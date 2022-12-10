Хорватия выбила Бразилию по пенальти, Аргентина прошла Нидерланды, Промес может стать гражданином РФ, Роналду опять начнет в запасе, санкции МОК в силе и другие новости

1. В первом четвертьфинальном матче на ЧМ-2022 развернулась настоящая драма: Бразилия забила Хорватии на 106-й минуте, пропустила на 117-й (и это был, на минуточку, первый и единственный удар хорватов в створ!), а потом вылетела после серии пенальти. Доминик Ливакович сделал 9 сэйвов в основное время, в послематчевой серии взял удар Родриго, а Маркиньос попал в штангу.

Хорватия вышла в полуфинал на втором ЧМ подряд, а Бразилия вылетела в 1/4 финала на 4 из 5 последних мундиалей. Бразильцы проиграли сборным из Европы все 6 последних матчей в плей-офф ЧМ, последняя победа была в финале ЧМ-2002. Более того, Бразилия осталась без медалей пятый чемпионат мира подряд – это худшая серия в истории сборной. Главный тренер бразильцев Тите после матча подал в отставку.

2. Не менее драматично события развертывались в паре Нидерландов и Аргентины. Аргентинцы вели 2:0 к 83-й минуте благодаря ассисту и голу с пенальти Лионеля Месси, а затем пропустили два мяча от Ваута Вегорста, причем второй мяч форвард забил на 101-й минуте, переведя игру в дополнительное время. Все завершилось серией пенальти, в которой Эмилиано Мартинес отразил удары Вирджила ван Дейка и Стевена Бергейса, а среди игроков Аргентины ошибся лишь Энцо Фернандес, который пробил мимо ворот. Аргентинцы выиграли 5 из 6 серий пенальти на чемпионатах мира – больше всех.

В 1/2 финала команда Лионеля Скалони встретится с Хорватией. Интересно, что сборная Аргентины лишь 2-й раз вышла в полуфинал ЧМ в XXI веке, причем в 2014-м аргентинцы проиграли в финале.

3. Норвежский биатлонист Йоханнес Бо победил в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й.

4. Международный олимпийский комитет оставил в силе санкции в отношении российского и белорусского спорта. Кстати, Олимпийский совет Азии предложил содействие в участии российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой.

5. Хавбек «Спартака» Квинси Промес может получить гражданство России, сообщает инсайдер Иван Карпов.

6. Криштиану Роналду будет в запасе Португалии на игру 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко. Гонсалу Рамуш, сделавший хет-трик в 1/8, выйдет в старте, утверждает A Bola.

7. КХЛ решила сохранить двухочковую систему. Клубы не поддержали увеличение квоты на молодых игроков. Кроме того, был предложен новый формат плей-офф с 2 группами во 2-м раунде, когда в полуфинал могут выйти все 4 команды одной конференции.

8. Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу в финале Гран-при в итальянском Турине, Михара – 2-я, Хендрикс – 3-я, Левито – 5-я. Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье выиграли ритм-танец, Чок и Бейтс – 2-е, Гиньяр и Фаббри – 3-и.

9. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Сиэтл», Овечкин забил 796-й гол в карьере – опять в пустые ворота. «Питтсбург» одолел «Баффало», Малкин сделал 2 передачи. Все результаты дня – здесь.

10. Луис Энрике после отставки из сборной Испании хочет вернуться в клубный футбол. Пишут, что он может возглавить «Атлетико» или «МЮ».

11. В КНДР показали один матч Южной Кореи на ЧМ-2022 – 1:4 от Бразилии. Большинство игр турнира транслировали с задержкой в 1-2 дня.

12. «Реал» никого не подпишет зимой, хотя ему предложили Леау, Гакпо и Гарначо. Трансферов не будет, даже если Азар, Мариано и Одриосола уйдут.

13. НБА. 38+12 от Эмбиида помогли «Филадельфии» одолеть «Лейкерс» в овертайме и другие результаты.

14. «Барселона» считает, что Юссуфа Мукоко лучше Эндрика, но сомневается, что его стоит подписывать. Боссы клуба думают, что нужен более опытный форвард.

15. По возвращении в США Бриттни Грайнер направят в армейский медицинский центр в Сан-Антонио.

16. На проведение одного спектакля Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Мытищах выделят 3,5 млн рублей из городского бюджета.

Цитаты дня.

Кин о Бразилии: «Не понимаю, как тренер может танцевать, когда игра еще не закончилась. Почему это нормально? Танцуйте в раздевалке или в ночном клубе»

Леброн Джеймс – об обмене Грайнер на Бута: «Отличный день для США. Честь и слава нашему президенту»

Карпин о том, как бы Россия сыграла на ЧМ-2022: «Мальчиками для битья не были бы. Насчет выхода из группы не уверен»

Тренер сборной Марокко: «Почему в Европе не нанимают тренеров-арабов? Будто мы недостойны. Многие африканцы могут тренировать топ-клубы»

Ротенберг об ужесточении лимита в КХЛ: «Партия сказала: «Надо», комсомол ответил: «Есть»

«Тите – худший тренер в истории Бразилии. Имбецил, ставь Неймара, пусть он забьет! Позор тебе». Экс-хавбек Нето о вылете сборной

Месси недоволен судейством Матеу Лаоса: «Нельзя ставить не соответствующего уровню арбитра»

Ван Гал о поражении от Аргентины: «Нидерланды весь год тренировали пенальти, но все равно облажались»

Лионель Месси: «Ван Гал пускает пыль в глаза, что играет в хороший футбол, а потом начинает закидывать на самых высоких игроков»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ