", в этом контексте, даёт о себе знать.. Гы😀
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ДнепрЧемпион1983
Капец поток сознания! Вот что уних в мозгах- запах звезды! Наверно кока подумал как ему нужно начать пахнуть для крутизны. Дебил конечно полный
+4
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Дандрей
Ответ Фанат Лионеля Месси
Клубникой пахло ?
Явно каким-то аппетитным фруктом...
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LLiriKK
Кто-то, закончив профессиональную карьеру, будет вспоминать о количестве выигранных трофеев, а кто-то - о запахе футболистов соперника.
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Ave Maria. Deus Vult
насыщенная карьера, конечно:
✅️Роналду понюхал
✅️Депутата стулом отфигачил
✅️В СИЗО посидел
✅️В Монако на четверть ляма нерублей напился
✅️худшим трансфером в истории Фиорентины стал

С футболом, правда, не все задалось, но это фигня🤣
+3
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Друг ИА
Ответ Dahl
Кофиём
Дошираком
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Александр Володин
Сказал бы он так на "зоне"
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Kid.Nokkvi
«футбик»….
+2
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Konstantin Zagainov
Что-то Александр сегодня жжёт... "тюрьма - школа жизни", "от Роналду круто пахнет"...
Пардон, мне кажется, или чему-то не тому его в этой "школе" научили? )))
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Каба
Ответ FilinMD
«Футбик» Где-то улыбнулся Савин
с Дудём
+6
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DekiB
Ответ Romano de Roma
По моему, Спортс уделяет Кокорину столько внимания, сколько не уделяют все российские СМИ, взятые вместе. Интересно, откуда такая "любовь" к самому главному скандальному неудачнику российского футбола?
Это любовь к кликбейту и вашим комментариям
+1
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Никитос Рудых
Ответ Serge Vendino
Важный вопрос экспертам: это был шампунь или гель?
Это была свежая клубника
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Добрый Ретроград
Огласите весь список цитат.
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Вечно в бане
« – Пересекся на поле, один раз в жизни. 1:0 выиграли – и все, больше не пересекался.

– Это как?»

Я понимаю конечно, что источник больше сосредоточен на рекламе букмекеров, а не футбольном контенте, но когда человек, берущий интервью, не представляет, где и когда, Кокорин мог пересечься на поле с Роналду, это вышка.
+8
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Men77
Ответ Великий Алонсо
Даже если Роналду обделается, от него будет пахнуть вкуснее чем от Месси
Что значит "даже"? Уже 😁
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Docentr9
Надеюсь самые угарные цитаты оставили на потом)))
+2
0
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Вячеслав Суворов
Срочно нужно посмотреть в записи, где Кокорин нюхает Рона.
+1
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Пол Ганарара:
Ответ wizard_177
Он такой "ты кто?" , а я такой "где мой стул?"
а я такой: "ты это кому?", а сам стул держу, думаю, скажет да, я ему херану
+3
0
+3
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