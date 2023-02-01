Кокорин об игре против Роналду: «От него реально очень круто пахло. Почувствовали все, кто был в штрафной, думаю»
Александр Кокорин рассказал о запахе Криштиану Роналду.
– С Криштиану Роналду не было никогда возможности пересечься?
– Пересекся на поле, один раз в жизни. 1:0 выиграли – и все, больше не пересекался.
– Это как?
– Россия – Португалия (речь о матче 12 октября 2012 года в отборе ЧМ-2014 в Москве – прим.).
– И как? Есть какая-то энергетика у него, ты что-то почувствовал?
– Я почувствовал, что это футбик, от которого суперпахло на поле.
– Серьезно?
– Да, потому что я играл с ним на угловых в той игре, в России, на «Лужниках».
– Как думаешь, он знал, кто ты?
– Я думаю, нет.
– Александр Кокорин почувствовал запах Криштиану Роналду!
– Я думаю, там почувствовали все, кто были в штрафной. Потому что, ну слушай, от него реально очень круто пахло.
Я с ним играл, когда играешь, ты там должен его сбивать, на угловом хватать как-то, а я смотрю на него: слушай, Криш передо мной стоит. Ну как? Я его даже боялся [задеть]. Не то что боялся, я такой думаю: сейчас ему подадут, мне нужно его толкать, он на меня посмотрит – ты кто? – сказал нападающий «Ариса».
Кокорин о зарплатах в футболе: «Это адский труд, у меня не было детства. Пока все учились, пошли в универ – Саша тренировался. Когда вы все начали работать, Саша уже работал»
Кокорин о тюрьме: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО»
Ну-ну! Расскажи это шахтёру, например. У которого зарплата в месяц меньше, чем у него за день.
См. чашки и достижения https://www.transfermarkt.world/aleksandr-kokorin/erfolge/spieler/89086
✅️Роналду понюхал
✅️Депутата стулом отфигачил
✅️В СИЗО посидел
✅️В Монако на четверть ляма нерублей напился
✅️худшим трансфером в истории Фиорентины стал
С футболом, правда, не все задалось, но это фигня🤣
Пардон, мне кажется, или чему-то не тому его в этой "школе" научили? )))
– Это как?»
Я понимаю конечно, что источник больше сосредоточен на рекламе букмекеров, а не футбольном контенте, но когда человек, берущий интервью, не представляет, где и когда, Кокорин мог пересечься на поле с Роналду, это вышка.